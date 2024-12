A menos de una semana de que se cumpla el primer año del gobierno de Javier Milei, desde el Ejecutivo nacional buscan afianzar el rol del libertario como líder de la extrema derecha en la región y mostrar a La Libertad Avanza como "el faro que marca el rumbo contra el comunismo y todos sus males".

"Con la brillante gestión de Javier y demostrando que es posible dar la batalla cultural para eliminar al comunismo, Argentina se plantea como un faro en la región. El mundo nos mira y la prueba está en la talla de los participantes que vinieron para escuchar a nuestro Presidente", enfatizó a iProfesional una importante fuente oficial.

En su cuarta participación en un evento de CPAC como jefe de Estado, siendo la primera en febrero de este año en Estados Unidos, Milei dejó en claro "la importancia de la batalla cultural" al cerrar un evento que tuvo entre sus principales oradores al grupo de tuiteros oficialistas, entre ellos el influencer Daniel "El Gordo Dan" Parisini, a quien buscó despegar de la polémica frase sobre "el brazo armado" de La Libertad Avanza.

Javier Milei en la CPAC: batalla cultural para "dar vuelta la página"

"No alcanza, como pasó en los 90, con gestionar bien. No alcanza con organizarse políticamente. Es necesario también dar la batalla cultural. En eso, CPAC tiene un rol fundamental y es lo que nos va a ayudar a que nos podamos coordinar internacionalmente para que los zurdos no nos entren por ningún lado", sentenció Milei en los primeros minutos de su intervención.

En esa línea, el libertario planteó taxativamente que "nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto", y habló de "políticos chupasangre". Además, el mandatario advirtió: "No hay lugar a quienes reclaman consenso, formas y buenos modales. Las formas son medios, se las evalúa según su efectividad para alcanzar determinados fines".

"Hoy someternos a la exigencia de las formas es levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente. El fuego se combate con fuego. Si nos acusan de violentos, les recuerdo que nosotros somos la reacción a 100 años de atropello", sentenció Milei.

Durante las primeras horas de la jornada, que en el cierre contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los participantes debatieron sobre la importancia de la batalla cultural y el rol de las redes sociales.

Con ponencias tituladas "El rol de las redes sociales libres en el mundo y por qué los comunistas las quieren prohibir", "Batalla cultural económica: el fin del socialismo" y "Nueva doctrina en Argentina: el que las hace, las paga", el Ejecutivo realizó un amplio despliegue de la narrativa libertaria: confrontación con el progresismo, los "zurdos" y la Agenda 2030.

Guiños a Donald Trump y referentes de la derecha internacional

Con el Hotel Hilton de Puerto Madero como escenario de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei se rodeó de referentes de la derecha a nivel global y volvió a subir su perfil internacional. "Nuestro Presidente se ha convertido hoy en un referente mundial. Es una de las tres voces más escuchadas y respetadas del mundo", planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su intervención en la Cumbre.

En presencia de Lara Trump, referente del Partido Republicano y nuera del futuro presidente de Estados Unidos, el titular del Palacio de Hacienda hizo alusión al hecho de que Donald Trump habría dicho que el libertario es su jefe de Estado "favorito" de la región. "Es el Presidente preferido del país más importante del mundo", expresó el funcionario nacional, cosechando el aplauso del público presente.

Durante su discurso, Caputo aseguró que "hay un enorme interés a nivel mundial de invertir en Argentina y es exclusivamente por el trabajo que está haciendo el Presidente". Acto seguido, prometió "ganar la batalla económica, la política y la cultural" para que Argentina sea "el país que más va a crecer sostenidamente en el mundo por los próximos 30 años".

Argentina, como el "faro libertario" del mundo: qué busca el Gobierno

En la previa del evento, fuentes oficiales indicaron que el objetivo de Milei sería dejar en claro "cuáles son las bases que necesita un líder de derecha para tener éxito en la gestión, poniendo el énfasis en las ideas liberales".

"Realmente es el mejor Gobierno de la historia. Es un claro ejemplo de que se terminó la época de gloria para los comunistas y la casta. El objetivo de Javier (Milei) es transmitir la experiencia de Argentina al mundo y que puedan replicar lo que está sucediendo en nuestro país", argumentaron a este portal desde las usinas libertarias.

Entre las personalidades destacadas que asistieron se encuentran Ben Shapiro, integrante del equipo de Donald Trump; el líder de Vox, Santiago Abascal, y el diputado por San Pablo, Eduardo Bolsonaro, entre otros.

En representación del Ejecutivo nacional también estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. También dieron el presente el diputado nacional Santiago Santurio y el legislador bonaerense Agustín Romo, entre otros dirigentes libertarios.

Javier Milei viaja a Uruguay para asumir la presidencia pro tempore del Mercosur

Milei asume la presidencia del Mercosur con el objetivo de "flexibilizar" los acuerdos comerciales

A días de que se cumpla el primer año de su mandato, Milei sumará una nueva responsabilidad haciéndose cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, función que desempeñará durante los próximos seis meses, con el objetivo de "flexibilizar" los acuerdos comerciales y así poder superar los límites del bloque regional para poder negociar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

"El Presidente va a plantear en su discurso las falencias que tuvo el Mercosur en los últimos 30 o 40 años", anticiparon a iProfesional altas fuentes de la Casa Rosada, quienes aseguraron que el libertario tendrá una intervención encendida al tomar posesión de la presidencia del bloque regional.

Según supo este portal, Milei volará a Montevideo para participar de la Cumbre del Mercosur, donde ensayará su primera propuesta para que los países miembros estén habilitados a cerrar tratados de libre comercio bilaterales sin la necesidad de tener que solicitar un permiso.

Si bien esperan que el pedido de flexibilización no cuente con mayores aliados e incluso analizan la posibilidad de que se genere un nuevo foco de conflicto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desde el entorno presidencial aseguran que no arribará a Uruguay "con la idea de romper el Mercosur".

Además de participar en la Cumbre, el Presidente asistirá a un almuerzo que organizó la Asociación de Dirigentes del Marketing (ADM), donde recibirá una distinción por su desempeño al frente del Ejecutivo nacional.