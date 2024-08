Tras más de 10 pedidos de juicio político en su función, el escándalo de la causa Seguros Nación y la denuncia por violencia de género por parte de su expareja Fabiola Yáñez, varios diputados pidieron que el expresidente Alberto Fernández no perciba su pensión de privilegio.

Jubilación de privilegio: ¿por qué pidieron quitársela a Alberto Fernández?

Mediante una presentación formal, Fundación Apolo, fundada y comandada por el legislador porteño, Yamil Santoro, exigió que se le quite la jubilación de privilegio que ANSES le cedió al exmandatario. "Dable es considerar que el espíritu y naturaleza de la asignación prevista en la Ley 24.018 para el Presidente y Vicepresidente de la Nación, se fundamenta 'en que se trata de una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y buen desempeño en el cargo'", detalla el escrito elevado en diciembre del 2023.

El pedido de Fundación Apolo al Gobierno para que anule la jubilación de privilegio de Alberto Fernández.

En este marco y, con el actual panorama, los solicitantes alegaron que Fernández incumplió tales requisitos. También se planteó que, al asumir sus funciones, Fernández juró "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina", algo que a la percepción de los integrantes de la fundación no se ha cumplido.

Cuánto ahorraría Javier Milei si el Gobierno le quita la pensión al ex presidente

En los últimos días, nuevamente volvió a resonar tal petición pero, ¿Qué falta para que sea aprobada? ¿Y, cuánto dinero se ahorraría el Estado con esta baja? Sobre esto último, Fernández actualmente percibe un monto de 14.272.997,79 pesos en concepto de pensión vitalicia, unos $10.000.630,64 en neto.

Es decir que, anualmente, la pensión del expresidente cuesta unos 171 millones de pesos. Y, claramente, se debe una contabilización por la cantidad de años de vida del exmandatario que -por el momento- no se puede precisar. En cuanto a qué resta para que se apruebe, el autor del pedido explicó -vía redes- que en el caso que el Gobierno nacional decida darle prioridad a este proyecto, están "dispuestos a llevar el tema a la justicia nacional".

Qué falta para que se anule la pensión de Alberto Fernández

Actualmente, hay dos proyectos presentados en la Cámara de Diputados para cancelar estos beneficios en caso de corrupción o condenas por abuso sexual, uno elevado por Silvana Giudici, de Unión Cívica Radical, y el otro por Damián Arabia, de La Libertad Avanza. Ninguno avanzó pese al apoyo verbal del presidente Milei.

"El propio Gobierno de Javier Milei, mediante la firma de una acta administrativa, puede dar de baja estos beneficios", indicó el legislador Santoro. De esta forma, el Ejecutivo no necesitaría de la aprobación del Legislativo a través del Congreso y podría anular el beneficio del expresidente Fernández y otros exfuncionarios que hayan sido condenados o estén atravesando una investigación judicial por corrupción y abuso sexual.

La postura de ANSES

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) no dio paso al pedido de la Fundación Apolo para retirarle al exjefe de Estado la jubilación de privilegio bajo el fundamento de que "es un derecho adquirido y solo la Justicia puede intervenir por medio de una sentencia firme".

De acuerdo al Artículo 19 inciso 4 del Código Penal, una jubilación/pensión de privilegio puede ser suspendida en caso de una condena judicial, pero pasaría a ser percibida por "los parientes que tengan derecho a pensión", y el beneficiario puede recuperarla tras cumplir su condena. No obstante, resulta necesario remarcar que, desde el retorno a la democracia, no existen antecedentes sobre la quita de jubilaciones de privilegio, pese a que muchos ex presidentes y vicepresidentes fueron condenados.

En la misma acta elevada en 2023, Fundación Apolo pidió la baja de la asignación de María Estela Martínez de Perón, Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Aún no fue resuelta.