La UCR, envuelta en la grieta por privatizaciones, impuestos y un acuerdo en peligro con el Gobierno

Senadores de la UCR pidieron a sus diputados que la Casa Rosada respete el acuerdo de no privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión

En los tramos finales de las negociaciones por la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el gobierno de Javier Milei provocó una grieta en los bloques de la UCR, porque ahora un sector encabezado por Rodrigo De Loredo y Alfredo Cornejo queire avanzar en las privatizaciones que pide la Casa Rosada, pero otro sector pide respetar el acuerdo que los senadores de la UCR hicieron con el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, de no tocar esas empresas.

Los senadores radicales habían acordado con el ministro no privatizar las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina como una condición, entre otras, para sancionar la Ley Bases.

"Nuestros senadores estan pidiendo respetar ese acuerdo", señalaron fuentes del radicalismo a iProfesional.

Sin embargo, en la Casa Rosada niegan el acuerdo. El presidente de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, ratificó que el presidente Javer Milei exige avanzar en las privatizaciones. De hecho, ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que se haría cargo de los medios públicos de comunicación, Radio Nacional y la TV Pública, además de la agencia de noticias Telam, para privatizarlos o eliminarlos según lo que decidiera el Congreso.

El Gobierno avanzará en las privatizaciones

Cerca del jefe del Gabinete, Guillermo Francos, señalaron a iProfesional que la idea es avanzar en las privatizaciones que había sancionado la Cámara de Diputados e insistir en toda la sanción original de ese cuerpo, que despues fue modificado en el Senado como condición para que salga la ley.

"Si el Gobierno no respeta el acuerdo con los senadores radicales nunca más podremos avanzar en acuerdos con el gobierno y se complicarán futuras leyes", señalaron a iProfesional en la bancada de la UCR de diputados que preside Rodrigo De Loredo. El bloque de senadores de la UCR, que preside Eduardo Vischi, pidió que se respete ese acuerdo.Sin embargo, De Loredo sería uno de los que apoyaría insistir en esas privatizaciones.

"No creo que los senadores nos pidan que tengamos el mismo comportamiento. Me parecería algo rebuscado, porque en sentido contrario, es como si los diputados les pidamos... no habría bicameralidad si así funcionara", dijo De Loredo entrevistado en LN+ tras reunirse con el Gobierno.

El otro peso pesado del radicalismo que avala las privatizaciones en línea con el Presidente es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. En cambio, el ala progresista más representada por la diputada Karina Banfi o Fernando Carbajal sostienen que hay que respetar a rajatabla el acuerdo por la Ley Bases en el Senado. Incluso, quieren sostener el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que sancionó el Senado, que moderaba el esquema que había salido en Diputados.

El Paquete Fiscal, aún está en discusión dentro del radicalismo

En cuanto al Paquete Fiscal, el radicalismo está en un debate no saldado. Los más conservadores, como De Loredo, quieren insistir en la sanción de Diputados, es decir una restitución del Impuesto a las Ganancias y una rebaja a los Bienes Personales, pero quieren sostener el aumento a los jubilados que votó Diputados hace dos semanas y que Milei amenaza con vetar si lo ratifica el Senado, tal como lo haría.

Pero hay diputados que quieren insistir en Ganancias, y revocar lo votado por el Senado, y mantener el impuesto a los Bienes Personales tal como está ahora. La recaudación por la restitución de Ganancias es de 0,41% del PBI, unos 2000 millones de dólares, y la recaudación por Bienes Personales es de 0,63% del PBI, unos 3000 millones.

La discusión dependerá de lo que necesite Milei y lo que exijan los gobernadores para sostener el superávit fiscal y al mismo tiempo financiar a las provincias, porque ambos son impuestos coparticipables.

"Además, dejando Bienes Personales como está se puede aumentar la movilidad jubilatoria como votamos y Milei no puede decirnos degenerados fiscales", señalan en la UCR.

Rodrigo De Loredo, titular del bloque de diputados de la UCR

El radicalismo, clave en Diputados para las aspirciones del Gobierno

El voto del radicalismo en Diputados es clave porque ese bloque tiene 34 bancas que son cruciales para volcar los votos en uno u otro sentido. "Sí, hay calentura en el bloque de la UCR del Senado, la idea es que sumen lo que nosotros votamos e insistan en lo que las provincias necesitan, el Impuesto a las Ganancias por ejemplo", señaló a iProfesional una alta fuente radical.

"Y dejen el resto como se votó en Senado. Que voten en Diputados lo acordado y que La Libertad Avanza también respete los acuerdos", agregó esa fuente oficial de la UCR. En el radicalismo temen que Milei burle los acuerdos de buena fe que hizo el bloque y termine borrando con el codo lo que escribió con la mano para aprobar la ley.

