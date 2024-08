La tropa del presidente Javier Milei en el Congreso logró dilatar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que amplió los fondos para "gastos reservados" de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) pero ahora entró en una cuenta regresiva para que cualquiera de las dos Cámaras del Congreso lo ponga a votación en el recinto, algo que ya se cocina en Diputados.

La Comisión Bicameral del Congreso que se encarga de analizar los DNU se reunió este jueves por la presión combinada de la oposición dialoguista y el kirchnerismo, que querían tratar el decreto 656/24 con el que Milei amplió en $100 mil millones el presupuesto de la SIDE. Pero el oficialismo, con la ayuda de la UCR, logró evitar que lo incluyeran en el temario.

Sin embargo, la ley que regula los decretos presidenciales establece que la Bicameral tiene un plazo de 10 días para expedirse sobre los DNU desde que el Gobierno los envía al Congreso y, si no hubiera dictamen en ese período, puede pasar a tratarse directamente en el recinto de Diputados o del Senado.

Ahora, el bloque de diputados que encabeza Miguel Pichetto -recientemente renombrado Encuentro Federal- presentó un pedido de sesión especial para el jueves 15 de agosto con el fin de votar el DNU junto a diputados de la UCR y de la Coalición Cívica. Van por el rechazo y dicen tener los votos suficientes.

Cuenta regresiva para el DNU de Milei sobre la SIDE: ¿cómo es la estrategia de la oposición?

La jugada de estos diputados obedece a que la ventana de tiempo para que la Bicameral dictamine sobre el DNU de Milei que amplió los "gastos reservados" de la SIDE se cierra el próximo miércoles. A partir del jueves en cualquiera de las dos Cámaras, los legisladores están habilitados a tratarlo en el recinto.

El bloque de Pichetto aceleró este jueves por la noche con el pedido de sesión, horas después de que el oficialismo obturara la discusión del tema en la Bicmaeral, donde el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot firmó junto con el kirchnerismo el pedido para que el decreto se tratara en la comisión.

La maniobra dilatoria molestó a esta bancada, que viene de dejar sin quórum una sesión de la Cámara de Diputados y acumula malestar con el Gobierno. Según supo iProfesional, los irritó particularmente que el radical Francisco Monti no acompañara el pedido de tratar el DNU en la comisión a pesar de estar de acuerdo con su derogación. Tampoco lo hizo el senador Víctor Zimmerman.

"Con ellos hubiéramos tenido mayoría para dictaminar en la comisión", se quejaron cerca de Massot. El episodio se sumó al fastidio que arrastra este bloque con el gobierno de Milei y a que buena parte de sus integrantes acompañan el proyecto de derogación del DNU que ya tiene presentado Margarita Stolbizer.

Durante la reunión en la Bicameral, Massot se quejó ante el presidente del cuerpo, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, por el rechazo a discutir en la comisión un DNU que todavía estaba en el plazo legal para obtener dictamen y remarcó que su tratamiento es "algo que igualmente va a pasar". Se refería, como se vio horas después, a que lo llevarían al recinto más temprano que tarde.

¿Otro rechazo para un DNU de Milei?: los números en Diputados

El escenario para el oficialismo se volvió complejo. Si bien la tropa legislativa de Milei consiguió el apoyo en la Comisión Bicameral para demorar el tratamiento del DNU, en la oposición dialoguista están confiados en que no lo tendrá para impedir su rechazo.

"El número en el recinto está", deslizaron a iProfesional fuentes del bloque Encuentro Federal. Y es que cuentan, además de los 99 diputados que tiene Unión por la Patria, a una parte de los 34 votos que tiene la UCR. Según supo este medio, el sector más crítico del Gobierno que lidera Martín Lousteau ya comprometió su apoyo.

De darse esa sumatoria, la oposición reuniría bastante más que los 129 votos que marcan la mayoría absoluta de la Cámara baja. Podría repetirse así la misma situación que ya se dio con el llamado "mega DNU" de Milei sobre desregulación del Estado, que ya fue rechazado por el Senado y quedó al filo de la caída definitiva en Diputados.

Y es que para que un DNU pierda validez debe ser rechazado por el Senado y por Diputados. Mientras eso no ocurra sigue vigente. No obstante, el revés en cualquiera de ellas implica primero una derrota política para el oficialismo y segundo una "espada de Damócles" cuando no se controla totalmente la mayoría en la otra Cámara, como le ocurre a La Libertad Avanza.

Así, los legisladores del presidente Javier Milei lograron aplazar el tratamiento del DNU que amplió los fondos para la SIDE en la Comisión Bicameral pero ahora entraron en una cuenta regresiva donde tendrán un margen muy escaso para desactivar el rechazo que se cocina en Diputados. Si ocurre, el Senado será luego otro problema.