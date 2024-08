Con fuertes críticas a los sindicalistas, algunos de ellos diputados con actividades en sus gremios a quiénes se propone limitar esa doble función, los legisladores de Unión por la Patria (UP) rechazaron la intención de los radicales de avanzar con un dictamen de consenso que contemple alguna de las 28 iniciativas presentadas por los legisladores de varios bloques dialoguistas.

Entre ellas se encuentra una iniciativa para penalizar los bloqueos a empresas, que quedó fuera de la Ley Bases, que el Congreso aprobó tras 6 meses de debate en ambas cámaras.

En una reunión muy caliente, el oficialismo y los bloques dialoguistas polemizaron sobre el rol de los sindicalistas, en presencia de legisladores de UP, alguno de ellos con actividades gremiales como Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, entre otros.

Los proyectos van desde la cantidad de períodos que pueden ser electos, la forma de elección, la participación de las minorías, la libertad de obra social, la forma de financiamiento de los sindicatos, así como las cuestiones impositivas vinculadas a la cuota sindical.

Según el radical Martín Tetáz, presidente de la comisión de Legislación Laboral, la idea de ese cuerpo es continuar analizando los proyectos con la presencia de invitados en próximos encuentros, con la intención de unificar proyectos "en 2 o 3 dictámenes".

Roxana Reyes (UCR), autora de un proyecto para limitar los mandatos de los sindicalistas, planteó la necesidad de prohibir la reelección indefinida y afirmó: "Tenemos dirigentes que están 25 o 30 años conduciendo un sindicato, proponemos que tengan una sola reelección".

"No se puede ejercer en simultáneo un cargo en el Ejecutivo o en el Legislativo o municipales y un sindicato", consideró Reyes.

Tras ese planteo, los diputados de UP -alguno de ellos con esa doble función- anunciaron que se retiraban de la reunión porque no estaban de acuerdo con el temario ni con la dinámica de la convocatoria, decisión que fue acompañada por los legisladores de Izquierda que también se levantaron y se fueron.

Una de las diputadas que cuestionó la decisión de UP fue la radical Pamela Verasay, quien sostuvo que "Unión por la Patria se retiró de la reunión de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados que trataba varios proyectos sobre la modernización sindical. Se ofenden, no por los derechos de los trabajadores, sino para proteger los privilegios de los patrones sindicales".

¿Qué dijeron los diputados de UP?

En medio de la reunión, la diputada de UP, Vanesa Siley, secretaria del gremio de los judiciales, fue una de las más críticas al debate y preguntó cuál era el impedimento para que se ejerzan ambos cargos, planteo que fue respaldado por los legisladores Sergio Palazzo y Mario Manrique, también legisladores de UP y sindicalistas de amplia trayectoria.

"Quiero saber en qué estas modificaciones van a mejorar la calidad de la democracia sindical si hoy ya están los mecanismos de control y en qué casos?", aseveró ‘Paco’ Manrique, perteneciente al gremio de SMATA. Se trata del sindicalista de los mecánicos en 2023 cercano a Pablo Moyano.

También, antes de retirarse, Palazzo cuestionó la dinámica de la reunión y dijo que "los dirigentes que tenemos responsabilidades en organizaciones sindicales estamos obligados a presentar declaraciones juradas, plantear este debate a quiénes le estamos dando quórum y no somos autores de proyectos, pedimos que los expliquen, que no se vayan (en referencia a la diputada Reyes que pidió retirarse por tener otro compromiso). Es una reunión que no tiene sentido hoy no me voy a prestar a un circo. No voy a continuar en la reunión", avisó.

A su turno, el secretario de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que "hay una distorsión en el funcionamiento de la comisión y pidió a Tetáz "discutir mejor el reglamento de la comisión para ponernos de acuerdo, sin direccionar la palabra. Necesitamos que sean discutidos exhaustivamente en la comisión, sin limitaciones ni horarios".

"Es lo que comenzamos a hacer", justificó Tetaz, quien trató de explicar la ausencia de algunos diputados autores de proyectos en ese sentido que se tenían que retirar por diferentes motivos e insistió: "No hemos roto nada de lo que habíamos consensuado previamente".

Ante esa situación, Tetáz reveló que los alcances del debate habían sido acordados con el propio Palazzo y aclaró que "no hay un expediente con dictamen y como el tema estaba verde los dos estuvimos de acuerdo con esperar y sumarlo a una próxima reunión. Todos los temas van a ser tratados en un orden que me corresponde hacerlo a mí, consensuando con los diputados".

"Hay un consenso muy grande en todos los proyectos que estamos debatiendo, como limitar la cantidad de reelecciones, la libertad para elegir las obras sociales o la eliminación de la cuota sindical. Seguramente vamos a avanzar en la democratización sindical", reafirmó Tetáz, al término de la reunión.

¿Cómo sigue el debate iniciado por la UCR por la reforma de los gremios?

Tetaz anticipó que la reunión continuará el martes próximo con la presentación de los proyectos de otros diputados vinculados también a la democracia sindical y advirtió: "Vamos a avanzar rápidamente en la discusión de este tema de las reelecciones indefinidas que está en muchos de los proyectos, así como también en la cuestión de la libertad para las obras sociales. Se van a reunir los asesores para ir unificando un dictamen directamente en el próximo encuentro".

El dictamen de consenso que impulsaría el radicalismo y que podrían firmar además los bloques dialoguistas como Hacemos Coalición Federal de Miguel Pichetto, incluiría la limitación de los mandatos de los dirigentes sindicales, la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, la eliminación de las cuotas solidarias obligatorias, control por parte de la Auditoría por la Auditoría General de la Nación (AGN) y paridad de género en los directorios de los gremios, entre otras cuestiones.

La polémica sobre este tema que quedó fuera de la ley Bases continuará el martes próximo con la exposición de otros diputados que buscarán explicar los alcances de sus iniciativas ante sus pares, probablemente en un nuevo capítulo de esta controversia con UP que no quiere limitar los mandatos de los sindicalistas.