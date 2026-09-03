El Presidente habló en Santiago de Chile, cuestionó al periodismo argentino y criticó a dirigentes políticos durante su exposición internacional

La defensa del rumbo de su Gobierno volvió a ocupar un lugar central en el discurso de Javier Milei durante el Foro de Madrid, que se desarrolla en Santiago de Chile. El Presidente aprovechó su participación para reivindicar las ideas de la libertad, cuestionar a sus adversarios políticos y lanzar críticas contra distintos dirigentes.

En ese marco, convocó a construir una "alianza internacional de las ideas de la libertad" y volvió a confrontar con la oposición, a la que calificó de "zurdos mugrosos". También aseguró que no está dispuesto a modificar el rumbo de su programa de ajuste frente a las presiones políticas.

La exposición tuvo además un tramo dedicado a la situación de los medios argentinos. Milei cuestionó la manera en que, según su interpretación, parte del periodismo presenta la realidad económica y política del país. "Resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal", sostuvo.

El furcio de Milei al hablar de su modelo económico y la inmediata corrección

El discurso tuvo un momento particular cuando Milei se refirió al funcionamiento de su propio modelo económico. En medio de la explicación, formuló una afirmación en sentido contrario al que buscaba transmitir.

"Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó", dijo inicialmente el mandatario.

La frase fue seguida por una corrección inmediata. Milei reformuló lo que acababa de expresar y señaló que "está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto", antes de continuar con su presentación.

Críticas a Pedro Sánchez y Mauricio Macri

El Presidente también utilizó parte de su intervención para cuestionar a otros referentes políticos. Uno de los blancos de sus críticas fue el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien dirigió duras descalificaciones.

La lista incluyó además al expresidente argentino Mauricio Macri. Milei cuestionó su actuación al frente de la Casa Rosada y le reprochó haberse "dejado correr" durante su administración.

El mandatario argentino incorporó asimismo una reivindicación explícita del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, dentro de una exposición que combinó referencias a la política argentina, la situación internacional y su visión ideológica.

Con ese marco, Milei cerró su participación insistiendo en la necesidad de fortalecer una corriente política internacional vinculada con las ideas de la libertad y defendiendo el rumbo que adoptó su administración.