El Presidente le atribuyó un supuesto impacto negativo en la economía. Sin embargo, los datos oficiales van a contramano de su crítica a la ley

El presidente Javier Milei apuntó contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la que ya había criticado en otras oportunidades como parte de la "batalla cultural" que dice llevar adelante, pero en esta ocasión la vinculó con la caída de la natalidad y le atribuyó un supuesto impacto negativo en la economía, con una referencia despectiva a "los pañuelitos verdes".

Durante el extenso discurso que brindó este jueves en el evento organizado por el Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio, Milei se enfocó en defender su plan económico frente a las críticas que recibe, principalmente, en materia de empleo y actividad. Pero en el tramo final, lanzó: "Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes".

Si bien no es la primera vez que se expresa en contra de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el Congreso aprobó en diciembre de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021, el Presidente no se limitó a la pelea ideológica con lo que denomina "agenda woke" sino que metió el tema en el ámbito de la economía.

Más allá de la lectura que hizo el mandatario, la mención al tema es muy controversial en primer lugar porque habló de una supuesta "pasión por asesinar niños en el vientre de la madre" y, en segundo lugar, porque según los datos oficiales la caída de los nacimientos se registra desde hace más de diez años, es decir que la tendencia se inició antes de la sanción de la ley de IVE.

¿Qué dijo Milei sobre la ley de aborto, "los pañuelitos verdes" y la economía?

Centrado en remarcar que su programa económico va por buen camino, Milei dedicó una parte de su discurso a la cuestión demográfica, una variable que suele tener su influencia en materia de empleo, pero rápidamente la vinculó con la legalización del aborto.

"Si una característica del crecimiento es el rendimiento del capital, también tiene importancia lo que pase en el mercado del trabajo y la población. De hecho, estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes", señaló el mandatario, en referencia al símbolo que utilizó la campaña a favor del aborto legal.

Al respecto, afirmó que "hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permita la reposición" en términos de "capital humano", un área a la que destacó por "haber sacado a 14 millones de personas de la pobreza" entre ellos trabajadores formales que se encontraban por debajo de la línea de ingresos mínimos, según aseguró.

"Por lo tanto, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional", agregó el Presidente en ese mismo pasaje de su discurso. De esta forma Milei le atribuyó a la legalización del aborto un impacto negativo adicional en la economía.

Siempre según las palabras del Presidente, la caída de la tasa de natalidad influiría en la crisis del sistema de reparto que, en el ideal teórico, requiere que haya 3 o 4 trabajadores formales por cada jubilación para ser sostenible pero hoy los datos de ANSES y de la Secretaría de Trabajo ubican esa relación entre 1,4 y 1,8 por cada jubilación/pensión.

¿Qué señalan los datos oficiales sobre la caída de la natalidad en Argentina?

Sin embargo, esa crítica de Milei a la Ley 27.610 no se corresponde con los datos oficiales sobre nacimientos en Argentina, que muestran efectivamente una fuerte reducción de la tasa de natalidad pero ubican el inicio de esta tendencia mucho antes de que se legalizara la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo al reporte de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud, la caída en la cantidad de nacimientos en Argentina empezó en 2014, año en el que se registraron 777.012 nacidos vivos.

Para 2020 es cifra se había reducido a 533.299 nacimientos en todo el país, lo que representa una caída del 31%. La ley se sanción en diciembre de ese año y, desde ese momento a 2024, la natalidad bajó a 413.135, es decir un 22,5%.

Así, la caída de los nacimientos en Argentina no solo empezó antes de la entrada en vigencia de la ley, sino que además desde su sanción hasta el último dato oficial de la DEIS sobre natalidad el ritmo del descenso fue menor.

La defensa irrestricta de Milei sobre su plan económico y ataques a los críticos

Milei habló en la reunión anual organizada del Council of the Americas (COA) durante casi una hora y realizó una vehemente defensa de su plan económico, con el acento en que hasta ahora logró bajar "85% de la inflación" que recibió en 2023 y que la economía "este período terminaría subiendo 8,3%", por encima del pronóstico de expansión para los países miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

El Presidente acusó a los críticos de su programa de tener "precaridad intelectual", "mala intención" o ser "ignorantes" y su mensaje, en definitiva, fue que el modelo no se toca porque la economía ya muestra un crecimiento de 6% y que su campaña para la reelección está atada a sus resultados. "Sigo depositando mi confianza en los argentinos que no van a volver al pasado y no quieren convertirse en Cuba", remarcó en un tramo de su exposición.

Además, sostuvo que la economía muestra una mejora en contraste con lo que recibió de la gestión anterior. "Cuando tomamos el EMAE desestacionalizado en diciembre del 23 y miramos qué pasó en el 24, crecimos 6% a pesar de haber hecho el ajuste más grande de la historia", señaló.

A su vez, destacó que la inflación mayorista de julio fue de 0,8% y subrayó: "Mi mandato fue bajar la inflación y hacer crecer la economía y yo voy a cumplir con mi mandato", subrayó.

El Presidente también se refirió al cierre de empresas, un punto cuestionado por los industriales nacionales, y señaló: "Sin barreras, el proceso es armónico y así como desaparecen empresas aparecen nuevas, porque se van reasignando los recursos". Asimismo, se burló de quienes piden que el crecimiento económico "sea parejo" y sostuvo que "no funciona así".

Milei también calificó como "estupideces" decir que "la gente no llega a fin de mes". Consideró que esas observaciones no tienen en cuenta los datos desagregados de la economía y lanzó: "No sé quién odia más, si los periodistas a los datos o los zurdos al agua".