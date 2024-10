La exvicepresidenta Cristina Kirchner volvió a la escena pública en las últimas semanas con apariciones que incluyeron un fuerte cruce con el presidente Javier Milei y su entorno ahora busca dar un salto más al proponerla públicamente como presidenta del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, entre otras señales de una posible candidatura a diputada nacional en 2025.

El senador y referente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, sorprendió este jueves en las redes sociales al afirmar que "Cristina es la líder del peronismo" y que "es momento de que una mujer, que militó toda su vida en el peronismo, presida por primera vez el Partido Justicialista".

Minutos después se le sumó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, otra referente de la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner, se sumó: "Merecemos a Cristina Kirchner, presidenta del Partido Justicialista Nacional".

De esta manera, La Cámpora postuló oficialmente a la expresidenta para encabezar el PJ nacional, cuya mesa directiva fijó para el 17 de noviembre sus elecciones internas tras aceptar el pedido de licencia del también expresidente Alberto Fernández al frente del partido. El plazo para presentar las candidaturas vence el 19 de octubre, en poco más de dos semanas.

Tanto De Pedro como Mendoza son cercanos a Cristina Kirchner, de diálogo frecuente, al igual que la senadora Anabel Fernández Sagasti, otra dirigente de La Cámpora que inmediatamente retuiteó el mensaje de su compañero de bancada. Por eso es difícil suponer que hayan lanzado a la expresidenta a la arena de la interna peronista sin su venia.

Cristina Kirchner y el PJ: por qué el operativo de La Cámpora sacude al partido

Ciertamente, no sería extraño que La Cámpora ponga en marcha un "operativo clamor" que Cristina Kirchner luego desoye. Pasó en la campaña electoral de 2023, cuando generaron una enorme expectativa alrededor de una candidatura presidencial que ella finalmente rechazó.

De cualquier forma, el kirchnerismo puso en marcha el operativo y decidió jugar a fondo en la interna peronista, donde hasta ahora el único que se había postulado para presidir el PJ era el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien podría tener el apoyo de algunos de sus pares.

En el PJ hay dirigentes que prefieren renovar la conducción partidaria después de casi 20 años de predominio kirchnerista y del liderazgo que Cristina Kirchner en efecto tuvo sin necesidad del cargo partidario. No obstante, nadie quiere tampoco confrontar directamente con ella porque también saben que, aún en la derrota, tiene más apoyo popular que cualquier otro peronista hoy.

A la vez, quienes preferirían a un gobernador como Quintela al frente del partido también podrían argumentar que ya hay un Kirchner en la conducción del peronismo, dado que el el hijo de la ex presidenta encabeza el PJ de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, la postulación que lanzó La Cámpora puede generar un terremoto en el PJ si la ex vicepresidenta de Alberto Fernández decide meterse en la carrera. No obstante, la jugada por sí sola apunta a un objetivo ulterior que es la candidatura de Cristina Kirchner a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Señales de posible candidatura a elecciones 2025: ¿cómo influye interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner?

En el territorio de mayor peso electoral (y el que elige más diputados el año que viene) el gobernador Axel Kicillof libra una pulseada con Máximo Kirchner, en momentos en que el exministro de Cristina se perfila como eventual referente nacional de la oposición a Milei mientras en el PJ bonaerense varios intendentes quieren correr de la conducción al hijo de la expresidenta.

Kicillof no enfrentará a Cristina Kirchner, pero su círculo de dirigentes no le quita el cuerpo a enfrentarse con su hijo. Hay una pelea que, de no resolverse, amenaza el armado electoral del peronismo para las legislativas del año próximo en su principal bastión. En ese contexto, desde hace días el kirchnerismo deja correr la versión de que una candidatura de la expresidenta solucionaría ese problema.

La propuesta que lanzó La Cámpora para el PJ busca alimentar esa posible candidatura y coincide con un momento de mayor exposición por parte de la expresidenta, quien esta semana sorprendió al aparecer en una recorrida por La Matanza, un movimiento en clave electoral que, según cuentan, hizo sin avisarles ni Kicillof ni al intendente, Fernando Espinoza.

A eso se le suman las señales que emanan del kirchnerismo, como la preocupación que mostraron diputados y senadores de Unión por la Patria ante el avance del proyecto de ley de "ficha limpia" que promueven especialmente el oficialismo y el PRO. Aseguraron que forma parte de una operación para "proscribir" a Cristina Kirchner.

Y es que la iniciativa propone prohibir que sean candidatos a quienes tengan una condena judicial de segunda instancia y los legisladores kirchneristas lo vinculan con las versiones que empezaron a correr en los medios de comunicación casi al mismo tiempo sobre un inminente fallo de la Cámara de Casación que ratificaría la condena a la ex presidenta en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner levanta el perfil: la confrontación con Javier Milei y los guiños de su tropa

Todo esto empezó a darse luego de que Cristina Kirchner levantara nuevamente el perfil al difundir un documento crítico de la gestión de Milei titulado "Es la economía bimonetaria, estúpido", que generó un sonoro cruce de chicanas y descalificaciones entre ambos en la red social X. Los dos se benefician políticamente de esa confrontación y en el krichnerismo lo tienen tan claro como en el Gobierno. Nada genera más adhesiones hoy que la polarización.

Además, en ese mismo documento Cristina Kirchner realizó una especie de autocrítica con observaciones sobre las cosas que, según ella, debería corregir el peronismo. Allí deslizó, entre otras cosas, que debe abrirse a discutir una reforma de las leyes laborales. En resumen, buscó marcar una nueva agenda para el espacio.

Esto también le da un plafón al "operativo clamor" que lanzó La Cámpora y qué no tardó en reunir otras manifestaciones de apoyo, como la del intendente de Ezeiza, Gastón Granados, que fue uno de los primeros en pronunciarse a favor de que Cristina Kirchner presida el PJ, y también la senadora Juliana di Tullio.

Todos los mensajes contienen un guiño en clave electoral que va más allá del cargo en el PJ. Por caso, Di Tullio expresó que "es tiempo de devolverle al pueblo la esperanza, ponerle luz al camino, recuperar la confianza en nuestras ideas y nuestra fuerza revolucionar".

De esta forma, más allá de lo que finalmente decida Cristina Kirchner, la propuesta que lanzó su espacio para que presida el PJ nacional parece formar parte de los movimientos preparatorios para impulsar su candidatura a diputada nacional en 2025.