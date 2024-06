El asesor presidencial, Federico Sturzenegger confirmó en su cuenta de X, el diseño de un nuevo sistema para la compra de alimentos que reemplazará al que rige actualmente, luego del escándalo en Capital Humano.

Capital Humano: cómo es el nuevo sistema que planea implementar el Gobierno

Este método de "contratos contingentes" para la adquisición y provisión de alimentos responde a un pedido de Javier Milei, a partir del escándalo por los alimentos próximos a vencer, almacenados en depósitos del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según este nuevo esquema, "no se compran los bienes, sino que compra una 'opción de compra' de esos bienes. En jerga financiera es un call", explicó Sturzenegger.

Y agregó: "Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock"

"Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito", continuó Sturzenegger, que suena para ocupar un cargo oficial dentro del Gabinete de Milei.

Para simplificar la explicación, el asesor comparó el nuevo sistema con el seguro del auto: "Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito", dijo y siguió: "Si los tengo en casa, necesito un lugar, los tengo que traer, se me pueden dañar, me los pueden robar y si tienen fecha de vencimiento se me pueden vencer. Todos estos costos se evitan o serán muy inferiores con un contrato contingente".

Al finalizar su anuncio, Sturzenegger le pegó a la a la oposición: "Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques", escribió.

El escándalo por la mercadería almacenada generó un escándalo en el Gobierno, que terminó con el despido de Pablo de la Torre, quien hasta el jueves fue el secretario de Niñez y Familia, bajo el ala del súper ministerio que conduce Pettovello.