"Roma no paga traidores" no es solo un dicho histórico, sino una advertencia vigente que sigue resonando en la política, los negocios y la vida cotidiana. Javier Milei la usó este domingo varias veces para justificar por qué no saludó a Jorge Macri.

"Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias", afirmó Milei.

La frase se atribuye a Publio Cornelio Escipión el Africano, el general romano que venció a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica. Refleja la ética romana sobre la traición: ni siquiera el enemigo debe ser derrotado con métodos deshonrosos.

De acuerdo con la tradición, un traidor se presentó ante Escipión proponiendo entregar a su propio jefe a cambio de una recompensa. En lugar de aceptar, el romano contestó con determinación: "Roma no paga traidores". Así, sentó un precedente ético que influenció la diplomacia y la táctica militar de su tiempo.

Una máxima que atraviesa el tiempo

Más de dos mil años más tarde, esta frase conserva un gran peso. En un mundo donde la lealtad se pone a prueba continuamente —desde la política hasta el ámbito empresarial—, "Roma no paga traidores" recuerda que la traición, aunque parezca conveniente momentáneamente, termina siendo repudiada incluso por quienes sacan provecho de ella.

Este principio tiene tanto una dimensión ética como estratégica: quien traiciona una vez, puede repetirlo. Por eso, la desconfianza hacia el traidor es tan fuerte como el desprecio hacia la persona traicionada.

Del pasado al presente

En la época de las noticias falsas, las tácticas políticas y el espionaje empresarial, esta expresión recupera su importancia. Ha sido referida en discursos, películas, libros e incluso en series donde la traición es habitual. En Argentina, también se utiliza para señalar a dirigentes que cambiaron de partido o rompieron acuerdos estratégicos.

"Roma no paga traidores" va más allá de ser una frase histórica: es una advertencia actual. Aunque los escenarios cambien, la falta de lealtad siempre implica un precio y casi nunca trae beneficios.

En retrospectiva: el posteo de Milei contra Jorge Macri tras el desplante en el Tedeum

En plena gestión para una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Provincia, el presidente Javier Milei desairó este domingo a Jorge Macri en el Tedeum por el 25 de Mayo y luego lo trató de "traidor" en sus redes sociales.

Lejos del mensaje de conciliación que buscó promover el arzobispo Jorge García Cuerva, el presidente Javier Milei cargó duramente contra el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien no saludó durante el Tedeum de la Catedral.

Luego del desplante que quedó registrado en la transmisión oficial, cuando Macri le extiende la mano para saludarlo y Milei ni siquiera lo mira, el mandatario compartió un posteo en el que se acusa al dirigente del PRO de haberlo traicionado.

Tras el desplante en vivo en el Tedeum, Milei escribió en redes: ROMA NO PAGA TRAIDORES. Y para que no quedaran dudas, el presidente publicó un tuit más en el que afirmó que "si se es bueno con los malos (...) se termina siendo muy malo con los buenos" e hizo una referencia a Antonio Gutierrez Rubí, el consultor español a quien acusa de haber hecho campaña sucia en su contra asesorando a Sergio Massa en 2023 y al Pro porteño este año.