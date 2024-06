El presidente Javier Milei, tras la aprobación de la Ley de Bases, confirmó que la semana que viene le tomará juramento como ministro a Federico Sturzenegger, quien se encargará de eliminar un "conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico".

"Ya pasó la etapa del déficit fiscal cero, ahora vamos a la etapa de la emisión cero. Ahora se viene el cambio del régimen monetario. Estamos apostando a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varié más", expresó el mandatario en diálogo con LN+.

¿Qué rol tendrá Federico Sturzenegger?: la explicación de Javier Milei

Sobre el desembarco de Federico Sturzenegger en el Gobierno, dijo que "vienen más reformas estructurales", que la semana que viene se hará el nombramiento oficial y remarcó que se sacará lo que el exministro de Mauricio Macri denomina "Ley de Hojarascas", que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico".

"Son 100 leyes que se eliminan pero que implican más reformas estructurales que 100 leyes. Por otra parte, en la medida que los números fiscales empiecen a mejorar como consecuencia del rebote, porque Argentina consiguió un piso aproximadamente entre marzo y abril, los indicadores líderes están mostrando tasas positivas", añadió.

Milei adelantó: "Vamos a crear un ministerio que tiene como misión continuar con el proceso de reformas. Ayer estuvimos trabajando tres horas con él (por Sturzenegger)".

Y detalló: "En la cabeza tengo parecernos a Irlanda, un país que era el más miserable de Europa y hoy tiene un PBI per cápita 50% superior al de Estados Unidos. A mi con eso no me alcanza. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo".

En ese sentido, afirmó que Sturzenegger "es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir poniéndole musculatura al crecimiento de largo plazo".

Hace unos días, Sturzenegger, identificó en la corporación empresaria, el sindicalismo y el peronismo al "triangulo de las Bermudas" que hay que desarmar y los acusó de ser "agentes bloqueantes del cambio". También habló sobre la dolarización y su futuro rol como ministro.

Al disertar en el cierre de la primera jornada del Foro "Renacer de la libertad en Argentina y el mundo", de la Fundación Libertad y Progreso, el ex presidente del Banco Central dijo en consecuencia que el problema "no es de hace cien años, sino que nuestra generación es la responsable de la debacle".

Ley de Bases: ¿cuántas reformas estructurales se pusieron en marcha?

Sobre la aprobación de las leyes en Diputados, explicó: "Es un hito histórico y monumental para la historia Argentina. Es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, siendo que esa era la más grande de la historia argentina. A eso hay que sumarle que el DNU está vigente, por lo que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales y, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos".

Luego remarcó que "definitivamente" empieza una nueva etapa en el Gobierno y que, a partir de la aprobación, el país "empieza a parecerse a países como Alemania, Francia e Italia que nos pone en un sendero de crecimiento a niveles de poder cuadruplicar nuestro PBI pér capita".