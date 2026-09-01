Trump sugirió revisar el respaldo de EE.UU. a Londres por Malvinas, mientras Reino Unido reafirmó su soberanía y su compromiso con el gasto en defensa

La disputa por la soberanía de las islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Reino Unido. El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington sobre el archipiélago, una señal que podría tener impacto tanto en el histórico reclamo argentino como en el vínculo entre ambos países.

La respuesta británica llegó rápidamente. Un portavoz del gobierno del primer ministro Andy Burnham sostuvo que Londres mantiene una posición definida sobre el territorio y descartó cualquier modificación en su postura.

"Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable", afirmó el funcionario en declaraciones consignadas por The Guardian.

La tensión quedó expuesta después de que Trump fuera consultado este lunes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre la posibilidad de que Estados Unidos modificara su postura respecto de las islas. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", respondió el mandatario republicano en el Salón Oval.

Se trató de la primera ocasión en que Trump planteó públicamente la posibilidad de revisar la posición estadounidense en el diferendo entre Argentina y Reino Unido.

Trump presiona a Reino Unido por las Malvinas y pone el gasto en Defensa en el centro

El planteo de Trump apareció pocos días después de una información publicada por The Telegraph. Según ese medio, funcionarios del Pentágono habían advertido a Londres que Washington podría modificar su posición sobre las Malvinas si el gobierno británico no incrementaba su presupuesto destinado a Defensa.

La cuestión estaría relacionada con la presión de la administración estadounidense para que los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) eleven su inversión militar hasta el 5% de su PBI.

Dentro de ese escenario, la eventual revisión de la postura sobre las Malvinas habría sido considerada como una de las alternativas que analizan funcionarios estadounidenses para presionar a sus aliados.

El trasfondo inmediato en Reino Unido es una discusión presupuestaria. Según The Guardian, circularon versiones acerca de que John Healey, ministro de Hacienda británico, podría abandonar el compromiso de destinar el 3% del PBI al gasto en defensa para 2030 cuando presente su primer presupuesto, previsto para el 28 de octubre. El gobierno británico, sin embargo, buscó despejar esas dudas.

El portavoz de Burnham señaló que el primer ministro había establecido desde el comienzo de su gestión, iniciada el 20 de julio, que respetaría los compromisos internacionales asumidos con sus aliados en materia militar y que esa posición no había cambiado.

Cuál es la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas

Hasta ahora, Washington mantiene una posición de neutralidad frente al reclamo de soberanía por las islas Malvinas. Estados Unidos reconoce que existen reivindicaciones contrapuestas entre la Argentina y el Reino Unido, pero también admite la administración británica de facto sobre el archipiélago.

Esa posición fue ratificada recientemente por un portavoz del Departamento de Estado, quien afirmó que la postura estadounidense "sigue siendo de neutralidad". Desde Washington señalaron que el Gobierno no respalda el reclamo de soberanía de ninguna de las dos partes.

En ese contexto, las declaraciones de Trump adquieren especial relevancia. Por primera vez, el presidente estadounidense planteó públicamente que esa posición podría ser revisada, lo que abre la posibilidad de un cambio respecto de la política que Washington mantuvo hasta ahora frente a la disputa.

Qué implicaría un cambio de postura de Washington y qué hará la Casa Rosada

Para la Argentina, un eventual cambio en la política estadounidense tendría una importancia particular por el peso internacional de Washington. El respaldo norteamericano a la posición argentina reforzaría el reclamo histórico por la soberanía de las islas.

Al mismo tiempo, una decisión de ese tipo podría generar un nuevo foco de tensión entre Estados Unidos y Reino Unido, en un momento en que la relación bilateral ya atraviesa diferencias vinculadas principalmente con los compromisos de gasto militar.

El presidente Javier Milei anticipó que la cuestión de las Islas Malvinas será abordada en la reunión de Gabinete convocada para este martes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que su gobierno podría revisar la postura de Washington sobre la soberanía del archipiélago.

"Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", sostuvo Milei durante una entrevista telefónica con el periodista Luis Gasulla en radio El Observador.

La referencia del mandatario argentino se produjo un día después de que Trump fuera consultado en el Salón Oval sobre la posición histórica de Estados Unidos frente al reclamo argentino de soberanía sobre las islas. El presidente estadounidense respondió que analiza todas sus posiciones y que la cuestión de Malvinas es una de ellas, lo que generó inmediata atención diplomática en Buenos Aires.

El escenario, por ahora, permanece abierto: mientras Trump planteó que Washington podría revisar su posición, el gobierno británico ratificó que considera a los habitantes de las islas británicos y que su compromiso con ellos no se modificará.