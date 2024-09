Tras el inesperado anuncio de que Javier Milei viajará a China en enero en visita oficial, Guillermo Francos explicó este lunes cuáles son los motivos que llevaron al Presidente a establecer un acercamiento con la segunda economía mundial, a la que había criticado anteriormente en repetidas ocasiones.

El cambio en la consideración presidencial es muy marcado si se recuerda que durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada, y para marcar diferencias con el kirchnerismo gobernante en ese entonces, Milei llegó a decir: "Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China".

Por qué Javier Milei busca acercarse más a China

"La realidad es que Argentina con China tiene una relación comercial importante. Hay inversiones de China en Argentina, está el tema del swap que tiene China con Argentina", enumeró el jefe de Gabinete esta mañana en una entrevista en Radio Mitre.

"Con lo cual hay una serie de relaciones en las que China siempre ha obrado eficazmente y ha respondido a los requerimientos que le ha formulado nuestro país en situaciones complejas", agregó el funcionario.

Francos puntualizó que, ante ese escenario, "el Presidente está reconocido por eso y ha tenido conversaciones con el representante del Gobierno chino".

Respecto de los detalles de la visita, el jefe de Gabinete no aportó precisiones más allá de confirmar que tendrá lugar en enero.

"Es en el mes de enero. No está la fecha exacta, hay que coordinarla ahora con el presidente de China, con Xi Jinping. De modo que se va a resolver en los próximos días", dijo.

Y agregó que "sin perjuicio de la diferencia ideológica, las relaciones comerciales de un país de la magnitud y de la historia de China no pueden soslayarse de ninguna manera".

Cuál fue la sorpresiva declaración de Javier Milei sobre China

Duranta la entrevista con Susana Giménez, Javier Milei consideró a China "un socio comercial muy interesante", marcando un giro importante en su opinión sobre el país asiático.

"Con China yo me sorprendí gratamente. Nosotros por ejemplo tuvimos una reunión con el embajador, al otro día destrabaron el swap. Además China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten", apuntó el Presidente durante un pasaje de la entrevista.

China espera por las represas de Santa Cruz: ¿qué planea el Gobierno?

Además del swap de monedas por u$s5.000 millones que el gobierno de Xi Jinping renovó en junio pasado (y debería volver a renovar en 2025) en la agenda de Milei con China también aparece el tema de las numerosas inversiones que el gigante asiático tiene en el país, entre las cuales se destaca la de las represas Jorge Cépernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Las obras, que tienen una participación central del consorcio chino Gezhouba y son clave también para la provincia, están paralizadas desde diciembre pasado. La firma asiática está a la espera de que se destrabe la adenda al contrato bilateral para las obras, donde se corrigen términos y plazos del proyecto y se activa un desembolso por alrededor de u$s800 millones.

Ahora, en la Casa Rosada señalan que esa adenda se incluirá en el Presupuesto 2025 "para reanudar las obras de las represas", según supo iProfesional. Este paso burocrático sería otro factor de alivio para la relación bilateral y también para la discusión política local.

Días atrás, Gezhouba envió una comitiva que recorrió el lugar y se reunió con representantes provinciales de la UOCRA. Tras ese encuentro, el gremio dejó trascender la posibilidad de que se abandone totalmente el proyecto y se declaró en estado de "alerta" por los puestos de trabajo que estarían en peligro.

En el Gobierno no tardaron en bajarle el tono a esa advertencia, pero el eventual avance en el trámite que esperan los chinos y que permitiría reactivar las obras en las represas sería algo mucho más contundente para ahuyentar versiones.

De esta forma, el gobierno de Javier Milei empieza a ensayar gestos de una mayor distensión en el vínculo con China, con la mirada puesta en el complejo frente financiero del país y en las inversiones comerciales, y nuevamente con la poderosa Karina Milei en un rol central.