Si fuera un revolucionario francés en 1790, Javier Milei sería un jacobino y casi la encarnación de Robespierre. No guillotina funcionarios porque no se usa en la actualidad, pero sí los remueve y, en algunos casos, de mala manera, como le sucedió a la ex titular de la AFIP, devenida en ARCA, Florencia Misrahi.

Y, lo más grave para Misrahi es que deja por escrito en el Boletín Oficial de la Nación, las razones de la drástica decisión de echar sin contemplación o explicación alguna a una funcionaria que venía muy cuestionada por haber utilizado la "motosierra" en el organismo que presidió pero sin podar su propio y millonario sueldo que posibilitaba que cobrara siete veces más que su propio jefe, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y que el Jefe del Estado, Javier Milei.

Con fecha de hoy se publicó en el Boletín Oficial las razones de su desvinculación de la agencia recaudadora y son demoledoras.

ARCA, ex AFIP: el Gobierno explicó por qué Florencia Misrahi fue despedida

Al tiempo que se redactó una cita técnica explicando la decisión gubernamental, "Que el artículo 7° del Decreto N° 1399/01 prevé que el titular del organismo podrá ser removido de su cargo por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por las causas detalladas y previo dictamen de una comisión integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá el Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y el Síndico General de la Nación", le sigue un párrafo demoledor.

"Que conforme los antecedentes descriptos, la titular de la Agencia precitada se ha apartado de uno de los ejes centrales de este gobierno, que es la simplificación del régimen tributario".

Ahora bien, si se retorna sobre el artículo Nº 7ª del Decreto Nª 1399/01, se lee que "...constituirá justa causa de remoción el mal desempeño en el cargo, que deberá ser resuelta previo dictámen de una comisión integrada por el Procurador del Tesoro de la Nación, que la presidirá, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y el Síndico General de la Nación".

Mal desempeño en el cargo, que ya es cosa juzgada aunque poco se sabe de la conformación de la comisión que debería presidir el jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra.

El artículo Nº 8 del citado Decreto también afirma que "...el Administrador Federal de Ingresos Públicos percibirá un sueldo equivalente al de un Secretario de Estado", cuestión que sucedió pero el mismo artículo prevé que "...participará de la Cuenta de Jerarquización´", que se mide según los resultados de la recaudación de los agentes tributarios y que redundó en los resultados abultados del recibo de sueldo, guardado bajo siete llaves, que cobró la abogada Florencia Misrahi durante el año que ejerció el cargo.

Si bien la funcionaria removida aseguró a propios y extraños que en mayo se había rebajado un millonario salario en medio de un feroz ajuste de la economía que implementó el gobierno libertario para ordenar la macro, el recibo nunca fue dado a publicidad y en el gremio de los trabajadores jerárquicos de la AFIP pusieron en duda que lo haya hecho.

En el gremio de la UpsAFIP que conduce Julio Estévez (h) y reune a los funcionarios de carrera de ARCA, afirmaron que "…ella dijo que se había bajado el sueldo, pero nunca apareció el recibo. La sensación que todos tienen en la agencia es que nunca se lo bajo. No iba a pasar de 30.000 dólares a 4 millones de pesos. No paga ni las expensas en Nordelta. Nosotros no teníamos ninguna duda que la directora ejecutiva jamás iba a reducirse sus haberes a lo que cobra un ministro de Milei. Además, eso sería rebajarla a nuestros sueldos que como directores de carrera tenemos años de experiencia y capacitación para dirigir el organismo fiscal nacional".

La designación a las apuradas de otro abogado, Juan Pazo, un referente del ministro de Economía, Luis Caputo que compartirá la responsabilidad de dirigir ARCA con su pariente e influyente asesor gubernamental, Santiago Caputo, que viene de nombrar en la DGI al "hombre sin rostro", Andrés Vázquez, porque no circulan fotos actuales del importante funcionario nacional, pone en blanco sobre negro, lo intempestivo de la decisión de "guillotinar" a Misrahi luego que se le ocurriera gravar a influencers y streamers, entre otros rubros de la economía que no estaban alcanzados.

El tributarista Alejandro González Escudero de la Fundación Economía y Sociedad señaló que "...el error fue publicar una Resolución general otorgándole un 'nomenclador fiscal' a un monton de nuevas actividades que no figuraban y que las tenían que anotar como servicios no clasificados. Desde un punto de vista general puede ser correcto porque todos estamos obligados a pagar impuestos excepto que la Ley lo especifique pero se trató de un golpe gigantesco a la base electoral de Milei".

Pazo, un acumulador de cargos, tuvo que deshechar el de Relaciones Económicas en Cancillería, para asumir de apuro en reemplazo de Misrahi, tendrá que consolidar un equipo de trabajo que es fundamental para sustentar el déficit fiscal cero y evitar que la Argentina se convierta en el paraíso de los contrabandistas.

La reciente detención en Paraguay de un senador nacional por la provincia de Entre Ríos, Edgardo Kueider, que provenía de Brasil con más de 200.000 dólares sin poder explicar de dónde los sacó, demuestra que la ex AFIP y actual ARCA no pasa por su mejor momento.

"Al nuevo administrador, Juan Pazo, le pedimos que invierta en tecnología. No se puede cobrar impuesto sin tecnología de punta en un mundo que se mueve en criptos a no ser que queramos seguir cobrándoles siempre a los mismos mientras los grandes evasores pasan por debajo del radar porque el radar no existe. ARCA necesita máquinas, hardware, software, y personal para controlar las rutas, los puestos fronterizos. Hoy el trabajador de la ex AFIP viven con el corazón en la garganta. Todos los días pasa algún terremoto en un sector donde debería reinar el orden".

"La gestión de Misrahi fue terrible", explica Julio Estévez (h). "Luego de tanto miedo que se infundió a la planta de personal del organismo, por primera vez desde su creación en 1996, vamos a tener cerca de 20.000 empleados menos en planta con diez veces más CUIT que controlar. Se retiraron los más experimentados. Excelentes recursos humanos que prefirireron alejarse de la función pública. Le pedimos, encarecidamente, al Presidente Milei y al nuevo funcionario nombrado que, en resguardo del equilibrio fiscal que tiene como objetivo, necesitaremos un urgente refuerzo de personal para encarar el 2025. Sino el equilibrio fiscal será una utopía y Argentina se convertirá en el paraíso de los evasores".