Ello dejaría al radicalismo mal parado frente a su electorado y en una posición difícil para negociar futuros acuerdos con la Casa Rosada. En el bloque de diputados de la UCR confiaron que ahora hay una fuerte división sobre las privatizaciones y que se configura un consenso para insistir con la restitución de Ganancias y la rebaja a los Bienes Personales, tal como lo había sancionado la Cámara baja.

Según confiaron a iProfesional fuentes de su entorno, el jefe del bloque de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto, tiene también la postura de insistir en la version de Diputados en Ganancias y Bienes Personales, pero ahora considera "dudoso" avanzar en las privatizaciones, porque dentro de su bancada también hay distintas posturas. En cambio, Pichetto impulsa la aceptación de los cambios en la Ley Bases en lo referido al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque "el Gobierno los acepta".

Arduas negociaciones entre los bloques de la oposición dialoguista

Hasta el lunes, seguirán las negociaciones dentro de la UCR, el PRO y Hacemos, que son los bloques opositores dialoguistas de la Cámara baja. La bancada del PRO, que dirige Cristian Ritondo, tiene la postura de insistir con la version original de Diputados en todos los temas: privatizaciones, RIGI, Ganancias y Bienes Personales.

"Tenemos que ser coherentes con lo que votamos hace un mes y necesita el Gobierno para mantener el superávit", dijo la diputada María Eugenia Vidal. Ritondo avala esa postura. El diputado de Hacemos Oscar Agost Carreño, del PRO de Córdoba, también pidió "respetar los acuerdos en el Senado" en cuanto a las privatizaciones y las modificaciones en ganancias y en Bienes Personales.Las grietas en la UCR crecieron este martes.

Alfredo Cornejo, a favor de las privatizaciones

"Están peleados internamente sobre privatizaciones. De Loredo y Cornejo quieren ir con el PRO, los demás no. Y los senadores radicales pidieron que se respete su media sanción", señalaron fuentes del bloque radical.

"El otro tema con ruido interno es monotributo social. Los progresistas a favor del Senado, restituirlo para beneficiar a 600 mil contribuyentes con aportes y obra social, y los conservadores como De Loredo quieren mantener la sanción de Diputados que lo eliminaba", explicaron las fuentes del radicalismo.

"En Ganancias y Bienes Personales todos estarían de acuerdo con insistir en la version de Diputados", señalaron. En tanto que sostienen el mismo RIGI que votó el Senado.

Expectativa en el Gobierno

En la Casa Rosada disfrutaban de estas grietas internas porque señalaban que "el PRO dijo que votará todo con nosotros". Lo cierto es que las leyes de Bases y Paquete Fiscal se van a sancionar en la sesión del jueves 27 de junio, ya sea con o sin Ganancias, Bienes Personales o privatizaciones.

En ese sentido, el plenario de comisiones está convocado para el martes próximo y hasta el lunes no se sabrá a ciencia cierta el acuerdo entre los bloques dialoguistas para bajar a las sesiones y darle la puntada final. No se descarta que ante tantas posturas diferentes, en Diputados también se rompa la unidad del bloque dialoguista y haya diputados radicales que voten en un sentido y otros en otro. Un diputado de Hacemos señaló que el PRO tampoco definió su postura. "No es lo que dijo su bloque en la reunión de recién con el gobierno en la que estuve", dijo.

En esa reunión, el Gobierno estuvo representado por el vicejefe de Gabinete José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal. Por la UCR estuvo Rodrigo de Loredo (UCR), por el PRO Silvia Lospennato y Silvana Giudici, por la Coalición Cívica Juan Manuel López (CC), y por Hacemos Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, entre otros.

El Gobierno pidió insistir en las privatizaciones, en el aumento de 3 a 5 trabajadores independientes monotributistas en las Pymes, en la inclusión de organismos de cultura para ser eliminados con facultades extraordinarias del Presidente, pero desistieron cuando se hizo valer el acuerdo y tambien aceptaron las reformas en el RIGI.

Además, el Gobierno pidió insistir en Ganancias y en Bienes Personales. "Se les pidió que el Gobierno deje claro públicamente que nos pide esas reincorporaciones, que le salvamos la ley y finanzas a Milei, tiene que quedar claro en la comunicación. Quedamos en hablar en cada bloque para hacerles una devolución el martes", señaló una fuente oficial que estuvo en la reunion."Nosotros no queremos eliminar el impuesto a los Bienes Personales, pero ellos dicen que lo quieren para que el blanqueo funcione mejor. Lo tienen que decir fuerte y claro, porque si no nosotros preferiríamos que ese dinero vaya a los jubilados", señalo una fuente del radicalismo, que todavía debe definir cómo resuelve sus peleas internas.