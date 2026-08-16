Bettina Angeletti reapareció en un evento empresarial, tras la salida de Adorni

La especialista en coaching ontológico participó del Congreso Argentino de Recursos Humanos y habló sobre el impacto de la IA en las organizaciones

Bettina Angeletti volvió a exponerse públicamente después del episodio que involucró a su esposo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, y que terminó con la renuncia del funcionario el 27 de junio. La especialista en coaching ontológico eligió un ámbito empresarial para retomar su actividad pública: participó del XII Congreso Argentino de Recursos Humanos, realizado el jueves 13 de agosto, donde el eje central estuvo puesto en el impacto de la tecnología sobre el futuro del trabajo.

La esposa de Manuel Adorni reapareció en un evento empresarial

Angeletti compartió en sus redes sociales imágenes de su participación en el encuentro y acompañó las fotografías con reflexiones sobre inteligencia artificial, liderazgo y gestión de personas. El lema del congreso fue precisamente "La tecnología ya decidió el futuro organizacional", una consigna que sirvió como punto de partida para analizar los cambios que atraviesan actualmente las empresas y sus equipos.

En ese contexto, la especialista puso el foco en una de las principales discusiones que genera la expansión de la inteligencia artificial en el ámbito laboral: qué lugar ocuparán las personas en organizaciones cada vez más atravesadas por herramientas tecnológicas. El planteo de Angeletti apuntó a que el desafío no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino también en repensar el liderazgo, las capacidades y la función de los equipos frente a ese escenario.

"Ser parte del XII Congreso Argentino de RRHH fue una oportunidad para detenernos, escuchar y repensar hacia dónde estamos llevando la gestión de personas", escribió Angeletti en su publicación de Instagram.

El regreso de Angeletti a la exposición pública se produjo después de varios meses en los que su nombre había quedado asociado a la situación judicial y política que atravesó Adorni. El ahora exfuncionario presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, luego de semanas marcadas por cuestionamientos sobre su patrimonio y una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El Gobierno oficializó posteriormente su salida y designó a Diego Santilli como reemplazante.

Bettina Angeletti participó del XII Congreso Argentino de Recursos Humanos.

El viaje a Nueva York que puso a Bettina Angeletti en la mira

Uno de los episodios que mayor repercusión tuvo fue el viaje de Angeletti a Nueva York junto a Adorni. Su presencia en el avión presidencial durante la visita del entonces jefe de Gabinete a Estados Unidos derivó en cuestionamientos y en una denuncia judicial que buscó determinar si había existido algún beneficio o gasto para el Estado.

Según la información difundida sobre el expediente, la investigación posteriormente quedó archivada y la fiscal Alejandra Mángano había considerado que la presencia de Angeletti no había generado gastos adicionales para el Estado.

El episodio formó parte de una serie de cuestionamientos que alcanzaron a Adorni y a su entorno familiar durante los meses previos a su salida del Gobierno. En su carta de renuncia, el exfuncionario sostuvo que había sufrido "interminables ataques mediáticos" y afirmó que las acusaciones también habían afectado a su esposa y a sus hijos.

La actividad de su consultora también quedó bajo la lupa

La exposición de Angeletti no estuvo vinculada únicamente con el viaje a Estados Unidos. Su actividad profesional a través de la consultora +BE, especializada en coaching para directivos, también apareció mencionada en una presentación judicial que planteó posibles conflictos de intereses y relaciones comerciales con compañías vinculadas al Estado.

Ese expediente quedó radicado en el fuero federal. Los cuestionamientos se produjeron en paralelo a las denuncias que rodearon al entonces jefe de Gabinete y contribuyeron a instalar a Angeletti en el centro de la atención pública, pese a que su actividad profesional se desarrollaba principalmente en el ámbito empresarial.

Ahora, después de varias semanas de bajo perfil, la especialista volvió a mostrarse públicamente desde un escenario diferente. Su reaparición estuvo vinculada al mundo corporativo y a un debate que excede la coyuntura política: cómo deberán adaptarse las empresas y sus líderes a la expansión de la inteligencia artificial y a la transformación que atraviesa el mercado laboral.

Mientras tanto, Adorni permanece fuera de la estructura del Gobierno tras su salida de la Jefatura de Gabinete. Su renuncia se produjo en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, acusaciones que el exfuncionario rechazó y que, según sostuvo en su carta de despedida, formaron parte de una serie de ataques contra él y su familia.