Rafael Resnick Brenner, involucrado también en el caso CIccone, se entregó luego de que quedara firme su condena por el cobro de coimas

Rafael Resnick Brenner, el ex funcionario de la AFIP que fue mano derecha de Ricardo Echegaray durante la gestión kirchnerista, quedó detenido luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cuatro años de prisión por hechos de corrupción vinculados con el organismo tributario.

El ex directivo, que se desempeñó como jefe de la Regional Salta de la AFIP, se presentó ante el juzgado federal de Adrián González Charvay, en Campana, y quedó inicialmente bajo arresto en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de esa ciudad.

La detención había sido ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta luego de que la Corte rechazara los recursos presentados por la defensa y dejara firme la condena contra Resnick Brenner como autor penalmente responsable del delito de coimas.

Detuvieron a Rafael Resnick Brenner por el cobro de coimas en la AFIP

La investigación se inició en 2018, cuando, a partir de un pedido judicial, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a Resnick Brenner y a Nicolás Antonio Fili, otro ex alto funcionario del organismo tributario.

La causa investigó una serie de maniobras vinculadas con la concesión de beneficios a distintos contribuyentes. Según la acusación, los funcionarios otorgaban resoluciones favorables a cambio de importantes sumas de dinero.

Además, fueron acusados de extorsionar a empresarios, a quienes les exigían pagos para evitar que fueran involucrados en causas vinculadas con presunta trata laboral.

Los hechos investigados ocurrieron durante el período en el que la AFIP estuvo conducida por Ricardo Echegaray, entre 2009 y 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La fiscalía imputó a los acusados por delitos de concusión, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la administración pública, evasión fiscal, cohecho, coacción y desobediencia judicial.

Durante el juicio declararon empresarios que reconocieron haber pagado coimas. Finalmente, en agosto de 2023, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a Resnick Brenner a cuatro años de prisión y a Fili a tres años.

Resnick Brenner fue condenado como autor del delito de concusión, mientras que Fili recibió su condena en calidad de partícipe necesario.

La Corte Suprema dejó firme la condena y habilitó otro juicio

La resolución de la Corte Suprema no solo dejó firme la condena de cuatro años de prisión, sino que también habilitó la realización de un segundo juicio contra el ex funcionario.

En ese expediente se lo investiga por haber pedido sobornos a un empresario a cambio de brindarle protección frente a posibles sanciones tributarias.

De esta manera, Resnick Brenner deberá afrontar además un nuevo proceso judicial por otra presunta maniobra de corrupción relacionada con su paso por el organismo recaudador.

La condena de Rafael Resnick Brenner en el caso Ciccone

La situación judicial del ex funcionario de la AFIP se complica también por una condena previa vinculada con el caso Ciccone Calcográfica.

Resnick Brenner ya contaba con una condena firme a tres años de prisión condicional y con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En ese expediente, la Justicia determinó que estuvo involucrado en la maniobra mediante la cual Amado Boudou se quedó con la imprenta Ciccone a través de testaferros.

Posteriormente, esa pena fue unificada con la condena por los hechos de corrupción en la AFIP.

Como resultado de la unificación de ambas sentencias, el Tribunal Oral Federal de Salta fijó para Rafael Resnick Brenner una pena total de cinco años y seis meses de prisión, que ahora deberá comenzar a cumplir tras quedar firme la condena por el cobro de coimas.