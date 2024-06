La vicepresidenta, Victoria Villarruel, cuestionó la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por eliminar la repitencia de los alumnos en la escuela secundaria al considerar que esa medida "avala y acrecienta los desastrosos resultados".

"En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio", lanzó en su cuenta de la red social X.

Y concluyó: "¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?".

Además, publicó fotos de Kicillof junto al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel; al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quienes tildó de "impresentables".

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof anunció cambios en la escuela secundaria a partir de 2025. El director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni indicó que los alumnos ya no repetirán un año completo, sino que recursarán solamente las materias desaprobadas. Además, los cambios incluyen un nuevo régimen académico y la elaboración de nuevos diseños curriculares.

Uno de los puntos centrales de la reforma en la escuela secundaria bonaerense es la acreditación de conocimientos será por materia: habrá calificaciones cuatrimestrales, en un formato más parecido al que se da en el nivel universitario.

Este cambio implica que los alumnos ya no repetirán un año en su conjunto: es decir, no tendrán que volver a cursar las materias aprobadas. La calificación mínima para aprobar será 7.

Según el nuevo régimen académico, las materias desaprobadas "se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos". Esta nueva forma de acreditación busca "valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes", resaltaron.

En ese sentido, explicaron que antes de recursar, los estudiantes deberán pasar por un período de "intensificación", que consta de cuatro etapas: 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero. Podrán "intensificar" hasta cuatro materias desaprobadas; si tienen cinco o más materias desaprobadas, deberán definir cuál/es van a intensificar y cuáles van a recursar.

Cambios en la secundaria bonaerense

Además, se prevé conformar un "Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE)", que orientará a los estudiantes con estas decisiones.

La iniciativa, denominada "Es más secundaria", recoge "las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas" y recupera "buenas experiencias ya implementadas", según informó el gobierno provincial.

Además, habrá un acompañamiento especial para los estudiantes de primer año en su "construcción del oficio de estudiantes". Y se prevé diseñar propuestas formativas específicas para los estudiantes del último año (sexto), orientadas a la articulación con el nivel superior y la "construcción de vocaciones", según el documento de presentación elaborado por la Dirección Provincial de Educación Secundaria. También se implementará la "libreta digital" para todos los estudiantes.