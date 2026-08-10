La diputada, que también demandó penalmente a Santiago Bausili, tildó al titular de Hacienda de "burro" y "cipayo". El Presidente se sumó a la disputa

La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La acusación: manejo irregular de casi $4 billones de pesos del Tesoro Nacional.

Caputo salió al cruce de inmediato. Aseguró que el dinero es totalmente rastreable. Y anticipó que iniciará una querella por calumnias e injurias contra la legisladora.

El conflicto estalló en la red social X. Pagano publicó un mensaje contundente. Sostuvo que los fondos carecen de un destino públicamente trazable.

"Casi $4 billones de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable. ¿La respuesta del Presidente del Banco Central? 'En algún lado están'. No alcanza", escribió la diputada.

Y agregó: "La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra". Advirtió que ahora deberán explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso.

Marcela Pagano denunciará a Luis caputo: la respuesta de Caputo del ministro

El jefe del Palacio de Hacienda no tardó en reaccionar. Publicó su respuesta en la misma red social donde lo habían atacado.

La respuesta de Luis Caputo, tras la denuncia de Marcela Pagano en su contra.

Aseguró que ese dinero es de pública trazabilidad. Confirmó el inicio de una querella por calumnias e injurias contra Pagano.

"Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público", expresó el ministro en X.

El presidente Javier Milei se sumó al cruce. Reposteó el mensaje de Caputo con una frase demoledora.

"Desenmascarando a mentirosa serial. No sorprende la basura que es, ya que es periodista", afirmó el mandatario.

La diputada redobla la apuesta: acusó a Caputo de "burro" y "cipayo"

Minutos después, la legisladora le contestó al ministro. Redobló su acusación con términos muy duros.

Lo tildó de "chorro", "burro", "canalla" y "cipayo". Acusó a Caputo de haberse "afanado el oro" durante la presidencia de Mauricio Macri.

"Te descubrí como cuevero de baja monta (lo denuncié en las páginas de Clarín) y ahora quedás en evidencia maquillando el déficit a fuerza de mover fondos", manifestó Pagano.

Y cerró con una advertencia: "Vení y denunciame las veces que quieras: yo me voy a encargar de que termines tras las rejas por estafar y defraudar a todo un país en dos gestiones".

También dedicó otra publicación para responder al presidente Milei. Lo llamó "chorro", "mitómano" y "esbirro barato de la casta".

Javier Milei intervino en la disputa entre Pagano y Caputo.

"Se ve que la pastillita combinada con el Mango Loco, ya no te hace efecto. No solo resultaste ser un chorro y mitómano, sino que además como economista sos un gran panelista frustrado (bien que venías a mis programas y te gustaba mi periodismo)", escribió.

Y agregó: "Fundiste 300.000 pymes, interviniste al INDEC, hambreaste a la clase media". Lo acusó de ser "un esbirro barato de la casta".

Pagano siguió: "Ya ni tu hermana te puede contener, el poder te enfermó y develó quién realmente eras, tus delirios son un peligro para la Nación".

Y cerró con dos preguntas directas: "¿El oro dónde está? ¿Y los 4 mil palos?".

Qué pasó con los fondos del Tesoro que generaron la denuncia

La situación que desató el conflicto tiene origen técnico. Se remonta a declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Bausili no precisó el destino de los fondos remanentes de una licitación de deuda pública. A los pocos días, distintos operadores y analistas del mercado financiero advirtieron que el excedente en pesos no se encontraba depositado en la cuenta corriente tradicional que el Tesoro Nacional posee dentro de la autoridad monetaria.

La licitación del pasado 29 de julio generó un excedente neto de $3,8 billones. Esa cifra es la que Pagano menciona en su denuncia.

Sin embargo, economistas del sector privado salieron a aclarar la situación. Fernando Marull, de FMyA, confirmó que el dinero no se había esfumado.

Según Marull, los fondos fueron derivados de manera provisoria hacia las cuentas oficiales del Estado en el Banco Nación. Es decir, existe un registro de su ubicación.

Esta explicación técnica contrasta con la acusación de Pagano sobre la existencia de una "caja negra". El cruce entre la diputada y el ministro ahora deberá dirimirse en la Justicia, donde Caputo presentará su querella por calumnias y Pagano insistirá con su denuncia penal por presunto manejo irregular de fondos públicos.