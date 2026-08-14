El massismo reúne en La Rioja a dirigentes de seis provincias para avanzar en acuerdos dentro del peronismo y preparar una alternativa para 2027

El Frente Renovador, espacio que conduce Sergio Massa, reunirá este viernes a dirigentes y legisladores de distintas provincias en La Rioja, en una jornada que tendrá como eje político la búsqueda de acuerdos dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2027.

La actividad comenzará a las 10.30 en el hotel Avant, ubicado en el centro de la capital provincial, y estará organizada por el diputado nacional Ismael Bordagaray, uno de los principales referentes del massismo en La Rioja y promotor de un acercamiento entre Massa y el gobernador Ricardo Quintela.

Aunque el temario formal estará vinculado con cuestiones como producción, empleo, desarrollo y federalismo, el encuentro tendrá una lectura política: avanzar en la construcción de un espacio capaz de reunir a sectores del peronismo que hoy permanecen divididos.

El movimiento se da en paralelo a otros contactos dentro del peronismo para reconstruir un espacio opositor de cara a 2027. Massa participa de esas conversaciones junto con referentes de distintos sectores, entre ellos Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

Massa reúne a dirigentes peronistas en La Rioja y pone el foco en las elecciones de 2027

La convocatoria incluirá representantes de La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca. Entre los dirigentes que confirmaron su presencia se encuentran la diputada nacional Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, exministro de Producción y uno de los referentes económicos del massismo.

También se espera la posible participación de Sebastián Galmarini. Las delegaciones provinciales estarán integradas, entre otros, por:

Franco Aranda (San Juan)

(San Juan) Gabriela Lízana (Mendoza)

(Mendoza) Verónica Lacher y Pablo Mirolo (Santiago del Estero)

y (Santiago del Estero) Tania Kyshakevych (Córdoba)

(Córdoba) Marcelo Cordero (Catamarca)

La elección de la capital riojana como punto de encuentro responde al papel que viene desempeñando Quintela en los intentos por recomponer los vínculos entre diferentes sectores del PJ.

Massa y Quintela profundizan el diálogo dentro del peronismo

El gobernador riojano viene impulsando conversaciones con dirigentes peronistas de distintos espacios. Uno de los antecedentes recientes fue el acto realizado el 1 de agosto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, que reunió a representantes del massismo y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), identificado con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La posibilidad de una alianza entre ambos dirigentes forma parte de una discusión más amplia dentro del peronismo, que busca definir liderazgos y estrategias para las próximas elecciones nacionales. En los últimos días, distintos referentes opositores mantuvieron reuniones y contactos para explorar la posibilidad de un frente amplio de cara a 2027.

Massa también mantuvo conversaciones con mandatarios provinciales durante las negociaciones políticas que rodearon la última sesión del Senado. Entre ellos estuvieron Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Esos contactos se produjeron en medio de las discusiones por distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y de la búsqueda de acuerdos entre gobernadores y bloques opositores.

Bordagaray impulsa una fórmula entre Massa y Quintela

Bordagaray planteó que la reunión puede trascender la actividad partidaria y convertirse en el inicio de una nueva etapa para el peronismo.

"La Rioja no sólo será la sede de un encuentro. Puede ser el kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo y de la construcción de la Argentina que viene", sostuvo Bordagaray en declaraciones periodísticas.

El diputado también manifestó públicamente su respaldo a una eventual fórmula que reúna a Massa y Quintela. En ese sentido, señaló que le "encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela".

El almuerzo reservado

Una vez finalizada la cumbre, la delegación del Frente Renovador se trasladará a la residencia oficial de Quintela, donde está previsto un almuerzo con el mandatario riojano.

El encuentro tendrá carácter reservado y podría servir para profundizar las conversaciones con otros referentes del peronismo. Uno de los principales desafíos es acercar a sectores que mantienen diferencias, entre ellos el espacio de Kicillof, La Cámpora y otras corrientes del PJ.

La intención es comenzar a delinear un esquema de unidad que permita reducir las disputas internas y construir una propuesta común para 2027.

El antecedente entre Quintela y el PJ nacional

La búsqueda de acuerdos tiene como antecedente el intento de Quintela de competir por la conducción nacional del Partido Justicialista en 2024. Su postulación fue impugnada por falta de avales y finalmente Cristina Kirchner quedó al frente del partido.

Desde entonces, el escenario interno del peronismo volvió a modificarse y los distintos sectores comenzaron a explorar nuevas alianzas y liderazgos. En ese contexto, el acercamiento entre Massa y Quintela aparece como una de las alternativas que buscan ganar espacio dentro de la reorganización opositora.