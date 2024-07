El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, cuestionó el decreto que desregula la actividad aerocomercial, mientras que desde la asociación también deslizaron que están confirmadas las Asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, la que posiblemente terminen con cancelación de vuelos.

Biró señaló que "este Gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía" y que la política de Cielos Abiertos que se está implementando "es una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo".

En declaraciones formuladas El Destape Radio, Biró indicó que "si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco" y remarcó que "se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben".

Luego recordó que "el avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma" e insistió en que "con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe".

Por qué los aeronáuticos cuestionaron el decreto que desreguló la actividad aerocomercial

Biró puntualizó que "están desregulando todo" y advirtió que "entre los riesgos está la seguridad". Puso como ejemplo a los Estados Unidos, uno de los países con un movimiento aerocomercial del mundo, donde "no está desregulado el sistema aerocomercial. Cualquier cosa es un trámite engorroso porque se garantizan que sea serio".

Apuntó que "el negocio aerocomercial ya se transformó en un negocio financiero" y reclamó que "donde hay desregulación le venden el mismo pasaje a 10 personas distintas. Laburan la guita y le cobraron a todos".

Para el titular de APLA, un problema que se vendrá será el de "las grandes empresas que te venden pasajes haciendo dumping, te quiebran y ellos se quedan con el monopolio", y aclaró que "cuando se quedan con el monopolio después empiezan a extorsionar a las provincias y municipios. Cuando se quedan con los monopolios de las rutas después aprietan. Por ejemplo, le dicen a la Cámara hotelera que si no les pagan levantan la ruta".

¿Se ponen en peligro los vuelos?

En cuanto a la situación actual de los pilotos, señaló que les "pararon la paritaria" y que están "60 puntos abajo de inflación" y les "restituyeron ganancias", explico que "los pilotos de Aerolíneas se están yendo, estamos muy por debajo del mercado" y aclaró que hoy sus salarios "están 80 puntos por debajo de la inflación".

Ratificó que "desde el viernes habrá asambleas que van a demorar vuelos", pero especificó que "no habrá paro que cancele todos los vuelos, pero sí muchos se van a ver demorados salvo que nos hagan una propuesta superadora".

En este sentido, el vocero y secretario de prensa de APLA, Juan Pablo Mazzieri, deslizó que "están confirmadas las Asambleas el viernes a la mañana en Aeroparque y a la noche en Ezeiza, que posiblemente terminen con cancelación de vuelos".

Desregulación aerocomercial: qué empresas resultan más beneficiadas

Un detalle no menor refiere a que estos beneficios podrían ampliarse en el caso de aquellas empresas pertenecientes a países con los que el Gobierno haya sellado acuerdos de "cielos abiertos".

Precisamente, en cuanto a las compañías que rápidamente podrán acceder a la flexibilización impulsada por el oficialismo, se destacan los nombres de LATAM, Gol, JetSmart, Copa, SKY y Air Canada, todas con bases en las naciones con las que la gestión que encabeza Javier Milei cerró pactos para estimular los servicios aéreos.

La chilena SKY es una de las que podría incursionar en el cabotaje local.

Vale señalar que en lo que va del año, Argentina rubricó acuerdos de "cielos abiertos" con Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Panamá y Canadá. Todas estas compañías ya tienen luz verde para multiplicar su oferta de vuelos internacionales y hasta pueden comenzar a brindar servicios de cabotaje local.

A ese pelotón puede añadirse Paranair, de origen paraguayo, que también amplió sus servicios en la primera parte de 2024. Hoy por hoy, las compañías de países con "cielos abiertos" pueden ofrecer vuelos que inicien en sus territorios e incluir escalas en la Argentina. Y además están habilitadas para brindar esos servicios sin incluir tripulantes argentinos, con aviones matriculados en el extranjero, y sin la obligación de contar con una estructura administrativa en nuestro país.