Las comisiones se reúnen hoy y LLA confía en dejarlo listo para el recinto. Cuándo quieren aprobar el proyecto que más importa al Presidente

Diputados busca firmar este miércoles el dictamen clave para la reforma del BCRA, prioritaria para Javier Milei, y votarla antes de fin de mes.

El bloque oficialista de la Cámara de Diputados quiere firmar este miércoles el dictamen para el proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y dejarlo listo para su votación en una sesión que será convocada para antes de que termine el mes, en el marco de la importancia central que el presidente Javier Milei le da a este tema.

Las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja se reunirán a partir de las 15:00 y escucharán a cinco economistas invitados: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki.

El plan de La Libertad Avanza (LLA) es abocarse a la firma del dictamen, paso esencial para que el proyecto quede en condiciones de ser llevado al recinto para su votación. "Por ahora no se ven grandes dificultades", señaló a iProfesional una diputada libertaria que integra el plenario de comisiones.

¿Cuál es el plan del oficialismo para aprobar la reforma del BCRA en Diputados?

De esta forma, la tropa de Milei en Diputados confía en que no tendrá inconvenientes para alzarse con un dictamen de mayoría favorable al proyecto. Los libertarios encabezan ambas comisiones con Santiago Pauli (Finanzas) y Bertie Benegas Lynch (Presupuesto y Hacienda) y la integración los favorece bastante.

En la Comisión de Finanzas 13 de los 31 integrantes son del oficialismo y en la de Presupuesto cuenta con 19 de los 48. Con esa proporción, no está tan lejos de contar con la mitad más una de las firmas. El apoyo a la iniciativa que adelantaron el PRO, parte de la UCR y bloques provinciales alienta la confianza libertaria.

Con el dictamen listo, la idea del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, era convocar a la sesión para el miércoles 19 de agosto con el fin de darle media sanción a la reforma del BCRA y también al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, cuyo avance en comisiones también se prevé para este miércoles.

Sin embargo, por estas horas LLA evalúa dejar la convocatoria a la sesión para el 26 de agosto, ante el temor de que el feriado del lunes 17 complique el quórum para el miércoles 19 por retrasos en algún vuelo, según comentaron a este medio en el bloque libertario.

En cualquier caso, el dictamen que el oficialismo confía en tener este miércoles ya los dejaría a las puertas de un triunfo legislativo que el Gobierno necesita para dejar atrás el revés que sufrió en el Senado con el cercenamiento del proyecto sobre "propiedad privada" pero también, en este caso, para mostrar respaldo político al programa de Milei.

¿Por qué el proyecto es uno de los temas prioritarios para Javier Milei?

El Presidente ve la reforma de la carta orgánica como uno de los hitos de su gestión. La prohibición explícita de que el Banco Central financie al Tesoro -incluida en el texto- es para él un punto central para sostener en el tiempo la disciplina fiscal y se justifica, además, en su indubitable idea de que ésa ha sido una de las causas principales de la inflación vía emisión.

Milei anunció el proyecto de reforma del BCRA por cadena nacional hace dos semanas. Esa decisión le dejó en claro a todo el bloque oficialista que el tema reviste una importancia vital para el mandatario y que, por ese motivo, debían darle prioridad en la agenda de la Cámara de Diputados, tal y como se está haciendo.

De hecho, el Presidente señaló en varias oportunidades que él se concentra principalmente en la macroeconomía y que delega la estrategia política en su hermana y secretaria General, Karina Milei. En ese marco, la reforma del BCRA es casi una obsesión de tipo personal porque, más allá de los detalles técnicos, forma parte de la "batalla cultural" contra la política tradicional.

Milei dejó muy claro esto en su mensaje por cadena nacional al apuntar reiteradas veces contra la "alta política" a la que acusó de haber usado durante décadas el Banco Central como instrumento para "el robo".

Esa es la justificación política del Presidente -y ahora también de sus diputados- para reformar la carta orgánica y dar marcha atrás con los cambios implementados por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando Mercedes Marcó del Pont presidía la máxima autoridad monetaria a la que le agregaron funciones adicionales a la "preservación del valor de la moneda", como la promoción del "desarrollo económico con equidad social".

¿Cuáles son los puntos centrales del proyecto para reformar la carta orgáncia del BCRA?

La prohibición de que el BCRA pueda financiar al Tesoro es uno de los ejes centrales del proyecto por estar totalmente vinculado a la mirada que tiene Milei sobre el funcionamiento de la economía y de la política. El texto deroga la figura de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

Otro punto importante es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. En caso de que el proyecto se convierta en ley, las autoridades del BCRA solo podrían ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

El argumento central del Gobierno para este cambio pasa por el fortalecimiento de la autonomía y la independencia de la entidad respecto de la política. No obstante, este es uno de los puntos que más dudas genera entre los diputados en el marco del debate. Algunos de apuntan que si la reforma se aprueba, otra gestión en el futuro podría simplemente modificar la ley con una mayoría simple en lugar de buscar los dos tercios para cambiar al directorio.

A esos dos ejes se les suma en el proyecto la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central y eliminar el esquema de la actual carta orgánica, que también le asigna objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

En tanto, el proyecto establecce que el BCRA no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

Las definiciones que dejó Santiago Bausili en Diputados sobre la reforma del BCRA

En la primera reunión de las comisiones la semana pasada, los diputados recibieron al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y al vice, Vladimir Werning, quienes defendieron la iniciativa. "Lo que estamos proponiendo acá existe en la gran mayoría de las cartas orgánicas de los Bancos Centrales de aquellos países que ya fueron exitosos en erradicar la inflación", apuntó Bausili.

Pero la definición más importante que dejó el presidente de la entidad fue que, en los hechos, la entidad ya funciona de acuerdo a los lineamientos que fija ahora el proyecto de Milei, como la prohibición de financiar al Tesoro. "Hace dos años y medio que operamos con esas restricciones. Hay evidencia empírica de cuál es el impacto de la mayoría de estas medidas, porque ya estamos operando como si este fuera el marco legal vigente", subrayó.

A su turno, Werning sostuvo que "la acumulación de inflación a lo largo del tiempo tiene un impacto que no es pequeño", que "los perjudicados son las familias argentinas" y que el responsable de ello fue el Banco Central. En esa línea, aseguró que esta reforma es "para evitar que el Banco Central sea instrumento para transferir esta carga tributaria a las familias argentinas".

En tanto, los principales argumentos en contra corrieron por cuenta de Unión por la Patria. Los diputados peronistas advirtieron, entre otras cosas, que con las restricciones que propone el proyecto para el del Banco Central "esta reforma va a traer más recesión". Además calificaron el proyecto como "dogmático" y remarcaron que le quita a la gestión de Milei y cualquier otra herramientas de maniobra sobre la economía.

Además, dejaron una advertencia de corte político sobre el "blindaje" que quiere darle Milei a Bausili y el directorio actual del Central que comparte su mirada económica con condiciones más rígidas para la remoción: "Si nosotros gobernamos a partir del 10 de diciembre (de 2027) ustedes tienen que renunciar todos", lanzó el diputado Agustín Rossi.