Ravier sostuvo que los encuentros no fueron con el Presidente y explicó el contexto de las reuniones. Bolivia investiga al consultor por una denuncia penal

El Gobierno ratificó este martes que el presidente Javier Milei no mantiene relación con el consultor político Fernando Cerimedo desde 2023, aunque reconoció que el exasesor ingresó en varias oportunidades a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024.

La aclaración fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la sede del Gobierno. Sus declaraciones se produjeron luego de que trascendiera que Cerimedo, quien tuvo participación en la campaña electoral de Milei en 2023, había visitado al menos 12 veces la Casa de Gobierno durante 2024.

Cerimedo se encuentra actualmente detenido en Bolivia y es investigado por un presunto ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió al hecho y lo señaló públicamente como responsable. La investigación se desarrolla en ese país.

Qué dijo el Gobierno sobre el vínculo entre Milei y Cerimedo

Ravier sostuvo que Milei y Cerimedo dejaron de tener relación política y personal en 2023. Al mismo tiempo, admitió que el consultor mantuvo reuniones en la Casa Rosada durante los primeros meses de 2024.

"Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023. Ha habido algunos ingresos a la Casa Rosada en la primera mitad de 2024 que no han sido para reunirse con el Presidente", afirmó el vocero.

Según explicó, Cerimedo tuvo participación en la campaña electoral previa a las elecciones de 2023 y posteriormente mantuvo reuniones durante los primeros meses de la gestión de Milei. "Cerimedo jugó un rol en la campaña previa a 2023. En la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba", señaló Ravier.

De esta manera, la explicación oficial diferenció entre el vínculo directo con el Presidente y los ingresos que Cerimedo realizó a la sede gubernamental durante 2024.

Los ingresos de Cerimedo a la Casa Rosada

De acuerdo con el registro de visitas de Casa Rosada mencionado en las últimas horas, Cerimedo ingresó al edificio de Balcarce 50 al menos 12 veces durante 2024.

La primera visita consignada ocurrió el 18 de diciembre de 2023, pocos días después de la asunción de Milei. Durante 2024, los registros indican ingresos en las siguientes fechas:

15 de enero

6 y 27 de febrero

21 de marzo

8, 9 y 10 de abril

9 y 20 de mayo

12, 19 y 26 de junio

Dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría General de la Presidencia, área que está a cargo de Karina Milei.

Ravier sostuvo que esos ingresos no implican que Cerimedo haya mantenido reuniones con el Presidente y remarcó que el Gobierno no tiene actualmente ningún vínculo con el consultor.

El vínculo de Cerimedo con la campaña de 2023

Cerimedo tuvo participación en la campaña presidencial de La Libertad Avanza en 2023, especialmente en tareas vinculadas con la estrategia y la comunicación política.

Tras la llegada de Milei a la Presidencia, su presencia en ámbitos vinculados al Gobierno continuó durante los primeros meses de 2024, según surge de los registros de ingresos citados durante la conferencia de prensa.

El Gobierno sostiene que ese vínculo terminó durante la primera mitad de 2024 y que, desde entonces, Cerimedo no forma parte del espacio ni mantiene una relación con el Presidente.

La aclaración oficial se produjo mientras en Bolivia avanzaba la investigación contra el consultor por el ataque sufrido por Beller.

La investigación en Bolivia

Cerimedo fue detenido en Bolivia luego del ataque a balazos contra su expareja, Nadia Beller. La mujer sobrevivió al hecho y realizó acusaciones públicas contra el consultor.

El caso es investigado por la Justicia boliviana y, según explicó Ravier, el Gobierno argentino no interviene en la investigación.

"Estamos sorprendidos con lo que se difundió y, en todo caso, la Justicia de Bolivia es la que estudiará la cuestión y dará alguna resolución", afirmó el vocero.

Además, señaló que el hecho investigado ocurrió en Bolivia y que corresponde a las autoridades de ese país determinar las responsabilidades. "No podemos más que dejar trabajar a la Justicia. Lo decimos para la Argentina, mucho más para el caso de la Justicia en Bolivia", agregó.

Ravier también utilizó una fórmula de cautela al referirse al episodio: sostuvo que el delito ocurrió en Bolivia "si es que se cometió", en referencia a que las circunstancias del ataque todavía forman parte de la investigación judicial.

El caso de los audios de la Agencia Nacional de Discapacidad

La situación de Cerimedo también quedó vinculada a una investigación previa relacionada con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Durante 2024, su esposa, Natalia Basil, fue designada en ese organismo. Beller, expareja de Cerimedo, afirmó públicamente que contaba con grabaciones de conversaciones en las que Cerimedo y Basil reconocían haber participado en la filtración de audios vinculados con una trama de presunta corrupción dentro de la agencia.

La situación generó repercusiones políticas y volvió a poner bajo la lupa los vínculos de Cerimedo con personas que tuvieron participación en organismos de la administración nacional.

Qué respondió Milei sobre Cerimedo

El propio Milei fue consultado por su relación con Cerimedo y sostuvo que no existe un vínculo actual con el consultor.

En declaraciones radiales, el Presidente afirmó que se trata de una persona que dejó de formar parte del espacio y sostuó que el vínculo se había interrumpido en 2023.

Milei también planteó la posibilidad de que las denuncias y la difusión de información sobre Cerimedo estuvieran relacionadas con una disputa política. En ese contexto, mencionó a distintos dirigentes y referentes políticos.

Las declaraciones presidenciales y las realizadas este martes por Ravier coinciden en que actualmente no existe una relación entre Milei y Cerimedo. La principal cuestión que motivó las consultas al Gobierno fueron los ingresos registrados del consultor a la Casa Rosada durante los primeros meses de la gestión.

El Gobierno espera la investigación de la Justicia boliviana

Ante las consultas sobre la situación judicial de Cerimedo, Ravier evitó anticipar conclusiones sobre el ataque denunciado por Beller y remarcó que corresponde a la Justicia boliviana determinar qué ocurrió.

El Gobierno también buscó diferenciar la investigación penal que se desarrolla en Bolivia de la relación política que Cerimedo mantuvo con Milei durante la campaña de 2023 y de los ingresos que realizó posteriormente a la Casa Rosada.

Así, la posición oficial sostiene que Cerimedo tuvo participación en la campaña electoral de 2023, que mantuvo reuniones en la primera mitad de 2024 y que luego dejó de tener relación con el Gobierno. Al mismo tiempo, los registros oficiales de visitas muestran que durante ese período ingresó en reiteradas oportunidades a Balcarce 50, incluidas dos visitas a la Secretaría General de la Presidencia.