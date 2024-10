La ex presidenta Cristina Kirchner respaldó la Marcha Federal universitaria que se realizaba en todo el país y destacó que la educación pública y gratuita garantizó el "ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente" y que, dijo, "vamos a volver a conquistar".

"Soy hija y tributaria de la universidad pública, nacional y gratuita", destacó la ex mandataria al ingresar al Instituto Patria, ubicado a metros del Congreso, donde desde las 17 se concentraba la movilización estudiantil.

Cristina Kirchner habló sobre la marcha estudiantil y la universidad pública

La ex mandataria recordó que su padre era "trabajador, comerciante, muy laburante", así como también su madre, y que ambos criaron "una hija abogada y otra médica".

"Ese es el ascenso social que nos permitió ser una Argentina diferente, pero que vamos a volver a conquistar", expresó Fernández de Kirchner en declaraciones al canal C5N.

Posteriormente, la ex presidenta salió al balcón del Instituto Patria y saludó a la militancia reunida en la calle Rodríguez Peña y la intersección con avenida Rivadavia.

Las primeras columnas de docentes, no docentes, autoridades y estudiantes llegaban al Congreso como parte de la movilización en "defensa de la universidad pública y del sistema científico", luego de que el presidente Javier Milei anunciara el "veto total" de la ley de actualización presupuesto universitario.

El líder del Frente Renovador y exministro de Economía, Sergio Massa, fue otro de los exfuncionarios que se sumó a la movilización. El radical, Martín Lousteau; el exjefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; y la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, también marcharon.

Tras la marcha, la oposición quiere llevar el veto de Javier Milei al Congreso

La masiva marcha universitaria es ni más ni menos que un intento por resistir el veto que el presidente Javier Milei anunció para la Ley de Financiamiento que aprobó la oposición, cuyos diputados y senadores no solo se sumaron a la convocatoria, sino que ya tienen acordado armar una sesión la semana próxima si el mandatario veta la norma, como se prevé, en las próximas horas.

En rigor, la segunda movilización en reclamo por el financiamiento de las universidades se organizó como respuesta al veto anunciado por el Presidente a la ley del financiamiento universitario que busca atender la licuación de los fondos para el funcionamiento de las casas de altos estudios y la caída de poder adquisitivo de los docentes. Lo que ocurrió fue que Milei demoró la firma hasta el filo del plazo legal, que se cumple este jueves.

Por eso, entre los organizadores de la marcha señalan que "la única forma de evitarla era que el Presidente anunciara que no la vetaría", según subrayó uno de ellos a iProfesional. Con la certeza de que eso no ocurrirá, decidieron no esperar la medida del Gobierno y movilizarse, pero, a diferencia de la protesta de abril que fue a Plaza de Mayo, esta vez se eligió el Congreso.

La elección no tuvo nada de arbitraria, porque tanto las universidades como los distintos espacios políticos que apoyan el reclamo (desde el kirchnerismo hasta la UCR e incluso algunos del PRO) saben que la pulseada por el financiamiento de las universidades se terminará de definir allí. Y la oposición quiere que sea "ya mismo".