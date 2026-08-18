El expediente analiza supuestas anomalías en contratos de provisión y distribución de dosis durante la gestión pasada del Ministerio de Salud

Hugo Sigman tendrá una nueva cita con la Justicia argentina. El empresario farmacéutico deberá declarar el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19 durante el gobierno de Alberto Fernández.

La indagatoria será virtual. Sigman, que reside en el exterior, prestará declaración por videoconferencia ante el juzgado de Ariel Lijo.

Esta fecha llega tras un zigzagueo judicial. La audiencia original estaba fijada para el 19 de mayo de este año, pero fue reprogramada a pedido de la defensa y luego suspendida sin nueva fecha.

Ahora, según fuentes judiciales, septiembre será el mes definitivo para que el empresario responda a las acusaciones.

Por qué se investiga a Hugo Sigman en la causa de las vacunas

La fiscalía a cargo de Carlos Stornelli sostiene una tesis contundente. El Estado habría demorado de forma deliberada la compra de vacunas de Pfizer para favorecer los intereses económicos de laboratorios que contaban con socios locales en Argentina.

Sigman está en la mira porque una de sus firmas, mAbxience, participó en la cadena de fabricación de vacunas durante la pandemia.

Según el expediente, el gobierno rechazó una primera propuesta de Pfizer en agosto de 2020. Esa oferta garantizaba un cronograma de entregas con más de 13 millones de dosis.

Sin embargo, el Ejecutivo optó por otro camino. En lugar de avanzar con la farmacéutica estadounidense, firmó contratos con otros proveedores:

AstraZeneca: 6 de noviembre de 2020

Sputnik V: 9 de diciembre de 2020

Sinopharm: 10 de febrero de 2021

Las dosis de estos laboratorios comenzaron a llegar en cantidades considerables recién en marzo y abril de 2021. Para ese momento, la segunda ola de COVID-19 ya golpeaba con fuerza al país.

"No obstante, se decidió avanzar con las contrataciones de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm", afirmó Stornelli en su acusación formal.

La hipótesis del fiscal es clara: hubo un plan para beneficiar a determinados laboratorios en detrimento de una propuesta más rápida y eficiente.

Quiénes más están en la mira de la Justicia

Sigman no es el único investigado en este expediente. La causa alcanza a figuras clave del gabinete sanitario de Alberto Fernández.

Carla Vizzotti, exministra de Salud, también fue indagada. Durante los hechos investigados se desempeñaba como número dos de la cartera sanitaria.

Vizzotti se negó a contestar preguntas cuando declaró. En su lugar, entregó un escrito de más de 100 páginas con sus argumentos de defensa.

El exministro Ginés González García también formaba parte de la investigación. Sin embargo, falleció en octubre de 2024, cerrando ese capítulo del caso.

La causa sigue su curso y la declaración de Sigman en septiembre será un momento clave para determinar si hubo efectivamente un esquema de favorecimiento a laboratorios locales durante la compra de vacunas.

Alberto Fernández dijo que sintió "cancelado" por los argentinos y volvió a criticar a Milei

El expresidente Alberto Fernández volvió a lanzar duras críticas contra Javier Milei y aseguró que, tras finalizar su mandato, sintió que fue "cancelado por la sociedad argentina". Además, cuestionó el tratamiento que, según su visión, recibió el actual Presidente por parte de los medios de comunicación y defendió su gestión.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida al diario uruguayo El País, en la que también se refirió a la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, al desempeño económico del actual Gobierno y a las investigaciones judiciales en su contra.

Al recordar el final de su mandato, Fernández sostuvo que quedó marginado del debate público y apuntó contra la cobertura mediática que, según afirmó, favoreció a Milei durante la campaña presidencial.

"Me sentí cancelado en la sociedad argentina cuando dejé el gobierno. El presidente que tenemos asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta. Una imbecilidad profunda de un personaje que hace artículos que plagia de otros, hace artículos con inteligencia artificial, lo estamos viendo hoy en día", afirmó.