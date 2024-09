Máximo Kirchner encabezó un acto de La Cámpora en La Plata este viernes, con fuertes mensajes contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en medio de la interna kirchnerista.

Uno de los momentos en lo que quedó expuesta la fractura entre Kirchner y Kicillof fue cuando la militancia comenzó a cantar una canción con un claro mensaje dirigido al gobernador. Luego, durante su extenso discruso, Máximo también pasó varias facturas: además de Kicillof, apuntó contra Daniel Scioli, los empresarios y el gobierno de Javier Milei, entre otros.

La canción de La Cámpora para Axel Kicillof: "Vení, te presto la mía"

Para entender la interna de la canción, hay que remontarse a septiembre del 2023, cuando Kicillof llamó al peronismo hacer nuevas canciones, que ya no mencionen a Cristina y a Néstor. "Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos de nuestro país, pero hay que darle un carácter de época nuevo al movimiento que condujeron esas figuras centrales del peronismo",

Ante esa frase, y dando a entender la interna con el gobernador bonaerense, los militantes de La Cámpora cantaron este viernes: "Cristina es la conducción, Vamos a ver si lo entienden / Somos soldados de Perón, Y la Patria no se vende / Yo siempre te voy a seguir, No me importa lo que digan / Y si querés otra canción, Vení te presto la mía".

Durante su discurso, Máximo Kirchner criticó el RIGI del Gobierno, al que lo definió como saqueo: "Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestros gastos, nuestro petróleo, la minería, el oro y la plata, es saqueo".

También alentó a la participación activa en la política: "Hay que salir a buscar a esos argentinos y argentinas, a pedirles que se involucren con el destino de su país. Hay que dejar de patalear, hay que ponerse a construir, a seguir construyendo".

"No hay que enojarse, compañeros y compañeras. Hay que dejar de patalear, hay que ponerse a construir, a seguir construyendo, a organizarse", afirmó.

La privatización de Aerolíneas Argentinas y el liderazgo de Cristina Kirchner

En otra parte de su discurso, se refirió a la intención del Gobierno de Javier Milei de privatizar Aerolíneas Argentinas: "Los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas peleando por su salario, son amenazados con la privatización de la empresa. Cuando Aerolíneas fue privatizada había vuelos cada tres días.

Por otra parte, al referirse al liderazgo de Cristina, sostuvo: "Si los que fueron señalados por el dedo de Cristina se quejan, ¿qué nos queda a los que no hemos sido señalados y seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer?".

"Un dirigente se propone a sí mismo a la sociedad que asume las responsabilidades y busca sintetizar y conducir al conjunto. En ese momento (Cristina) salió para adelante y entendió también que era momento de producir una oxigenación en la política argentina y le dio lugar a miles y miles de pibas y pibas para que se involucraran en el destino de su país", agregó.

"Cuando muchos decían que a Cristina había que jubilarla, la compañera salió a caminar la provincia de Buenos Aires, dio la pelea", sostuvo y luego se metió de lleno en la interna del peronismo: "Uno de los problemas que tenemos hoy en el presente del peronismo es que hay muchos dirigentes con miedo".

"Cuando uno está seguro de lo que piensa, no esquiva nunca un debate ni una discusión", afirmó, recordando su participación en el plenario del PJ en febrero de 2023, donde junto a otros referentes como Massa, Kicillof y Cristina, advirtieron al presidente sobre la necesidad de generar una alternativa. Según Kirchner, mientras algunos dirigentes "se escondían bajo la cama", ellos pusieron la cara para afrontar la crisis del gobierno.

En tanto, a quienes criticaron o dudaron sobre las candidaturas dentro del Frente de Todos en 2023, al referirse a Wado de Pedro, señaló: "Lamentablemente, hubo personas que dudaban si tenía que ser Scioli o Wado. A ustedes les parece, miren dónde está el compañero, miren dónde está Scioli, y nos vienen a pedir autocrítica a nosotros. Autocrítica hagan ustedes".

"Basta de Sciolis. La frustración del peronismo se debe a aquellos que, tras llegar al Congreso, se dan vuelta como una media", sostuvo Máximo, quien concluyó: "No fue la derecha, fue el peronismo el que sabía los desafíos del futuro".