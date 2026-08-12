El oficialismo avanza con un proyecto prioritario para el Presidente. Hubo un chispazo entre LLA y sus aliados, pero igual busca votarla a fin de mes

El oficialismo avanzó con el dictamen favorable al proyecto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA) en la Cámara de Diputados este miércoles, en un paso clave para el presidente Javier Milei que impulsa esta iniciativa como una bandera de su ideario económico pero también político, algo que se filtró en el tratamiento de las comisiones tenso el trámite más de lo que esperaba La Libertad Avanza.

Con 42 firmas sobre los 73 diputados presentes en la reunión de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda -ambas presididas por los libertarios Santiago Pauli y Bertie Benegas Lynch, respectivamente- el oficialismo se alzó con el dictamen que deja el proyecto listo para su votación en una sesión que apunta a realizar el 26 de agosto como máximo, junto al proyecto de Inocencia Fiscal II, si no lo se logra organizar para la semana próxima.

El proyecto fue presentado por Milei en cadena nacional, lo que dejó en claro que le otorga máxima importancia y por eso los diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscaron acelerar todo lo posible el tratamiento. La reforma dispone, entre otras cosas, una prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro, lo que resume la mirada económica y política personal del Presidente.

Milei considera que los distintos gobiernos han usado el BCRA para financiar la política a través de la emisión monetaria, a la que identifica como la única causa de la inflación. Desde esa visión, acusa a todas los gobiernos anteriores -desde la creación de la institución- de haber usado la máxima institución monetaria como instrumento para "el robo" y concibe el proyecto de reforma como una parte de su cruzada.

Sin embargo, los primeros invitados reflejaron demasiado fielmente esa mirada y generaron un momento de tensión entre el oficialismo y los diputados de los bloques aliados. El temor a que el objetivo de apurar la reforma de Milei se frustrara llevó a que Pauli informara poco después que el dictamen ya estaba firmado y levantara rápidamente la reunión, sin siquiera detallar si se aceptaron cambios en el texto.

¿Cómo fue el tenso avance de la reforma del BCRA en Diputados, con el sello de Milei?

Al plenario de comisiones fueron invitados los economistas Miguel Boggiano, Ramiro Castiñeira, Héctor Rubini, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. El primero tensó el debate desde el inicio, porque arremetió con un discurso político -en lugar de técnico, como esperaban los diputados- en el que acusó a todos los gobiernos de haber "robado" con el BCRA y mencionó, entre ellos, al PRO y la UCR, aliados clave de LLA en Diputados.

Hubo gritos y quejas del kirchnerismo y otros bloques. Boggiano siguió y sostuvo que "quien no vota favorablemente esta ley se revela como cómplice instantáneo del saqueo más grande que la clase política le haya hecho al ciudadano de a pie". Seguidamente, Castiñeira abonó la misma idea y sostuvo que el proyecto "es una perimetral a la política para que nunca más saqueen las reservas".

Siguieron las quejas y entre los diputados libertarios hubo preocupación porque vieron peligrar el objetivo de conseguir las firmas para poder emitir dictamen. Todos saben que Boggiano es amigo de Milei y que el tono de su exposición calcó el discurso presidencial, pero le complicó el trámite a LLA.

Tanto Gabriel Bornoroni como Silvana Giudici, autoridades del bloque oficialista, se vieron obligados a despegarse de los dichos de Boggiano y a pedirles "disculpas" al PRO, la UCR y el MID, que fue el sector que más se ofendió por la "falta de respeto" de los invitados.

Bornoroni y Giudici lograron lograron contener a los aliados junto a Benegas Lynch, que fue quien invitó a Boggiano. Tanto el PRO como la UCR y diputados de bloques provinciales estamparon su rúbrica en el dictamen y lo dejaron listo para ir al recinto.

En tanto, el kirchnerismo se retiró antes de que finalizar la reunión. Los diputados de Unión por la Patria también se quejaron por el ataque de los expositores pero sobre todo criticaron que no pudieron invitar a otros especialistas. Pauli y Benegas Lynhc se excusaron en que nunca recibieron la lista con los nombres.

Antes de retirarse junto con sus compañeros de bloque, el diputado Itaí Hagman planteó que los invitados por el oficialismo "parecen panelistas del canal de streaming Carajo" y agregó: "Falta el Gordo Dan que venga a explicar esto. No es un debate serio, es una exposición unilateral de cuatro amigos del Gobierno".

¿Cuáles son los ejes clave del proyecto para reformar la carta orgáncia del BCRA?

La prohibición de que el BCRA pueda financiar al Tesoro es uno de los puntos centrales del proyecto por estar totalmente vinculado a la mirada que tiene Milei sobre el funcionamiento de la economía y de la política. El texto deroga la figura de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

Otro de los ejes es la modificación del régimen para remover al presidente y los directores de la entidad. En caso de que el proyecto se convierta en ley, las autoridades del BCRA solo podrían ser desplazadas por causas concretas como incapacidad sobreviniente, incompatibilidades o incumplimiento de funciones y, además, se requerirá la aprobación de las dos cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

El argumento central del Gobierno para este cambio pasa por el fortalecimiento de la autonomía y la independencia de la entidad respecto de la política. No obstante, es uno de los puntos que más cuestionamientos genera entre los diputados. Los aliados plantean que otra gestión en el futuro podría simplemente modificar la ley con una mayoría simple en lugar de buscar los dos tercios para cambiar al directorio. En tanto, la oposición critica que se fije una mayoría superior a la que se pide para designarlos.

A esos dos ejes se les suma en el proyecto la imposición de preservar el valor de la moneda como única tarea del Banco Central, con lo que se eliminan los otros objetivos que plantea la la actual carta orgánica, vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

En tanto, el proyecto establecce que el BCRA no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

Por otro lado, propone la eliminación formal de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.

¿Por qué el proyecto es un tema prioritario para Milei?

El Presidente ve la reforma de la carta orgánica como uno de los hitos de su gestión. La prohibición de que el Banco Central financie al Tesoro es para el mandatario una restricción que permitirá sostener en el tiempo la disciplina fiscal a la que pone por encima de cualquier otra cosa.

Milei señaló en varias oportunidades que él se concentra principalmente en la macroeconomía y que delega la estrategia política en su hermana y secretaria General, Karina Milei. En ese marco, el proyecto es casi una obsesión de tipo personal porque refleja su visión y su filosofía sobre ese aspecto de la gestión, además de ser formar parte de la "batalla cultural" contra la política tradicional.

El jefe de Estado dejó muy claro esto en su mensaje por cadena nacional al apuntar reiteradas veces contra la "alta política" a la que acusó de haber generado inflación por el uso que le dio al BCRA como un instrumento para financiar a los gobiernos de turno.

Esa es la justificación política del Presidente -y ahora también de sus diputados- para reformar la carta orgánica del BCRA y dar marcha atrás con los cambios implementados por el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando Mercedes Marcó del Pont presidía la máxima autoridad monetaria a la que le agregaron funciones adicionales a la "preservación del valor de la moneda", como la promoción del "desarrollo económico con equidad social".

Ahora, dependerá de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados la velocidad con la cual la reforma del BCRA obtenga media sanción. El objetivo del oficialismo es conseguirlo antes de que finalice el mes. En ese esquema, en el Senado el proyecto quedaría para septiembre.