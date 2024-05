Con mucha presión encima trabajará el flamante Jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, que asume luego de observar desde el ministerio de Interior, pronto a desaparecer tras 170 años de funciones ininterrumpidas, la lentitud, inoperancia, y poca actitud que exhibió su antecesor en el puesto, Nicolás Posse. Por pedido de Javier Milei, buscará reimpulsar las privatizaciones y la dolarización.

"No supo o no pudo o fue víctima de las internas que existen en Casa Rosada donde el team de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, le jugó en contra. Pero, lo cierto es que Nicolás Posse se va de un gobierno desorganizado, con pocos logros de gestión ejecutiva, y se retira criticado de una administración que, el ex empleador del propio Javier Milei y de Nicolás Posse, Eduardo Eurnekian, graficó con una frase que dejó helado al Presidente, "...que Milei se ponga las bolas y dirija el país", afirmó un asesor de Federico Sturzenegger que observó el desenlace del despido de Posse apartado, sentado y esperando que lo llamen para ser titular en el gabinete.

Eurnekian se refería a las obras que tiene paralizada en todo el país por falta de nombramientos de funcionarios o por burócratas del Estado que no mueven una sola firma en un cheque por temor a caer en desgracia.

Recursos humanos en la Rosada le sobran al empresario de origen armenio y dueño de la Corporación América porque Guillermo Francos fue uno de sus consejeros más fieles durante mucho tiempo y, en definitiva, se cambió un ex Aeropuertos por otro funcionario con pasado ejecutivo en la organización de Eurnekian.

Sea como fuere, la llegada de Francos a la Jefatura de Gabinete, es una forma de sacudir a un equipo adormecido por los reveses parlamentarios y la parálisis de la máquina estatal que sólo funciona a pleno en muy pocas oficinas. Para ello, Javier Milei ha decidido que Francos aceite el diálogo político por el cual el propio jefe de gabinete siente que es el único que puede llevarlo adelante.

Fue bastante extraña su referencia a Javier Milei cuando expresó en conferencia de prensa, "...que no sabe de política". Y, abundó con más explicaciones que oscurecen más que aclaran, "El presidente cuestiona la política, quisiera que cambie la política, pero también es cierto que tiene la sagacidad de ver que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar. Y ese rol me lo asignó a mí. Él tiene la capacidad de ver que, aunque él no tenga esa habilidad, confía en alguien que pueda tenerla. Ese es mi rol", dijo Francos con poca modestia.

El objetivo del Gobierno será liberar el cepo, primero, y, avanzar de manera decidida a la dolarización

Dolarización y privatizaciones: los puntos en que buscará avanzar el Gobierno

"Si el gabinete fuera un equipo de fútbol, Francos cambió de rol, recibió la cinta de capitán, aunque Karina Milei y Santiago Caputo sean referentes importantes del equipo, y en la primera que toco la mando afuera", dijo un importante funcionario con tonada riojana.

Pero, siguiendo con ejemplos futboleros, Milei mandó a calentar a una de sus estrellas, Federico Sturzenegger en el primer tiempo.

Porque el Presidente previa que el titular del Banco Central durante la gestión de Cambiemos ingrese en una segunda etapa del gobierno, más allá de las elecciones de medio término del próximo año. No hubo caso y lo saca a la cancha antes de tiempo.

Con Sturzenegger en el medio campo se espera que se avance con las privatizaciones con más decisión, pero también será un soporte de Luis Caputo en su pretensión de manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para liberar el cepo, primero, y, avanzar de manera decidida a la dolarización que es el anhelo al que Javier Milei no renuncia del todo a pesar de las malas señales que recibe para su proyecto desde Washington.

Posse sabía de la desconfianza de los funcionarios estadounidenses con este tema tras varias reuniones que sostuvo con dirigentes del ala demócrata en el gobierno norteamericano y con burócratas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero, de tantas reuniones, Posse volvió casi siempre con las manos vacías, sin dólares para levantar el cepo, condición sine qua non para que lleguen inversiones genuinas a la Nación. Ese será el andarivel por el que atacarán el trío Francos, Sturzenegger, Caputo. Parte de un equipo ofensivo obligado a hacer goles.

