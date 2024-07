En medio de la tensión entre el presidente Javier Milei y su par Lula Da Silva, el ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó a su embajador en Buenos Aires para consultas en Brasilia, sobre la relación del país con el mandatario argentino.

Julio Bitelli, embajador brasileño en Argentina, se reunió este lunes con el canciller de su país, Mauro Viaira. Además, tiene encuentros programados con el propio Lula da Silva y con el vicepresidente Geraldo Alckmin, según informaron medios locales.

Según trascendió, la principal razón de la convocatoria es la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunió con el ex presidente Jair Bolsonaro. Milei asistió al encuentro de la derecha, pero no acudió a la reunión del Mercosur en Asunción, el pasado lunes, lo que causó descontento en el Palacio del Planalto.

Fuentes del gobierno indicaron que la convocatoria es inusual, pero no constituye una represalia contra el gobierno argentino. El objetivo es evaluar la dirección de la relación bilateral, que "atraviesa un momento diferente".

"La idea es conversar sobre temas de la relación bilateral, cómo llevarla adelante de la mejor manera posible, con la atención que merece tener", señaló Bitelli, quien agregó: "La preocupación es que las diferencias entre los presidentes no perjudiquen la relación. Lula tiene claro que la relación entre los dos países debe continuar siendo importante, independientemente de las diferencias de prioridades y visiones de mundo".

Lo cierto es que desde que asumió en diciembre del año pasado, Milei nunca se reunió con Lula. Y en su reciente viaje a Brasil participó de un encuentro con los rivales políticos del actual presidente, entre los que se encontraban el ex mandatario Jair Bolsonaro y su hijo.

Bitelli, protagonista de la aproximación entre Vieira y la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, tiene una amplia experiencia diplomática y tiene buenas relaciones con diversos actores en Argentina.

Las acusaciones de Milei a Lula Da Silva

Días atrás, Javier Milei volvió a llamar "corrupto y comunista" al brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y se volvió a negar a pedirle disculpas, tal como había solicitado el líder del PT y se preguntó: "¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?".

"Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije, comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", destacó el el mandatario argentino al canal LN+.

La nueva polémica surgió hace unos días, cuando el mandatario brasileño explicó que durante el encuentro del G7 en Italia evitó al mandatario argentino en todo momento y no se hablaron: "No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina".