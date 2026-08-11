El vocero presidencial defendió el plan económico, descartó un auxilio para deudores y aseguró que el ministro Sturzenegger seguirá en su cargo

El Gobierno volvió a defender este martes su estrategia económica y descartó implementar un programa de asistencia directa para las personas que acumularon deudas. Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la principal herramienta oficial para contener la morosidad es la estabilidad macroeconómica.

El funcionario vinculó la evolución de las deudas familiares con las tasas de interés y la inflación. Según explicó, el Ejecutivo considera que el equilibrio de las cuentas públicas permitirá reducir la inflación y, con ello, mejorar las condiciones para quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

"Lo volvemos a repetir. Somos sensibles a este problema pero somos un gobierno liberal y creemos en las soluciones del mercado. Hay reuniones de bancos con deudores para refinanciar esas deudas con plazos más largos y tasas más bajas", expresó.

Qué hará el Gobierno ante el aumento de las moras

Ravier atribuyó parte del incremento de los incumplimientos financieros al escenario de incertidumbre que atravesaron los mercados durante el año pasado. En ese contexto, señaló, las tasas aumentaron y el costo del crédito terminó afectando a los hogares.

"Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, con cierta incertidumbre en los mercados, la economía se resiente y las tasas se elevan, por eso las moras han ido en aumento".

Frente a este escenario, el Gobierno descarta entregar dinero directamente a los deudores para cancelar sus obligaciones. Ravier aseguró que la respuesta oficial estará centrada en el programa económico y no en una transferencia extraordinaria.

"El Gobierno hace mucho con el plan de estabilización para bajar la inflación y pensamos que bajando la inflación se resuelve el tema de las moras. No vemos que un plan platita haya ayudado a los argentinos a estar mejor", subrayó.

También sostuvo que los últimos indicadores muestran una moderación de la tendencia y remarcó que el Ejecutivo no pretende regresar a un esquema de fuerte emisión.

"Muchísimos argentinos no quieren volver a una inflación de más de 200 % que nos dejaron", manifestó y dijo que "el último dato muestra que la mora se detuvo".

La respuesta por los $4 billones del Tesoro

Durante la conferencia, el vocero también fue consultado por el cuestionamiento realizado por la diputada Marcela Pagano sobre unos $4 billones que, según denunció, no tendrían una trazabilidad pública clara después de una licitación de deuda.

Ravier rechazó esa acusación y sostuvo que los fondos pueden ser identificados dentro de las cuentas del Tesoro.

"Ya dio la respuesta en ministro (de Economía) Luis Caputo. El dinero se puede trazar tranquilamente, estos 4 billones de pesos están en las cuentas comerciales del Tesoro, no hay nada para agregar", recalcó.

Qué dijo sobre el impuesto a los combustibles y las rutas

Otro de los temas abordados fue el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles y el mantenimiento de las rutas nacionales.

Ante la consulta sobre un eventual incumplimiento de la normativa que establece una asignación de esos fondos para infraestructura vial, Ravier aseguró que el Gobierno actúa dentro del marco legal. "Por supuesto que el Gobierno cumple la ley", enfatizó.

El funcionario explicó que la administración de las rutas atraviesa un proceso de transformación y que el Ejecutivo busca reducir el peso del Estado en las obras de infraestructura.

"El ministro Caputo lleva adelante un cambio de paradigma. Las rutas nacionales se hacen hoy no con el dinero de pagadores de impuestos sino con inversiones privadas".

Ravier destacó el avance del nuevo esquema de infraestructura vial y anticipó que los corredores seleccionados comenzarán a mostrar participación del sector privado. La meta oficial es que las obras estén en marcha para octubre.

"Se han licitado 9.000 kilómetros de rutas que eran los más importantes porque es donde más transita la gente y para octubre la totalidad de estos van a estar e ejecución. Ya vamos a ver inversiones privadas en las rutas".

Además, el funcionario anticipó que avanzan acuerdos para modificar el esquema de gestión de parte de la red vial y otorgar un mayor protagonismo a los gobiernos locales.

"Con algunas provincias que lo solicitaron para llegar a acuerdos y que la administración de algunas rutas nacionales va a pasar a las propias provincias. Cada acuerdo es diferente, pero se están estableciendo", remarcó.

El Gobierno respaldó a Sturzenegger

Otro de los puntos de la conferencia fue la continuidad de Federico Sturzenegger como integrante del Gabinete. La consulta surgió después de una serie de reveses para iniciativas vinculadas con su área y de un conflicto que afectó la actividad portuaria.

Ravier descartó cualquier cambio y presentó al ministro como una pieza central del programa de reformas impulsado por la gestión de Javier Milei.

"Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, una figura clave. Gracias a él hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones para modernizar un Estado que era una máquina de impedir", aseguró.

Luego, fue todavía más contundente al referirse a su permanencia en el Ejecutivo: "Tiene el respaldo o solo del presidente de la Nación sino de todo el Gobierno".

La explicación sobre una supuesta campaña contra Argentina

Hacia el final del encuentro, Ravier fue consultado por las declaraciones oficiales sobre una presunta campaña contra la Argentina en otros países.

El vocero vinculó esa situación con las reacciones que genera la figura del Presidente y con el posicionamiento político que representa Milei.

"En principio, lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del mundial (de fútbol) y por la figura de nuestro Presidente, por el liberalismo que él expresa, hay un sentimiento que no es solo por el plantel argentino, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del presidente", aseguró.

Además, mencionó al dirigente brasileño Flavio Bolsonaro, quien había señalado al gobierno de Luiz ‘Lula’ da Silva como responsable de financiar esa supuesta campaña.

Ante esa referencia, Ravier respondió: "Es una afirmación interna de Brasil que tendrá que preguntarlo allí".