Ante la Justicia, la ex primera dama relató que al comienzo de la relación ella quedó embarazada, pero que Fernández le dijo que "eso no podía ocurrir"

En la presentación que hizo este lunes ante la Justicia, Fabiola Yañez declaró que en 2016, cuando apenas comenzó su relación con Alberto Fernández, ella quedó embarazada, pero que se vio inducida a abortar.

Según declaró, Alberto Fernández le habría dicho que como la relación recién estaba empezando, "eso no podía ocurrir". Ese relato forma parte de la presentación que hizo la ex primera dama en el marco de la querella que realizó contra el ex presidente por lesiones graves, agravados por el vínculo y por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género bajo abuso de poder y autoridad, en concurso real con amenazas coactivas.

Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández la indujo a abortar

En uno de los tramos de su presentación, Yañez habló de "violencia reproductiva". Se conoce así a las prácticas que directa o indirectamente comprometen y violan la autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de las personas de decidir si quieren tener hijos/as o no y en qué momento.

Todo forma parte de la descripción que ampliará este martes en el marco de la declaración testimonial que se fijó por videoconferencia con el fiscal para poder escucharla y enmarcar los episodios de violencia que detalló haber sufrido.

Yañez habló de la "sed de control" sobre ella, mientras él estaba con otras mujeres. Al poco tiempo de convivir, contó, quedó embarazada. "La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa hasta que se lo conté a él", declaró. En ese momento, apareció "el desprecio y el rechazo".

Según contó, Alberto Fernández le dijo que eso "no puede pasar" y que comenzó a hostigarla con que "era muy pronto, que no estaba listo aún".

Después, contó, la empujó a "llevar adelante la peor decisión". La ignoró por completo, aunque vivían en la misma casa. Dejó de hablarle. La hizo sentir un mueble. "Me decía: 'no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo'". "Él me decía ‘hay que resolverlo, tenés que abortar’", aseguró.

Fabiola Yañez declara este martes ante el fiscal

Ante el fiscal, Yañez ampliará la presentación que hizo este lunes ante la Justicia, en donde señaló que el "maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes" de parte de Alberto Fernández.

Le testimonio será clave porque se espera que aporte precisiones sobre los hechos, además de las preguntas y los datos que la Justicia busque preguntarle sobre el contexto de los hechos que puedan derivar en medidas de prueba para corroborar los hechos y avanzar hacia una citación a indagatoria del ex presidente.

A partir de su declaración, también puede haber novedades sobre el tribunal que investigará los hechos: la causa se encuentra actualmente en los tribunales de Comodoro Py, porque fue un desprendimiento del expediente que investigaba el escándalo de los seguros.

Pero la defensa del ex presidente pidió que la causa por violencia de género pase a la justicia federal de San Isidro, por la jurisdicción de la quinta de Olivos.

Yañez, junto con su abogada Mariana Gallego, presentaron este lunes el primer escrito del expediente y pidieron ser parte querellante en la causa. "El maltrato, el hostigamiento, el desprecio, las agresiones, los golpes eran constantes", sostuvo Yañez en la presentación.

El escrito que Fabiola Yañez presentó junto a su abogada Mariana Gallego

En el escrito que lleva la firma de Yañez y de su abogada Mariana Gallego se indica que la violencia contra ella comenzó en el año 2016 cuando vivía con el exmandatario en Puerto Madero. Lo acusa de lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad.

De esta manera, Yañez amplió sus declaraciones en el marco de la causa que inició contra el expresidente por violencia de género y oficializó a su nueva abogada defensora, tras romper el silencio y hablar de su relación con el exmandatario. "Esta persona (Alberto Fernández) estuvo durante dos meses -están todos los chats y hay muchas personas que lo saben- amenazándome día por medio con que, si yo hacía esto o lo otro, se iba a suicidar. Eso no se hace, eso es un delito", afirmó durante una entrevista con Infobae.

La ex primera dama pidió ser querellante en la causa contra su expareja y que se califique el caso como "lesiones graves" en el marco de la causa por violencia de género. Además, ampliará sus declaraciones en a primera hora del martes en una audiencia por Zoom ante el fiscal federal Ramiro González.

Con intención de trabajar en la estrategia judicial, Mariana Gallego viajó a Madrid para ultimar detalles previos a la audiencia con la fiscalía, reunión que tendría lugar mañana en el caso de no mediar ningún imprevisto.

Por su parte, Alberto Fernández permanece recluido en el departamento del piso 12 del edificio River View, en Puerto Madero, que le prestó su amigo Pepe Albistur, y designó a la abogada Silvina Carreira para que encabece su defensa tras la denuncia de su expareja.