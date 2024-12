El presidente Javier Milei dio el discurso de cierre de la conferencia de la CPAC, uno de los foros de debate conservadores más importantes del mundo, que reunió a cientos de referentes de derecha de Estados Unidos, Brasil y Argentina, entre otros países.

Milei hizo una encendida alocución y apuntó contra la Izquierda, contra presidentes y ex presidentes de la región, defendió su gestión, nombró a sus principales funcionarios y destacó por sobre todas las cosas la batalla cultural que está está llevando adelante su Gobierno.

En su charla Milei presentó los puntos de un decálogo cuyo objetivo final es marcar la fuerte división entre la derecha y la izquierda y la lucha de poder entre ambas ideologías para lo que él llama ganar la batalla cultural.

"No sólo es un decálogo para los argentinos, si no también para quienes comparten nuestras ideas en el resto del mundo", resaltó Milei ante un numeroso auditorio que se dio cita en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

El decálogo de Javier Milei para ganar la "batalla cultural"

Entre los puntos del decálogo que que enumeró el Presidente mencionó:

Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas Nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto A diferencia de la economía, la política y el poder es un juego de suma cero La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado Cuando el adversario es fuerte la única forma de derrotarlo es con una fuerza mayor Retroceder nunca, la mejor defensa es siempre un buen ataque Dar la batalla cultural desde el poder es una obligación que tenemos La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha En en esta causa tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella

Al comienzo de su exposición Milei expresó que: "no hay medida que funcione si el diagnóstico previo tiene pies de barro. Intentar ajustar la realidad de un modelo fallido siempre resulta en catástrofe por más buenas intenciones que uno tenga. Si la salida es antipática, mejor pasar el mal trago lo antes posible".

Al referirse al sistema político destacó que: "el problema de los políticos siempre fue que tuvieron miedo a perder sus privilegios si le decían la verdad a la gente. Miren lo que pasó el año pasado, la gran mentira que fue el modelo del Estado presente, una casa de naipes realmente. Se terminó cayendo sobre sí misma. Y estaban tan acostumbrados a refinanciar la cuenta corriente de la mentira con más mentiras que terminaron subestimando a la gente, que los echó a patadas".

Javier Milei y una férrea defensa al "Gordo Dan"

En una parte de su exposición defendió el pensamiento de uno de los integrantes de las llamadas Fuerzas del Cielo al afirmar que: "la mejor frase en relación a la defensa de las ideas de la libertad la puso el queridísimo Daniel Parisini, el Gordo Dan. Aquí lo importante es compartir un diagnóstico acerca del sistema, el modelo de la casta es un esquema de extracción de riqueza de los políticos en perjuicio de la sociedad, o sea, en el modelo de la casta los argentinos de bien tienen que perder para que los políticos ganen y no es casualidad que por lo general cuanto más votos tiene un proyecto de ley en el Congreso, peor es para la sociedad".

Milei también hizo referencia a la situación de los argentinos en la pandemia. "Recuerden que en la pandemia se pusieron todos de acuerdo para encerrarnos. Esto quiere decir que escuchar a un político en cualquier materia es automáticamente darle la espalda a los argentinos. Se los recomiendo como heurística general: ante cualquier tema pregúntense: ¿lo pide la política o lo pide la sociedad? Si lo pide únicamente la política, a priori es el camino equivocado, punto. O como diría Adorni: fin".

También habló de las negociaciones en la política al afirmar que: "nunca hay que negociar las ideas para rascar un voto. Negar tus convicciones para atraer votos te va a dejar sin convicciones y sin votos. Hay muchos dirigentes políticos argentinos que lo pueden atestiguar, el peor pecado que uno puede cometer es traicionarse a uno mismo. Esto es, sacrificás lo más preciado que tenés, que es tu identidad y el valor de tu palabra y a la larga es en vano, porque no funciona, la gente no es tonta y se da cuenta. Lo mismo aplica para conformar un espacio político".

