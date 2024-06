Luego de la polémica, y tras el fuerte respaldo recibido de parte del presidente Javier Milei, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello definió cómo será el operativo para distribuir los alimentos que estaban almacenados en depósitos en Villa Martelli (provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán).

Desde la cartera confirmaron que este martes comenzará la distribución y que la entrega podrá durar hasta dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

Sandra Pettovello ratificó cómo se repartirán los alimentos almacenados

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la cartera firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Según indica el comunicado, "para garantizar una logística 'rápida y sin intermediarios', el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa".

CONIN se encargará certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores.

El anuncio llegó después de que el Gobierno ratifique a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras los rumores sobre su renuncia por el escándalo de los alimentos almacenados y las contrataciones irregulares en áreas de la cartera.

El conflicto generó un fuerte cimbronazo en el Poder Ejecutivo. Tanto es así que Pablo de la Torre fue removido de la conducción de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ratificó cómo será la distribución de los alimentos almacenados

Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni, vocero presidencial, reveló una charla que mantuvo con Pettovello por el reemplazo del ex funcionario: "Hablé con ella me contó que va a ser una mujer de su extremísima confianza".

Alimentos: cómo es el nuevo sistema que planea implementar el Gobierno

El asesor presidencial, Federico Sturzenegger confirmó en su cuenta de X, el diseño de un nuevo sistema para la compra de alimentos que reemplazará al que rige actualmente, luego del escándalo en Capital Humano.

Este método de "contratos contingentes" para la adquisición y provisión de alimentos responde a un pedido de Javier Milei, a partir del escándalo por los alimentos próximos a vencer, almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según este nuevo esquema, "no se compran los bienes, sino que compra una 'opción de compra' de esos bienes. En jerga financiera es un call", explicó Sturzenegger.

Y agregó: "Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock"

"Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito", continuó Federico Sturzenegger, que suena para ocupar un cargo oficial dentro del Gabinete de Milei.

Para simplificar la explicación, Sturzenegger comparó el nuevo sistema con el seguro del auto: "Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito", dijo y siguió: "Si los tengo en casa, necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente".