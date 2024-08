En el peronismo existe una verdadera conmoción. Los dos teléfonos, tablets y pendrives secuestrados en el departamento de Alberto Fernández en la causa iniciada por Fabiola Yañez por violencia de género podría arrojar información muy comprometedora para otros líderes del peronismo y exsocios de su gobierno, como funcionarios cercanos a Cristina Kirchner y Sergio Massa.

"Alberto Fernández no acostumbraba a borrar sus mensajes y puede surgir cualquier cosa. Hay muchos que están preocupados. Alberto pasó a ser el ‘hombre bomba’", señaló a iProfesional un exfuncionario y dirigente del peronismo.

Según pudo saber este medio, además existe una profunda desconfianza en el kirchnerismo, en Cristina Kirchner, Sergio Massa, y en otros exministros, que en su afán de deslindar culpas, el expresidente pueda intentar involucrar a otros exfuncionarios de máximo nivel.

En la causa por violencia de género, no puede involucrar a nadie porque se trata de hechos que ocurrieron en la pareja presidencial entre 2016 y 2023, cuando se separaron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, que se radicó en España.

Denuncia contra Alberto Fernández: ¿cuál es el temor del peronismo?

El temor principal radica con la información que pueda llegar a haber en los dispositivos electrónicos allanados por la causa de violencia de género, pero que arrojen información sobre otros actos de gobierno. El más emblemático, por ahora, es el caso de la contratación de seguros a través de Nación Seguros, que involucra al expresidente, a su exsecretaria María Cantero, y al esposo de esta, Héctor Martínez Sosa. Mediante el celular y el Whatsapp de Cantero se conocieron las conversaciones entre ella, Martínez Sosa y las gestiones con el expresidente para asignar contratos en distintos organismos de los seguros de Martínez Sosa.

Se tratan de contratos por miles de millones de pesos y comisiones proporcionales a esos convenios. De esa investigación, el juzgado de Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo descubrieron las fotos de Fabiola Yáñez golpeada y los diálogos entre ella y María Cantero, donde ella le revelaba los malos tratos del expresidente, y también capturas de pantalla con diálogos entre Yáñez y Alberto Fernández, que podrían incriminar al expresidente con las golpizas.

La exprimera dama denunció este lunes ante el consulado argentino en Madrid a Alberto Fernández por lesiones graves junto a su abogada Mariana Gallego y dijo que se produjeron desde 2016 cuando vivían en Puerto Madero. Esto intentaría frenar la intención de Alberto Fernández y su abogada Silvina Carreira de radicar la causa en San Isidro porque la jurisdicción sería la quinta de Olivos.

Ahora, con los teléfonos de Alberto Fernández en manos de Ercolini y del fiscal Ramiro González, que actúa en la causa de violencia de género, en el peronismo no descartan que pueda haber otros datos, informaciones o actos de gobierno registrados que puedan ser reprochables en la Justicia y que los fiscales se vean obligados a denunciar.

Dos fiscales del fuero penal ordinario y penal federal aseguraron a iProfesional que si en el marco de la investigación de violencia de género aparecen otros actos que puedan implicar delitos, tanto para la causa de seguros u otros hechos nuevos, los fiscales de la causa, en este caso Ramiro González, tienen la obligación de denunciaros y generar nuevas causas penales.

En principio, el juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento el viernes a la noche y la Policía Federal secuestró 22 pendrives, dos teléfonos, un iPad y 2 memorias. "La orden era secuestrar todos los dispositivos", dijo una fuente de la causa. Ahora, serán examinados por expertos y el fiscal Ramiro González impulsará la causa por violencia de género, pero podría encontrar otras revelaciones.

Sergio Massa, Cristina Kirchner: qué funcionarios aparecen mencionados

Solo con los archivos del teléfono de María Canteros, exsecretaria privada histórica de Alberto Fernández, se descubrió una trama de negocios entre Héctor Martínez Sosa, Alberto Fernández y otros funcionarios que aparecen mencionados como Juan Manuel Olmos, Vilma Ibarra, y los propios Cristina Kirchner y Sergio Massa, aunque por ahora todos ellos niegan la participación en esas negociaciones.

De hecho, hoy se conocieron nuevos datos surgidos del celular del expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano. Se trata de conversaciones con el extitular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Roberto Gilbert, donde se gestionaba la redacción del decreto 823 promulgado en 2021 que permitió negocios millonarios mediante los intermediarios, como Martínez Sosa, con las pólizas que contrataban distintos organismos del Estado.

En esas conversaciones se mencionaba la eliminación de un artículo del borrador del decreto 823 que podría haber restringido el margen de acción de los intermediarios.

Esas conversaciones son previas a la promulgación del decreto que ordenó la obligatoriedad de los ministerios y agencias de contratar seguros con Nación Seguros.

"Así como siguen apareciendo revelaciones de teléfonos de funcionarios de segunda línea, cuánto más podría ‘hablar’ el teléfono de Alberto Fernández, aunque haya sido secuestrado por una cuestión familiar, ahí puede haber cualquier cosa", señalaron fuentes del peronismo.

El peronismo desconfía de Alberto Fernández

"Hay muchos preocupados, y ni hablar de las posibles relaciones de Alberto Fernández con mujeres como las que se revelaron con Tamara Pettinato", señalaron en el peronismo. De hecho, la propia Fabiola Yáñez le dijo al portal Infobae en un reportaje que en el teléfono celular que usaba el hijo de ambos, Francisco, para pasar música, se hallaron videos "que son peores que los que se encontraron".

Esos videos fueron transmitidos al teléfono de María Cantero y es por eso que trascendió la conversación íntima que mantenían en el despacho presidencial Alberto Fernández con la periodista y panelista Tamara Pettinato. Según Yáñez, le expresidente enviaba esos videos a un teléfono que no se usaba y que le daban al hijo de ambos y la propia exprimera dama descubrió fotos y videos de mujeres, que luego envió al celular de María Cantero y por se descubrieron durante la investigación de la causa seguros.

Además, muchos funcionarios del peronismo ya desconfían abiertamente del expresidente Alberto Fernández y temen que, perdido por perdido en la Justicia, pueda intentar deslindar culpas de futuras causas inculpando a otros funcionarios o a otros líderes del peronismo. "Esos teléfonos y la lengua de Alberto Fernández pueden ser una caja de Pandora", dijo a iProfesional un dirigente preocupado.

"Es posible que esas revelaciones sean un problema para algunos pero no para otros. Creo que va a servir para depurar el peronismo. Javier Milei siempre entendió que su enemigo real para 2027 es Axel Kicillof, no Cristina ni Massa. Por eso le pegan a Axel con el dinero para la provincia, porque del arco opositor es el más limpio. Por eso mismo Kicillof hace su camino separado de La Cámpora, pero tratando de no pelearse en público", dijo otra alta fuente del peronismo.