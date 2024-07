La mayoría de los líderes de la región desconocen el resultado de las elecciones en Venezuela

La mayoría de los líderes políticos en el continente americano se pronunciaron a favor de no reconocer el resultado de las elecciones anunciado el lunes por la madrugada en Venezuela, tras una tensa jornada electoral en ese país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) del país bolivariano informó que Nicolás Maduro obtuvo un 51,2%, frente al 44,2% del aspirante opositor Edmundo González Urrutia. En tanto, la oposición asegura que consiguieron 70% de los sufragios, y hay dudas por los problemas denunciados tanto por veedores internacionales como por los fiscales a la hora de verificar los votos.

Pero Argentina, Alemania, Chile, Estados Unidos, Perú, Guatemala, Costa Rica y Uruguay desconocieron este lunes la reelección de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial.

En tanto que Bolivia, China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua ya reconocieron como legítimos los datos informados por el gobierno chavista.

Dudas en la región

El presidente argentino, Javier Milei, fue de los primeros en desconocer el resultado de las elecciones en Venezuela. Afirmó en X que "los venezolanos eligieron terminar con la dictadura de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y voluntad popular. La Libertad Avanza en Lationamérica", sentenció.

Milei se pronunció contra los resultados anunciados en Venezuela

Gabriel Boric, su par de Chile, fue otro de los mandatarios que salió rápido a replicar: Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", dijo Boric en un comunicado difundido a través de su cuenta de X (ex Twitter).

El jefe de estado chileno se refirió a los datos difundidos por el CNE -ente controlado por el chavismo- que sorprendió al mundo al dar como ganador "irreversible" al dictador venezolano. "El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer", agregó el presidente trasandino.

En el mismo tono, agregó: "La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable".

En Lima, el canciller peruano Javier González-Olaechea expresó: "Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo", dijo.

En tanto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, emitió una declaración fuerte y clara, calificando la proclamación de Maduro como "fraudulenta".

Y el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, expresó por su parte dudas significativas sobre los resultados electorales venezolanos.

Lacalle Pou consideró que el proceso electoral en Venezuela estuvo viciado.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se sumó a sus pares de la región desde su cuenta en X: "¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales", señaló el jefe de estado uruguayo. "El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él", concluyó.

Incluso el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó su "seria preocupación" por la validez de los resultados anunciados por la comisión electoral de Venezuela, que declararon ganador a Nicolás Maduro. Blinken cuestionó la legitimidad del proceso y la representación de la "voluntad" de los votantes.

Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania pidió claridad en el recuento de votos. "Los resultados electorales anunciados no bastan para disipar las dudas sobre el recuento de votos en Venezuela . Exigimos la publicación de resultados detallados para todos los colegios electorales y el acceso a todos los documentos electorales y de votación para la oposición y los observadores", manifestaron en un comunicado a través de X.