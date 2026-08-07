Durante la ceremonia religiosa en Liniers, el dirigente bonaerense expresó preocupación por la situación social y criticó medidas económicas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este viernes de la tradicional peregrinación y de la "Misa de los Trabajadores" por el Día de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde cuestionó la política económica del Gobierno de Javier Milei y volvió a rechazar la media sanción que el Senado otorgó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Durante la jornada, que reunió a organizaciones sociales, sindicales y dirigentes políticos bajo la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", el mandatario bonaerense centró sus críticas en la situación de los ingresos y el nivel de endeudamiento de las familias.

"Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas", afirmó Kicillof, al referirse a la situación económica de los trabajadores. En esa línea, sostuvo que el aumento del endeudamiento familiar no responde a decisiones individuales sino al deterioro del poder adquisitivo y a las condiciones económicas actuales.

"El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno", señaló el gobernador.

Además, cuestionó las condiciones financieras que permiten acceder rápidamente al crédito y sostuvo que el esquema económico oficial favorece la especulación. "La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics las personas se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba", expresó.

Kicillof volvió a cuestionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Uno de los principales ejes de sus declaraciones estuvo vinculado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado luego de que el oficialismo aceptara retirar dos capítulos vinculados a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego para reunir los apoyos necesarios.

Kicillof cuestionó esa modificación y sostuvo que la iniciativa original sufrió cambios importantes durante la negociación parlamentaria. "La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% de lo que era. Quedó un Gobierno que no escucha", afirmó.

Según el gobernador bonaerense, el debate no se limita al contenido de la norma sino que forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo, la soberanía y el uso de los recursos del país.

"El Gobierno no escucha. Hay que defender la soberanía. No pueden vivir rematando el país y favoreciendo intereses extranjeros", sostuvo.

Durante la movilización realizada el jueves frente al Congreso, Kicillof también había celebrado que el Gobierno retirara el capítulo referido a la Ley de Tierras, aunque advirtió que ese cambio no implicaba una modificación del rumbo oficial.

"Se logró algo central: que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros", había señalado.

Sin embargo, agregó: "No van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos".

Críticas a la represión durante la movilización

El gobernador también se refirió al operativo policial desplegado durante la protesta frente al Congreso y cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad.

"Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia", afirmó.

En ese contexto, sostuvo que la discusión alrededor del proyecto impulsado por el oficialismo generó un rechazo amplio entre distintos sectores políticos y sociales.

"Se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre", expresó.

La marcha de San Cayetano reunió a organizaciones sociales y sindicales

La movilización por el Día de San Cayetano comenzó en el Santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers y avanzó hacia Plaza de Mayo bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

La convocatoria fue realizada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), con la participación de:

Sectores de la Confederación General del Trabajo (CGT)

Las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA)

El Movimiento Evita

Otras organizaciones sociales

Este año la movilización coincidió con el décimo aniversario de la primera marcha realizada bajo esa consigna en 2016, una convocatoria que posteriormente derivó en la sanción de la Ley de Emergencia Social y en la creación del salario social complementario.

La jornada comenzó con una bendición encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, quien destacó el valor del trabajo como eje de dignidad para las personas.

"Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida", expresó el religioso.

Además, pidió a San Cayetano que acompañe a los argentinos en el contexto actual. "Le pedimos que nos ayude a no bajar los brazos", señaló.

La celebración religiosa volvió a convertirse así en un escenario donde confluyeron reclamos vinculados al empleo, los ingresos y la situación social, junto con críticas políticas al rumbo económico del Gobierno nacional.