El legislador detenido tiene un extenso recorrido ideológico, que no se cierra en un solo espacio político, pero ¿a qué movimiento pertenece?

El diputado misionero que está acusado de integrar una red de pedofilia, Germán Kiczka, al igual que su hermano Sebastián, logró conmocionar a todo el país tras la exposición que ganó el contenido de sus computadoras. Tras un segundo allanamiento, la Justicia dio con chats e imágenes en redes sociales en las que Kiczka afirmaba estar "enamorado" de niñas, incluyendo "videos de una persona de sexo femenino, menor a 16 años".

También se dieron con imágenes y varios archivos de videos con prácticas sexuales zoofílicas, uno involucra a una menor de 13 años. Asimismo, se descubrió que el legislador utilizaba la aplicación eMule, un programa para enviar cualquier archivo sin ningún tipo de registro.

El verdadero partido que integra Germán Kiczka

Ello que generó que se apunte al espacio político que le permitió ganar una banca como diputado: "¿No hay ningún tipo de registro?"; "¿No presentaba indicios?; "¿No se realizan exámenes psicológicos a los candidatos?", fueron algunos de los interrogantes que más se repitieron. Y, claramente, también generó duda a qué espacio pertenece Kiczka.

Pese a la precipitación de algunos medios que intentaron ligarlo al oficialismo libertario, el diputado no pertenece a La Libertad Avanza, pero sí tiene vínculo con una joven diputada que se unió al espacio recientemente.

Activar se alió con Juntos por el Cambio

Kiczka se postuló, en la banca que finalmente ganaría en la elección legislativa, por el partido provincial Activar, fundado por el Pedro Puerta del Partido Justicialista (PJ), hijo del exgobernador de Misiones, Ramón Puerta.

Debido al reducido alcance electoral que tenía el espacio Activar, Puerta creó una alianza con Juntos por el Cambio, lo que generó que su principal candidato, Kiczka, ganará gran exposición en la provincia de Misiones.

Diputado acusado de pedofilia: un ala peronista en JxC y ,¿La Libertad Avanza?

Con ello, en la última campaña, la ex candidata a presidente Patricia Bullrich hizo un spot en conjunto con el aspirante a diputado; lo que, nuevamente, lo catapultó electoralmente. Kiczka se hizo de la banca y su ex compañera de Peronismo Republicano y Activar, Florencia Klipauka, se pasó a La Libertad Avanza.

Con Klipauka, el espacio liberal logró tener a su primera diputada misionera en el Congreso Nacional, logrando marcar una modesta diferencia. Ahora, este salto partidario de Klipauka es que algunos comunicadores han utilizado para Kiczka para asociar a este a La Libertad Avanza, aunque este no integró ni se asoció al mismo.

Además de ello, también surgió una vinculación con La Libertad Avanza por una reciente reunión entre el fundador de Activar con Martín Menem, presidente de la Cámara Baja. Pero, nuevamente, en tal encuentro no participó Kiczka ni tampoco tuvo como finalidad la alianza de este al espacio oficialista.

También, en sus redes sociales, el acusado de pedofilia subió imágenes junto a importantes referentes del radicalismo como Facundo Manes y, del ala de Juntos, Horacio Rodríguez Larreta.

La respuesta de Germán Kiczka a los medios

Tras permanecer seis días prófugo de la justicia, finalmente, el diputado provincial, acusado de poseer material audiovisual de menores de edad siendo abusados sexualmente, fue detenido este miércoles por la noche. Al ser trasladado a la comisaría por las fuerzas policiales correntinas, Kiczka se topó con varios medios y cronistas que estaban cubriendo el hecho.

Al ser interceptado por un periodista, Kiczka le dijo "no seas tarado", esto es una "persecución política, esta es la foto que querían". La pregunta que logró violentar al legislador fue "¿Usted integra una red de pedofilia?".

Previo a que ordenen su detención, tras la quita de fueros, Kiczka dio una entrevista a un medio de Misiones e insistió con su inocencia. Además, aseguró que es "transparente" y que no tiene "nada qué esconder".

Pese a que estuvo prófugo y pidió ayuda a un amigo para que este le reservé una habitación de hotel a su nombre, el entonces diputado, dijo: "Jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Inmediatamente, me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto y yo soy el que más me urge".

"Mi posición es decir que investiguen, si el juez me llaman seis mil veces, iré seis mil veces. Acá está en juego mi nombre, mi reputación. Trabajé toda mi vida, mi pareja trabajó toda su vida, si tenemos lo que tenemos es a fuerza de trabajo, no le hicimos nunca el mal a nadie, siempre estamos tratando de ayudar", cerró. Ahora, Kiczca está a la espera del avance de la causa y permanece en la Comisaría 2° de Apóstoles en Misiones.