Para Federico Sturzenegger, su principal preocupación por estas horas pasa por sus incumbencias

Aprobar la ley Bases y el paquete fiscal: los objetivos inmediatos de Guillermo Francos

Hacer puntos significa que Francos logre aprobar la ley Bases y el paquete fiscal con el blanqueo adentro, fundamental, y con los cambios impositivos necesarios para sostener las relaciones con las provincias.

En los estados provinciales gobernados por dirigentes de lo que quedó de Cambiemos, diez mandatarios de provincias, hay satisfacción con la elección del presidente Milei para la Jefatura de Gabinete, pero no tienen claro cuanto poder real tendrá.

Un mandatario patagónico afirmó entre periodistas que suelen consultarlo que "es una muy buena noticia para todos. Habrá que ver si tiene más poder y nos ayuda con la gestión. Esto significa destrabar los fondos para obras totalmente paralizadas, y la primera prueba de amor llegará con el pago de los aguinaldos estatales de algunas provincias que están al límite y miran con atención el experimento de las cuasimonedas en La Rioja".

Para Federico Sturzenegger, pronto a inaugurar un ministerio nacional, su principal preocupación por estas horas pasa por sus incumbencias.

O sea, a que se va a dedicar, además de lo que venía haciendo, que es modernizar y descentralizar la economía con dispar suerte, según la Justicia y los legisladores se lo permitan.

En ese sentido, busca ampliar sus áreas de acción y planea manejar todas las empresas públicas que tiene la Jefatura de Gabinete bajo su órbita.

Guillermo Francos será el encargado de manejar el diálogo político del Gobierno

Por lo pronto, le va a quitar a Guillermo Francos la secretaría de empresas y sociedades del estado que conducía el funcionario recomendado por Posse, Mauricio González Botto, que renunció hace unas horas.

Sturzenegger quiere manejar el fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES

Todo lo que bregó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que Nicolás Posse dejara su puesto y dejara, también de espiarla, a través de la AFI, tiene un precio.

Y, ese precio a pagar, seguramente lo cobrará Sturzenegger, que quiere manejar los directivos de la ANSES para controlar el multimillonario fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Un fondo que desveló a Luis "Toto" Caputo en el comienzo de la gestión de La Libertad Avanza para liberar el cepo y, hasta, para satisfacer el ansía dolarizador de Javier Milei.

Ahora, lo podría conducir Sturzenegger, lo que alinearía los intereses de los dos economistas en el gabinete de Milei.

El año pasado, Caputo, afirmaba a través de un paper de su consultora, Anker, que la dolarización de la economía nacional era una empresa compleja, pero no imposible.

"Creemos que la dolarización es una alternativa de difícil implementación, que requiere una arquitectura legal y financiera compleja, pero no imposible de llevar adelante como suelen simplificar algunos medios o colegas", escribía el 24 de mayo de 2023.

El documento que aprobó en diciembre el entonces presidente electo seguía los lineamientos de la consultora Anker que señalaba, "Para poder implementar la dolarización, se requiere que el Banco Central disponga en su activo de la cantidad de dólares suficientes para transformar todos sus pasivos en pesos, la Base Monetaria compuesta por el circulante y los encajes no remunerados, las Leliqs y los Pases Pasivos, a dólares, a un tipo de cambio similar al tipo de cambio libre".

Y, una de las herramientas principales para llevar adelante este hipotético esquema dolarizador, era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

La dupla Milei - Caputo hacían cuentas en la libreta que el presidente lleva consigo a todos lados y siempre incluía al fondo de los jubilados. Son las mismas cuentas que, por estas horas, está auditando el próximo integrante del gabinete, Federico Sturzenegger.