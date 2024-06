La expresidenta Cristina Kirchner apuntó a los senadores peronistas Edgardo Kueider y Carlos Mauricio Espínola, quienes votaron a favor de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

A través de un reposteo, la expresidenta criticó indirectamente a los legisladores por haber apoyado el paquete normativo del Gobierno. Esto fue leído como una aprobación a una publicación en la red social X en la que se planteó que si hubiesen sido elegidas como senadoras dos candidatas en lugar de Kueider y Espíndola el resultado habría sido distinto.

"No estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria", marcó la usuaria Sol Magno en el posteo que difundió Cristina Kirchner.

Entre los 36 legisladores que votaron a favor de la Ley Bases estuvieron los de Unión Federal, los senadores "Camau" Espíndola, Kueider y Alejandra Vigo.

Los dos primeros habían formado parte del bloque de senadores del Frente de Todos, por lo que su decisión fue cuestionada por la oposición.

La diputada Cecilia Moreau (UxP) ya había apuntado contra sus compañeros de espacio en una entrevista: "Se habla mucho de [Martín] Lousteau porque es conocido, pero acá tenemos dos senadores que entraron con la boleta de UxP y que van a votar a favor. Se van a convertir en traidores a la Patria".

Kueider ingresó a la Cámara Alta el 10 de diciembre de 2019 por el Frente de Todos, en tanto que Espínola es miembro de ese Poder Legislativo desde 2015, en ese entonces por el Frente para la Victoria que lideraba Cristina Kirchner. En 2021 renovó su banca por otros seis años.

Trece horas después de un extenuante debate, el tablero electrónico de la Cámara alta marcó un empate con 36 votos a favor y 36 en contra. Tal como lo establece el reglamento, se volvió a practicar una nueva votación que volvió a finalizar empatada. Fue entonces que la vicepresidenta rompió la paridad dándole el voto positivo a al paquete normativo que impulsó el Gobierno.

Sin los votos cuestionados por el kichnerismo, el Gobierno nacional no hubiese podido avanzar con la ley. Es que con esos dos votos, el resultado quedó con 36 votos a favor y 36 en contra, por lo que la vicepresidenta Victoria Villarruel tuvo en sus manos la definición y coronó el triunfo para el oficialismo, que consiguió así aprobar en general el proyecto insignia de la gestión de Milei. La situación se repitió en la votación en particular sobre los capítulos, donde varias veces se dio un empate 35 a 35, por dos ausencias clave: la de los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, que el día anterior habían pedido no dar quórum.

La decisión de los santacruceños de retirarse después de la votación en general permitió que Villarruel definiera a favor la delegación de facultades para Milei, uno de los temas centrales de la Ley Bases que se aprobó luego de haber estado en riesgo de "caer" durante las 13 horas que duró el debate en general por el rechazo de los radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad y el del kirchnerismo.

Ahora, el rol central lo tendrá la Cámara de Diputados, que tendrá que aprobar el proyecto modificado o ratificar la redacción que había enviado Senado. En las dos etapas la iniciativa tuvo tantas modificaciones exigidas por la oposición dialoguista que, de una forma u otra, quedó muy lejos de ser lo que el Gobierno quería.

No obstante, la aprobación en general es el primer "gol político" para Milei porque implica que finalmente tendrá la primera ley aprobada por el Congreso a seis meses de haber asumido el cargo. Además, consiguió lo que más necesitaba: moldear el panorama que miran los mercados luego de dos semanas de turbulencias cambiarias y aumento del riesgo país.

Incluso a pesar de haber tenido que ceder en temas como las privatizaciones, la moratoria previsional y el régimen de beneficios para grandes inversiones (RIGI), el oficialismo dio un paso clave en el Senado. Según fuentes consultadas por iProfesional, en la Cámara de Diputados la oposición dialoguista se inclina hoy por aceptar el nuevo texto para "dar vuelta la página" y, tal vez, impulsar proyectos correctivos en el mediano plazo.