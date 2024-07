La Fundación Pensar, el think thank del PRO, publicó un estudio sobre los primeros seis meses de Milei. Datos de pobreza y caída en los ingresos

La Fundación Pensar, el think thank del PRO, publicó un duro informe en el que analiza los primeros seis meses de gobierno de Javier Milei. En un texto titulado "La gran apuesta", que lleva las firmas del ex presidente Mauricio Macri y la titular de la fundación María Eugenia Vidal, el documento asegura que actualmente "hay más interrogantes que certezas".

El informe se publicó este lunes, horas después de que Milei asegurara en una entrevista que La Libertad Avanza va hacia una "fusión" con el PRO y que no tiene "ningún conflicto" con Macri.

El duro informe contra el gobierno de Javier Milei firmado por Mauricio Macri

El informe analiza el rumbo económico y político del Gobierno, en los primeros meses de gestión de Javier Milei. Se trata de un documento de 39 páginas, que tiene cuatro capítulos con profundiza en los aspectos económicos, políticos y sociales del Gobierno.

"A partir de este trabajo, buscamos ofrecer herramientas para pensar el complejo presente de la Argentina y los desafíos que tenemos por delante", señala en su introducción.

"Se realiza una evaluación de los avances de la gestión del macroeconómico presidente Milei en el ordenamiento macro y la reducción de la inflación, así como de los efectos negativos de ese proceso: la caída de la actividad, el empleo y los ingresos", detalla.

En tanto, desde la Fundación Pensar destacaron que el Gobierno "consolida el déficit fiscal cero", con los "mejores números" desde 2008. También celebra la baja en la inflación y sostiene que se trata del "menor registro en 28 meses".

El informe lleva las firmas del ex presidente Mauricio Macri y la titular de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal

Al referirse al sendero fiscal tomado por el ministro de Economía Luis Caputo, el informe sostiene que es "esencial un equilibrio" en las cuentas públicas. Pero, rápidamente, apunta a los números de la actividad económica durante la Fase 1 del Gobierno y dispara: "El ordenamiento duele".

Críticas por la actividad, los ingresos y la pobreza

En el segundo apartado, el informe de la Fundación que preside Vidal sostiene: "La actividad y el empleo siguen cayendo y aún no logran recuperarse. Los ingresos no logran ganarle a la inflación acumulada y arrastra al consumo".

En relación con los niveles de aprobación de la gestión, el documento sostiene que sigue en "niveles elevados", y que la mayoría de los argentinos "aún sienten esperanza".

La situación social se agrava. "Argentina sumó 3,2 millones de nuevos pobres en el primer trimestre. Es el valor de la pobreza más elevado desde 2004. Las personas en situación de calle en CABA alcanzaron su pico histórico. La pobreza infantil alcanza a 6 de cada 10 chicos".

Además, señaló que en cuanto a los sueldos, "ni los formales se salvan". "El salario formal promedio ya está por debajo de la línea de la pobreza", sostiene, y asegura que "la brecha entre ricos y pobres es la mayor en 8 años".

En tanto, uno de los puntos destacados subraya el "peor arranque legislativo de la democracia" y que los "piquetes acumulan 4 meses de subas", en un claro mensaje dirigido a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.