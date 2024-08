Las fotos de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones en la cara y el cuerpo cayeron como una bomba en el entorno del ex presidente Alberto Fernández, que se reduce a un círculo cada vez más chico debido a que algunos de los dirigentes que fueron sus más cercanos empezaron a tomar distancia o deciden guardar un silencio absoluto.

Fuentes consultadas por iProfesional indicaron que el ex presidente ya grabó una entrevista con el diario El País de España para hacer un descargo sobre la acusación de su ex pareja. Esperaban que fuera publicada entre este viernes y sábado.

Sin embargo, la publicación de las fotos, junto con los mensajes de WhatsApp donde Yañez le decía "esto no funciona así; todo el día me golpeás", alteraron el escenario y profundizaron no solo la soledad política del ex mandatario, sino también la personal.

Entre los dirigentes más cercanos al ex presidente son pocos los que responden algún mensaje de la prensa y lo hacen pidiendo estricta reserva de su nombre. Según pudo averiguar este medio, algunos hace tres o cuatro días que no hablan con Fernández y hoy todos niegan haber conocido situaciones de violencia física y golpes entre él y Yañez. Pero no ocultan el "shock" por las imágenes que se difundieron.

¿Cómo reaccionaron en el entorno de Alberto Fernández a las fotos de Fabiola Yañez?

En los días previos, los ex funcionarios Julio Vitobello, Juan Manuel Olmos y Vilma Ibarra fueron algunos de los que visitaron a Fernández en el departamento de Puerto Madero que le presta el empresario José "Pepe" Albistur. Todos tienen una relación personal de años con el ex presidente al margen de la política.

Sin embargo, según supo este medio algunos de ellos hace ya varios días que no hablan con él y la publicación de las fotos el último jueves los impactó todavía más que la acusación de Fabiola Yañez y lo que su ahora ex abogado Juan Pablo Fioribello dejó trascender sobre las cosas que la habría contado la ex primera dama.

Una fuente consultada por iProfesional dijo que entre los más cercanos al ex presidente durante su mandato sabían que tenía muchas discusiones con la primera dama como las de "cualquier pareja", pero nunca pensaron "que pudiera hacer algo así".

¿Cómo vive Alberto Fernández su peor momento?: la búsqueda de abogado y el golpe de la UBA

Fernández sigue recluido en el departamento de Puerto Madero, acompañado solo por su hermano, Pablo Galíndez. Desde allí se concentró en conseguir un abogado que lo defienda frente a la denuncia de Yañez. Este viernes por la tarde se confirmó que finalmente consiguió abogada: Silvina Carreira. La ex primera dama podría dar su declaración testimonial en cualquier momento y esto pondrá en marcha oficialmente la causa judicial.

Los pocos que vieron al ex presidente en los últimos días comentan que estaba muy deprimido. Si bien dicen que se recuperó un poco luego de aquella visita de sus ex funcionarios más cercanos, cuentan que sabe que es el final de su carrera política y posiblemente también profesional.

Hasta hace poco pensaba reabrir su estudio jurídico y publicar un libro y ahora, en medio del escándalo y mientras lidia con la dificultad de conseguir un abogado, recibió como un nuevo cimbronazo que lo bajaran de las clases que daba en la UBA. El ex presidente siempre nombraba con orgullo su condición de "profesor de derecho", pero esa puerta también se le empezó a cerrar.

A ello se le suma la distancia que empezaron a poner quienes hasta hace poco eran su entorno más cercano. Incluso el diputado Santiago Cafiero, su ex jefe de Gabinete y canciller, no tiene diálogo con él por estos días, según supo este medio.

¿Por qué el entorno puede ser clave una vez que se active la causa?

Además de Cafiero, Vitobello, Olmos e Ibarra fueron los funcionarios más cercanos a Fernández durante su mandato y también los que acudieron al departamento donde vive cuando recibieron mensajes preocupantes del ex presidente con tono de despedida.

Olmos como vicejefe de Gabinete y operador político y Vilma Ibarra como secretaria de Legal y Técnica eran "la sombra" de Fernández, mientras que Vitobello como secretario general era quien le llevaba la agenda y los asuntos diarios.

Por su cercanía con Fernández durante el período en el que, según Fabiola Yañez, se habrían producido los episodios de violencia, es probable que eventualmente algunos de ellos sean citados a declarar. El caso de Ibarra es el más importante en este sentido porque, además de haber sido una de sus funcionarias más cercanas, fue pareja del ex presidente durante 9 años.

Otro ex funcionario que habría hablado con Fernández en las últimas horas es Marcelo Martín, hombre de confianza del ex presidente que se encargó del área de Comunicación antes del nombramiento de Gabriela Cerruti. Según las fuentes consultadas podría ser otro que declare llegado el momento. "Prácticamente vivía en Olivos", señalan. No obstante, Martín no respondió la consulta de este medio.

Soledad política: la diferencia entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Tras la publicación de las fotos el aislamiento político de Alberto Fernández se profundizó. Como contó iProfesional, en el kirchnerismo hay un sentimiento de "revancha" con al ex presidente por la fuerte pelea que libró con Cristina Kirchner, quien este viernes opinó finalmente sobre la acusación y confirmó su quiebre total que quien ella eligió como candidato en 2019.

Más allá de haber dicho que Fernández "fue un mal presidente", dijo que las imágenes y los chats que trascendieron "no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana". Con esa frase pareció dar por cierta sin lugar a dudas la violencia física.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó un poco más de distancia de la situación. "Estoy muy shockeado por esta situación, esperando que se resuelva, que actúe rápidamente la Justicia. Es gravísima la denuncia", señaló. De esta forma dejó en claro que para él es un tema debe dirimirse en el ámbito judicial y no en el de la política.

Pero la reacción más brutal ante la difusión de las imágenes de Yañez golpeada fue la del ex dirigente piquete Luis D’Elía, que a través de la red social X le envió un mensaje público a Fernández en el que dijo que tenía que "pegarse un tiro en la cabeza".

Por si eso fuera poco, luego mostró el mensaje de Whatsapp que le mandó el propio Fernández: "Lamento que creas que soy capaz de algo así. Por lo menos escuchame antes de que me pegue el tiro". D’Elía no volvió a responderle.

La situación de Alberto Fernández empeoró así luego de que se difundieran las fotos de la ex primera dama Fabiola Yañez con moretones. La dirigencia política, que ya le había soltado la mano, lo abandonó por completo y su círculo íntimo parece reducirse cada vez más.