Martín Guzmán, quien fue ministro de Economía durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, aseguró que la cuarentena en la pandemia se extendió más de lo necesario por cuestiones políticas.

"En un momento pasó a ser un tema más político, una bandera más política, el hecho de que la administración de la pandemia era lo que hacía fuerte al Gobierno", sostuvo Guzmán en una entrevista.

Luego de sus declaraciones, algunos referentes del Gobierno de Javier Milei salieron a responder e incluso hubo cruces en redes sociales con el exministro de Economía.

"La cuarentena fue más larga de lo que debería haber sido, desde mi punto de vista y dada la información técnica que tenía", señaló Guzmán en una entrevista con el canal de streaming Cenital.

"Por mucho tiempo era 'no, no se puede'. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política, el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno. Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario, pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias", explicó Guzmán.

"La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido", subrayó el exministro de Economía.

La pandemia dejó 130.000 víctimas fatales y la segunda ola de contagios se produjo en mayo del 2021, cuando se establecieron restricciones extremas durante nueve días. Luego de ese período, la actividad fue volviendo a la normalidad en el país.

Ante la pregunta del periodista Iván Schargrodsky, quien dijo "¿con esto nos está yendo bien, extendámoslo?", Guzmán admitió: "Hasta que se pruebe en las elecciones si toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal que no era tal o al menos no era, había una supuesta reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado del rol que le estábamos dando al Estado".

Para el ex funcionario, "bajaba el déficit porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como haber recuperado el Impuesto a los Bienes Personales, el Impuesto a la Riqueza".

La reacción del Gobierno de Javier Milei a las declaraciones de Martín Guzmán

Las declaraciones del exfuncionario de Alberto Fernández circularon rápidamente por las redes sociales, y algunos personajes del gobierno actual se hicieron eco. Uno de ellos fue el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que calificó a la cuarentena como un "plan de encierro, sometimiento y dominio".

"Se enamoraron de esa herramienta porque les daba rédito político tener el control total de la economía. El problema es que la gente se moría y se fundía", escribió en su cuenta de la red social X.

Otro fue el portavoz presidencial Manuel Adorni, que también compartió el video en sus redes y aseguró: "Te encerraron en pandemia únicamente porque les rendía políticamente. Sin embargo, dicen ellos que la dictadura es Javier Milei".

En la misma red social, Guzmán le respondió a Adorni: "No me descontextualices. Son palabras de quien era ministro de economía. En el contexto de pandemia todas las decisiones son de salud pública. La decisión política sobre la restricción sólo podía ser una, y era la de Salud. Todas las otras carteras se subordinaban a ello, gustase o no. Yo era quien justamente mostraba a mediados de 2021 que, con la economía creciendo fuertemente y el salario real registrado recuperándose, caía el salario real no registrado, no producto del supuesto ajuste que se me adjudicaba, sino de las restricciones sanitarias".

"Y mostraba que en otros países se iban relajando un poco antes las restricciones. Pero era simplemente la opinión de quien era ministro de economía, a quien le toca marcar lo que corresponde a su área de gestión. Lo que me preocupa ahora es que con las decisiones que están tomando sobre las jubilaciones y la desregulación de los precios de los medicamentos ustedes están provocando un efecto perjudicial más grande que la pandemia sobre los sectores más desprotegidos", concluyó su respuesta Martín Guzmán, el exministro de Economía de Alberto Fernández.