Crece la preocupación por el financiamiento, una economía que no se reactiva y que, pese a renovar el swap con China, no crecen reservas ni entran dólares

El gobierno de Javier Milei logró la aprobación de las leyes de Bases y el Paquete Fiscal, pero ahora la máxima preocupación del Presidente pasará a ser la negociación de un programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr financiamiento para salir del cepo cambiario, sin el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, no cree poder salir.

Según pudo saber iProfesional, de altas fuentes gubernamentales, la negociación con la directora gerente del FMI no está -ni por asomo- avanzada. Incluso, en confianza, nadie en el núcleo duro de Milei apuesta a que haya una respuesta positiva del Fondo sobre financiamiento.

La expectativa más optimista de Caputo es un paquete de fondos frescos de entre 8 y 15.000 millones de dólares para terminar de fortalecer las reservas del Banco Central y poder salir del cepo. La perspectiva de máxima es lograrlo hacia fin de año, como muy temprano, pero no es seguro.

Este pasó a ser el objetivo más apreciado por Milei y su entorno, compuesto por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, su asesor en marketing todoterreno, Santiago Caputo, y el propio Luis "Toto" Caputo, primo segundo del anterior.

"Ahora con la Ley Bases y el Paquete Fiscal aprobados no habrá excusas para echarle la culpa al Congreso o a la casta de la recesión, de la falta de empleo o de los despidos", señaló a iProfesional un funcionario de la Casa Rosada, preocupado por los pasos que vienen.

Tras la Ley Bases, ¿cuánto tiempo llevará salir del cepo para Javier Milei?

El Presidente sugirió este jueves que la salida del cepo llevará bastante tiempo cuando reposteó un tuit en la red X del economista Darío Epstein, uno de sus ex asesores de campaña en 2023 y ex candidato al Banco Central.

"No hay ninguna duda que el cepo es una porquería (heredada). Y tampoco ninguna duda que el Presidente y sus Ministros están en contra del cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto. Construir lleva tiempo", escribió el economista.

En el gobierno de Milei nadie quiso responder oficialmente a la pregunta de si habrá una renegociación con el FMI por un paquete de fondos frescos para apuntalar las reservas. Milei dijo hace diez días en el canal TN que con Kristalina Giorgieva no había "hablado de plata" en la cumbre del G7.

Pero si dio a entender que lo había hecho con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. "El Banco Mundial va a hacer una apuesta fuerte por la Argentina", dijo, sin dar precisiones. Dos días después, el organismo comunicó el otorgamiento de 2000 millones de dólares para programas sociales.

"Eso no es dinero para desarrollar la economía, son para planes sociales y con requerimientos precisos de ejecución", dijo a iProfesional uno de los funcionarios críticos de la gestión Milei.

Otro funcionario de llegada al equipo económico y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló a este medio que "ojalá nos vaya bien, pero sin inversión o 15.000 millones de dólares de préstamos se complicará tarde o temprano. Esta matriz es inviable. No dan los números". En este punto, el Presidente no parece alumbrar un Plan B.

Falta de dólares y cepo: ¿por qué puede complicarse la salida de la recesión?

Luego de votar la Ley Bases y el Paquete Fiscal, un diputado de La Libertad Avanza, de fuerte llegada a Milei, dijo a iProfesional que "si no entra guita y no hay circulación de dinero, va a ser complicado salir de la recesión".

El Gobierno logró aprobar la Ley de Bases en el Congreso

Puntualizó, en ese sentido, que "el campo viene con un rendimiento muy bueno, pero no se ven los efectos. Más allá de la renegociación del Swap con China otra fuente de financiamiento no tenés". Quienes durante la campaña eran voceros de la dolarización, la consideran un proyecto fenecido que dio paso a la competencia de monedas.

Pero la gran dificulta del Gobierno está siendo generar dólares y fortalecer las reservas del Banco Central para salir del cepo. En el plan original, Caputo imaginó para esta época del año una fuerte cosecha con alta liquidación de exportaciones, la cual no ocurre por factores climáticos, por la desconfianza y por el tipo de cambio apreciado.

"Nosotros apoyamos a Milei y queremos que le vaya bien, pero estamos viendo a un Presidente que, a veces, querés acogotarlo por sus discursos", dijo alto directivo de una de las principales entidades agropecuarias.

También Caputo le había asegurado a Milei que habría financiamiento externo de 15.000 millones de dólares, lo cual fue clave para que éste lo nombrara ministro.

Por esos tiempos, Milei aseguró en un programa de televisión que aplicaría la dolarización apenas asumiera y que tenía la promesa de financiamiento de 10.000 millones de un fondo de inversión de los más importantes a nivel internacional. "¿Querés que te muestre el celular", lo desafió, sonriendo.