Sin mencionarlo hizo alusión al ex Jefe de Gobierno y candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. "Para nosotros el concepto americano de partido catch all no funciona, no van a encontrar aquí como en otros partidos a dirigentes que dicen una cosa, y después hacen otra. Bueno, al final lo pidieron tanto, hablaron todos del siniestro.En definitiva, en La Libertad Avanza defendemos de forma cerrada un conjunto innegociable de principios: que el libre mercado produce,prosperidad para todos, que el gobierno tiene que ser limitado, que los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar y que el que las hace las paga. En resumen, defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada.

La pelea entre la derecha y la izquierda: "Tenemos que estar a la altura"

Al referirse a la pelea entre la derecha y la izquierda Milei explicó que: "en la batalla cultural ellos establecieron las reglas y nosotros tenemos no solo que estar a la altura, tenemos que superarlos. Esto es muy importante. Yo a veces me pregunto, digo, cuando miro los comentarios de los liberales de copetín, los libertarados, la pregunta es: ¿acaso se sentirían mejor con gobiernos de izquierda? ¿acaso estarían mejor con el kirchnerismo? Bueno, un imbécil lo dijo, dijo que era lo mismo que Massa. La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado y hay una frase que yo la posteé hace unos días en Instagram, que la solía repetir Ludwig von Mises, que es de Virgilio y que dice que no hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza. Es decir: no cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo, hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. (...) Política, esto se trata de poder. Y si no lo tenemos nosotros, lo tienen los zurdos de mierda".

En relación a la batalla cultural que encarna su Gobierno Milei expresó qué: "es una obligación dar la batalla cultural desde el poder. Ellos ya ocupan lugares de influencia, pero nosotros también ya empezamos a ganarnos algunos espacios. Por eso debemos aprovecharlos, porque las ideas lamentablemente no ganan por mérito propio, deben ser promovidas activamente, la izquierda es la prueba de que las ideas más terribles pueden triunfar culturalmente si tienen un buen marketing. Imaginen cuánto tenemos por ganar nosotros que tenemos ideas que sí funcionan.

Por eso dedicamos tiempo y esfuerzo no solo a solucionar la hecatombe económica que nos dejaron, también vamos a asegurarnos de que las ideas que arruinaron no jueguen solas en la arena pública. Por eso, de vuelta, espacio, valoremos espacios como CPAC, porque es el lugar para venir y seguir alimentándonos entre nosotros para hacer crecer las ideas y para tener digamos, una experiencia".

Una conferencia cargada de figuras de la derecha mundial

Milei fue ayer la principal figura de la primera edición argentina de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

También expusieron Eduardo Bolsonaro; Lara Trump la nuera de Trump y copresidenta del Comité Nacional del Partido Republicano, dirigentes libertarios norteamericanos como el presentador Ben Shapiro y el veterano legislador Ron Paul; el principal estratega político de Trump, Barry Bennet; el líder de Vox el español, Santiago Abascal, y el libertario mexicano Eduardo Verástegui fueron las figuras internacionales que disertaron en el encuentro que se desarrolló en el hotel Hilton, de Puerto Madero.

Hay que recordar que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Milei a la última reunión de la CEPAC que se realizó en su residencia de Mar- a- Lago que tiene Trump en el estado de Florida luego que Trump ganara las elecciones presidenciales el 5 de noviembre pasado. Milei fue el primer lider mundial que visito a Trump luego que este ganara las elecciones.

La secretaria General Karina Milei, los ministros de Economía Luis "Toto" Caputo, de Seguridad Patricia Bullrich, el intelectual libertario Agustín Laje; el diputado nacional Santiago Santurio; el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y el legislador bonaerense Agustín Romo, más el influencer libertario Daniel Parisini, alias el "Gordo Dan" quienes se han identificados recientemente como el ejército de "Las Fuerzas del Cielo" que protege a Milei, fueron algunos de los representantes nacionales que estuvieron presentes.