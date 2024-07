El Gobierno evalúa acciones concretas, pero no quieren "cortarse solos" y buscan apoyo en el organismo. La canciller vuelve a escena tras el "fuego amigo"

Mientras la crisis de Venezuela se agrava, el presidente Javier Milei se muestra decidido a pararse como el principal enemigo de Nicolás Maduro en la región y apunta a promover sanciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) que se reunirá este jueves con la participación de la canciller, Diana Mondino.

En la Casa Rosada afirman que "se están evaluando todas las acciones que se van a tomar para no ser cómplices del régimen". Fuentes consultadas por iProfesional señalaron todas las alternativas están en estudio, desde medidas políticas hasta sanciones comerciales, pero que la idea es que se haga a través de la OEA.

Por esa razón el Presidente decidió enviar a Mondino a la sesión de emergencia del organismo convocada para mañana jueves en Washington. La ministra viajará esta noche en un avión de línea, según supo este medio. La situación le permite recuperar el rol que la hermana y secretaria presidencial, Karina Milei, intentó hasta ahora recortarle.

Así la crisis en Venezuela por el fraude electoral que le endilgan al régimen de Maduro se convierte cada vez más en un elemento que opera sobre la política doméstica a pesar de ser un tema de política exterior. Milei parece entenderlo así y por eso le otorgó al tema la máxima prioridad, incluso por encima de la economía.

¿Por qué Milei recurre a la OEA para enfrentar a la Venezuela de Maduro?

El tema de Venezuela dominó por completo la reunión de Gabinete que Milei encabezó este martes por la mañana. Fue allí donde el mandatario informó su decisión de enviar a Mondino a la sesión de emergencia de la OEA, el organismo encabezado por el uruguayo Luis Almagro, un histórico detractor del chavismo.

La OEA viene de emitir un durísimo comunicado en repudio al manejo del proceso electoral por parte del régimen de Maduro, al que calificó como "la manipulación más aberrante". En ese contexto, ese foro es hoy un escenario ideal para el objetivo de Milei de erigirse como el referente regional de la oposición al mandamás venezolano.

Maduro también se ocupó de ponerlo en ese lugar y ya no solo con sus insultos, sino con acciones mucho más graves como el corte del suministro eléctrico a la embajada argentina en Caracas, donde hay opositores venezolanos asilados, y el ultimátum para que los diplomáticos argentinos dejen el país en 72 horas.

En la Cancillería remarcaron a iProfesional que "es por esta situación que Mondino va a la OEA". La intención de Milei es ponerse al frente a la propuesta de sanciones y medidas contra Venezuela y el hostigamiento creciente a la embajada argentina le da el argumento perfecto.

No obstante, en el Gobierno deslizan que "Argentina no tiene que cortarse sola" y que por eso la idea es recurrir a la OEA para impulsar desde allí la medidas necesarias que suban la presión sobre Maduro, a quien Milei y otros países le reclaman ya no la publicación de las actas de votación sino directamente que reconozca la derrota y dé un paso al costado.

Cuál es el peso del organismo y la importancia de Brasil

En el oficialismo ven grandes chances de que una mayoría de los 35 países que integran la OEA avalen sanciones para Venezuela. No obstante, saben que además del peso determinante de Estados Unidos, en este caso el actor principal es Brasil por su importancia en la región y la cercanía histórica del presidente Lula Da Silva con el chavismo.

El jefe de Estado brasileño está molesto por el manejo del proceso electoral, según trasciende desde el Palacio de Planalto. Lula evita una condena directa pero reclama que se revisen las actas y envió a su asesor más experimentado en política internacional, Celso Amorín, a Caracas para tratar de convencer al gobierno de Maduro. Es una señal concreta de que no le dará el apoyo automático que el régimen espera.

Brasil empieza a distanciarse de Maduro, lo que políticamente dejaría al régimen más debilitado, pero intenta tomar un lugar de árbitro. De hecho, pese a la tensión entre Lula y Milei, la diplomacia brasileña estaría colaborando con Mondino para conseguir que el gobierno venezolano les dé un salvoconducto a los asilados en la embajada argentina, según supo este medio.

¿Milei rescata a Mondino?: la canciller sube el perfil tras la tensión con Karina

La crisis que se desató en Venezuela tras las controvertidas elecciones del domingo y la escalada de la pelea con la Argentina de Milei le devolvieron a Mondino el rol protagónico en las relaciones exteriores que en el último tiempo un sector del oficialismo pareció querer quitarle.

La decisión de Milei de enviarla a la OEA en momentos en que considera fundamental ese ámbito para enfrentar a Maduro revaloriza su rol luego de que la poderosa secretaria General de la Presidencia intentara marginarla.

Karina Milei le colocó primero una virtual interventora en la Cancillería, Úrsula Basset, a quien le dieron despacho en el mismo piso de Mondino. Luego la "puenteó" al tomar contacto directo con la embajada de Francia para desautorizar los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre ese país.

En el medio, el nombre de Mondino había sonado varias veces como un posible cambio en el Gabinete y fue dejada afuera de casi todos los viajes que el Presidente realizó al exterior, incluido el último a Francia.

Ahora, la canciller tiene una nueva oportunidad para defender su lugar en la gestión de Milei con Venezuela y Maduro en la mira de todo el mundo y en un abierto enfrentamiento con la Argentina.

Milei contra Maduro: la presión internacional, clave en la pelea

Si bien la figura de Milei siempre fue irreconciliable con la de Maduro, la tensión escaló desde el domingo. El venezolano y sus funcionarios calificaron al Presidente como "basura", "cobarde", "sociópata" y "sádico", entre otros epítetos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dio la respuesta oficial: "Una imbecilidad viniendo de un imbécil".

La tensión escala cada vez más y eso se ve puntualmente en la gravísima situación de la embajada argentina en Caracas. Sin embargo, el intercambio de insultos no tiene el mismo efecto que sí pueden tener las acciones políticas y económicas que la Argentina espera poder adoptar junto a otros países.

Tras atribuirle el 51,2% de los votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó oficialmente a Maduro como ganador de los comicios frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que habría obtenido el 44.2%. La oposición desconoce el resultado, denuncia "fraude" y advierte que el gobierno retuvo las actas de votación que, según afirman, confirmarían que en realidad el régimen fue derrotado.

El resultado no puede ser invalidado por ninguna resolución externa ni tampoco por los veedores debido a que Venezuela es, como el resto, un país autónomo. Solo la Justicia de ese país podría hacer algo así, aunque hoy parece improbable porque el Tribunal Superior también está fuertemente influido por el madurismo.

Por esta razón lo que pueden hacer otros países, como ya hizo la Argentina, es desconocer el resultado y romper oficialmente las relaciones diplomáticas con Venezuela para tratar de aislar a Maduro y a la vez apoyar a la oposición que lideran Marina Corina Machado y González Urrutia. Por otra parte también están las sanciones comerciales que acostumbra impulsar Estados Unidos y que, en este caso, podrían encontrar un apoyo importante en la región.

En este contexto, el presidente Javier Milei presta máxima atención a la crisis de Venezuela a la vez que busca sacar rédito político local e internacional de su pelea con Nicolás Maduro. La OEA podría ser clave para esa estrategia y Diana Mondino tendrá, en principio, un rol fundamental en ese marco.