El jefe del bloque amarillo evitó ponerle fecha al acuerdo con los libertarios, pero dejó en claro que pretenden conservar sus bastiones

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, evitó ponerle una fecha concreta al eventual acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones generales de 2027. Sin embargo, afirmó que el partido que conduce a nivel nacional el expresidente Mauricio Macri buscará mantener el control de los distritos en los que actualmente gobierna.

Las declaraciones se produjeron luego de una nueva reunión entre dirigentes de ambos espacios políticos, en el marco de las conversaciones que mantienen para avanzar hacia un posible frente electoral conjunto.

En diálogo con radio Rivadavia, Ritondo sostuvo que el PRO pretende que sus actuales gobiernos continúen en manos del partido. "Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho", afirmó.

El dirigente no precisó cuáles serían las condiciones electorales para definir candidaturas en esos distritos ni cómo se distribuirían las postulaciones en caso de que finalmente se concrete una alianza con La Libertad Avanza.

PRO y LLA avanzan en las conversaciones para un frente electoral

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza comenzaron a tomar mayor relevancia en las últimas semanas, con reuniones entre representantes de ambos espacios para discutir la posibilidad de conformar un frente de cara al próximo proceso electoral.

El último encuentro se realizó en la Casa Rosada y tuvo como protagonistas a:

Ritondo y el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis

El jefe de Gabinete, Diego Santilli

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Eduardo Menem

Se trató del segundo encuentro entre dirigentes de las dos fuerzas. Las conversaciones incluyen aspectos programáticos y electorales, con coincidencias en torno al rumbo económico del Gobierno y diferencias todavía pendientes sobre la estrategia electoral.

Ritondo explicó que por el momento no existe un cronograma establecido para cerrar el entendimiento. "Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene", señaló.

"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", agregó.

De esta manera, el jefe de la bancada del PRO confirmó que las conversaciones continuarán, aunque evitó establecer un plazo para la definición del eventual frente electoral.

Qué se discute entre el PRO y La Libertad Avanza

Uno de los principales puntos de las conversaciones es la posibilidad de que el PRO y La Libertad Avanza concurran a las próximas elecciones bajo un esquema electoral común.

En ese marco, los dirigentes comenzaron a discutir no solo los lineamientos programáticos, sino también cuestiones vinculadas con las candidaturas, la representación de cada espacio y la estrategia que utilizarían en los distintos distritos.

La situación tiene particular importancia en los territorios donde el PRO conserva estructuras de gobierno y en aquellos donde La Libertad Avanza busca ampliar su representación.

Ritondo planteó que, para el PRO, la continuidad de sus gobiernos constituye uno de los aspectos que deberá contemplarse dentro de una eventual negociación. No obstante, aclaró que ese punto todavía no fue formalmente incorporado a la mesa de conversaciones.

La definición de candidaturas y la distribución de lugares dentro de una eventual alianza quedarán sujetas a las negociaciones que mantengan las conducciones partidarias durante los próximos meses.

La discusión por las PASO

Otro de los puntos que genera diferencias entre ambos espacios es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Gobierno nacional viene planteando la posibilidad de eliminar o suspender las elecciones primarias como parte de una modificación del esquema electoral. La propuesta busca evitar que las fuerzas políticas deban atravesar esa instancia antes de las elecciones generales.

El PRO mantiene una posición diferente sobre este punto y no acompaña de manera automática la eliminación de las PASO, aunque las conversaciones entre ambos espacios continúan abiertas.

Las primarias fueron establecidas por la Ley 26.571, sancionada en 2009, y constituyen una instancia previa a las elecciones generales en la que los partidos y frentes electorales pueden definir sus candidatos. Su eventual eliminación o suspensión requiere una modificación de la legislación electoral vigente.

Por ese motivo, además de la negociación política entre los partidos, cualquier cambio en el sistema de primarias deberá ser tratado por el Congreso.

Qué puede pasar con el acuerdo electoral

Por el momento, PRO y La Libertad Avanza mantienen abierta la posibilidad de competir conjuntamente en las elecciones de 2027, pero todavía no existe un acuerdo electoral definitivo ni un esquema cerrado de candidaturas.

Las conversaciones tienen dos dimensiones. Por un lado, los dirigentes buscan consolidar coincidencias sobre el rumbo político y económico. Por otro, deben resolver cuestiones electorales vinculadas con la conformación de listas, la competencia en cada distrito y el mecanismo para definir candidatos.

La postura expresada por Ritondo agrega otro elemento a la negociación: el PRO pretende conservar la posibilidad de mantener los gobiernos que actualmente están bajo su control.

El dirigente, además, vinculó la definición del acuerdo con la necesidad de establecer un horizonte político más claro, aunque remarcó que todavía no se fijaron fechas para cerrar las negociaciones.

De esta manera, el próximo paso será continuar las conversaciones entre las conducciones de ambos espacios y avanzar sobre los aspectos electorales que todavía permanecen pendientes, entre ellos el mecanismo de selección de candidatos y la situación de las PASO.