Sin embargo, en el interior del Gobierno aseguran que el financiamiento del FMI o de organismos internacionales, incluso de los mercados de capitales, hoy está muy lejos y hay que negociar en forma trabajosa. "Hay funcionarios del Fondo que han dicho en reuniones privadas que no van a financiar una corrida contra el peso para salir del cepo y que el peso está sobrevaluado", señalaron a iProfesional.

El Gobierno quiere negociar un nuevo préstamo con el FMI para salir del cepo

Cepo cambiario y dólar: las preocupaciones del FMI

Además, el FMI presiona para salir del cepo cambiario y para abandonar el tipo de cambio bajo. En sus informes oficiales el Ministerio de Economía aseguró que buscará flexibilizar el cepo y el tipo de cambio, pero no a riesgo de generar una devaluación que se traslade a los precios y a la inflación y para el fortalecimiento del balance del Banco Central.

Entre los economistas allegados al Fondo, hay diversas visiones respecto de la posible ayuda del organismo. El ex representante argentino ante el FMI Héctor Torres aseguró a iProfesional que "podemos tener un nuevo programa de facilidades extendidas destinado a apuntalar financieramente las reformas estructurales que se propone implementar el gobierno. El problema que veo es que el préstamo que está buscando el gobierno es para salir del cepo".

Prosiguió: "Eso, además de una ‘flexibilización’ del "crawl" (devaluación del 2% mensual) y de llevar las tasas de interés en pesos a territorio positivo, requeriría también que el nuevo programa empiece con un fuerte desembolso inicial (para rearmar reservas) y, además, que el gobierno tenga derecho a usar los dólares que nos preste el FMI para comprar pesos en el mercado de cambios local".

Torres puso una luz amarilla. "Me parece que estos son los dos obstáculos que están causando desinteligencias con el FMI. Más allá de eso, en mi opinión personal, no es prudente usar dólares de un acreedor preferencial para defender la cotización del peso", dijo el ex directivo. "Si para salir del cepo tenemos que usar dólares del FMI para comprar pesos, estamos hacienda algo mal", señaló.

"De acuerdo a mi conocimiento de lo que el FMI estaría dispuesto a hacer, sí a un nuevo programa, pero muy difícil la trilogía de: mucha plata, toda (o casi) inicialmente y con capacidad de usarla para comprar pesos. Eso me parece que no va a pasar", señaló Torres con buena información.

Luis Caputo busca hasta u$s15.000 millones para salir el cepo

Cuánto podría desembolsar el FMI

Por su parte, el ex director del FMI para el Hemisferio Occidental Claudio Loser señaló a iProfesional: "Estoy de acuerdo que el dólar se atrasó, pero creo que la aprobación de las leyes le van a dar un empujón. Quizás ahora se atrevan a reducir el cepo que es lo que más le molesta al FMI. Creo que hay más margen para hablar. Tiene que sentarse a negociar como en todos los casos".

Otro ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo estimó, hace diez días en declaraciones periodísticas, que el organismo podría desembolsar fondos frescos de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. "Creo que el gobierno argentino debería pelear por eso", dijo Werner.

En ese sentido, señaló que la Argentina necesita "tres cosas" para un nuevo acuerdo con el Fondo: "La primera es dinero fresco, para poder llevar a cabo el retiro del cepo de una manera más acelerada. El segundo punto es reperfilar los vencimientos de deuda anteriores. Y el tercero es tener un marco de política que tenga credibilidad en los mercados y que avale el gran trabajo que está haciendo ya el Gobierno, sobre todo en la parte fiscal". De todos modos, reconoció que las negociaciones llevarán "un tiempo".

"El Fondo quiere que haya un nuevo acuerdo porque obviamente la economía argentina, si bien en los últimos seis meses está en una situación mejor, todavía tiene muchos desequilibrios y muchos temas que resolver para que el país pueda entrar en un curso de crecimiento, desarrollo y creación de empleos, consolidar la baja de inflación hacia un nivel de entre 10% y 30% (anual) en los próximos 24 meses, normalizar aún con cepo la situación cambiaria para luego removerlo y tener una apertura en la cuenta de capitales", dijo Werner. También señaló que es necesario "afinar un poco y pulir el ajuste fiscal, que es el ancla que tiene este programa".

Entre los economistas locales, el ex socio de Milei y vocero del liberalismo austríaco Diego Giacomini, señaló a este portal que "no lo creo" cuando se lo consultó acerca de una ayuda financiera del FMI.

"Lo peor sería más deuda. Argentina está en default. El cepo se puede abrir mañana. El problema es que a Milei no quiere hacerse cargo de lo que pasaría por su mala praxis y porque nadie le cree, tendría que haber salido el día 1. El se metió solo en la trampa", alertó Giacomini.

En línea con este economista, el diputado Ricardo López Murphy aseguró que "hay que salir del cepo ya", mientras que el ortodoxo Carlos Melconian dijo que "el cepo es ilevantable", en sintonía con Caputo y con Milei.