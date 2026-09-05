Los senadores cobrarán más de $13 millones desde diciembre y así se calcula su nueva dieta

Los legisladores tendrán cuatro aumentos entre el mes de septiembre y diciembre. El último tramo llevará la dieta bruta a $13.115.760

Los senadores nacionales tendrán un nuevo aumento en sus dietas a partir de septiembre, como consecuencia del acuerdo salarial alcanzado entre los gremios que representan a los trabajadores del Congreso y las autoridades de ambas cámaras.

El esquema contempla cuatro incrementos acumulativos y llevará el ingreso bruto de los integrantes de la Cámara alta a $13.115.760 cuando cobren en enero de 2027 la dieta correspondiente a diciembre.

La actualización acumulada será de 6,98% y se aplicará en cuatro etapas: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El mecanismo replica el esquema acordado para los empleados de la administración pública nacional, aunque en el caso de los legisladores el impacto se produce de manera automática sobre sus dietas debido al sistema de módulos vigente.

Cuánto cobrarán los senadores desde enero de 2027

Con la aplicación completa de los cuatro aumentos, el valor del módulo utilizado para calcular las dietas llegará a $3.278,94. Como la composición completa de la dieta de un senador contempla 4.000 módulos, el cálculo da como resultado $13.115.760 brutos.

El nuevo monto implica una diferencia de aproximadamente $855.760 brutos mensuales frente a los alrededor de $12.260.000 que perciben actualmente los senadores alcanzados por la composición completa de la dieta.

El incremento representa, por lo tanto, cerca de $856.000 adicionales una vez completado el cronograma salarial.Hay que tener en cuenta que los $13.115.760 corresponden a la dieta bruta de diciembre, que será liquidada durante los primeros días de enero de 2027.

No se trata, por lo tanto, del monto que los senadores comenzarán a recibir íntegramente en septiembre, sino que el aumento se incorpora de manera progresiva a lo largo de los cuatro meses.

Cómo se calcula la dieta de un senador

La particularidad del esquema es que los ingresos de los senadores están vinculados al valor de los módulos que se utilizan para determinar las remuneraciones del personal legislativo. Esta relación surgió de la Resolución 8/24, aprobada por el Senado en abril de 2024.

La resolución estableció que cada senador recibe 2.500 módulos en concepto de dieta, otros 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos correspondientes al desarraigo.

La suma da los 4.000 módulos que se utilizan para calcular el ingreso bruto de quienes perciben la composición completa. Por eso, cada vez que se modifica el valor del módulo como consecuencia de una paritaria del personal legislativo, también cambia automáticamente el monto de referencia de las dietas de los senadores. El nuevo incremento no requiere una nueva votación específica de la Cámara alta.

Los cuatro aumentos que tendrán hasta diciembre

El nuevo acuerdo salarial establece el siguiente cronograma:

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,5%

Aplicados de manera acumulativa, los cuatro tramos representan una suba de aproximadamente 6,98% respecto del nivel vigente antes de comenzar el nuevo esquema.La actualización surge de la paritaria firmada entre ATE, UPCN y la Asociación del Personal Legislativo (APL) y las autoridades de las dos cámaras del Congreso.

El acuerdo impacta sobre los empleados legislativos y, por el mecanismo de vinculación aprobado en 2024, también sobre los ingresos de los senadores.

Por qué los senadores tienen este mecanismo de aumento

Antes de 2024, las dietas de los legisladores no estaban vinculadas de esta manera con las paritarias del Congreso. El cambio se produjo cuando el Senado aprobó la Resolución 8/24, que estableció que las dietas se determinarían en función de los mismos módulos utilizados para las categorías salariales del personal legislativo.

La decisión también estableció que los senadores percibirían 13 dietas anuales. La número 13 fue incorporada como una compensación equivalente al aguinaldo, aunque generó cuestionamientos porque los ingresos de los legisladores tienen carácter de dieta y no constituyen técnicamente un salario en relación de dependencia.

No todos los senadores cobran exactamente lo mismo

El monto de $13.115.760 brutos corresponde a quienes perciben los 4.000 módulos completos. Existen diferencias dentro de la Cámara alta, principalmente por el adicional de desarraigo. Los senadores que representan a la Ciudad de Buenos Aires no cobran ese componente.

Entre ellos se encuentran Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, por lo que su composición de ingresos es diferente.También existe un caso particular: Alicia Kirchner no percibe la dieta correspondiente a su banca porque optó por cobrar su pensión como exgobernadora de Santa Cruz.

Qué harán los bloques con el aumento

El incremento vuelve a generar diferencias entre los bloques políticos. La Libertad Avanza anticipó que sus senadores buscarán donar el aumento derivado de la actualización a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales, aunque el destino y el mecanismo concreto pueden variar según cada legislador.

En anteriores oportunidades, distintos legisladores también habían anunciado renuncias o donaciones de los incrementos.Por ejemplo, el radicalismo también suele tomar distancia de las subas, aunque sin pronunciamientos públicos.

En cambio, el kirchnerismo decidió aceptar los aumentos en su totalidad desde el año pasado.La situación cuenta con algunas excepciones dentro de la Cámara alta. Los senadores de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, Patricia Bullrich y Agustín Monteverde no cobran el adicional correspondiente al desarraigo.Sin embargo, se trata de decisiones individuales. Mientras continúe vigente la Resolución 8/24, las variaciones del módulo seguirán trasladándose a las dietas de los senadores.