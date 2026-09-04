Analistas británicos relacionaron la revalorización de recursos energéticos y la coyuntura electoral con el reciente mensaje presidencial

Los principales medios británicos analizaron este jueves el discurso de Javier Milei sobre Malvinas con una mezcla de escepticismo e interpretaciones políticas. La prensa del Reino Unido coincidió en un diagnóstico: el timing del reclamo argentino responde más a cálculos electorales internos que a una estrategia diplomática genuina.

El presidente argentino había anunciado durante una cadena nacional nuevas medidas para reivindicar la soberanía sobre las islas. Lo hizo horas después de que Donald Trump pusiera en duda el respaldo estadounidense al Reino Unido en la disputa territorial.

La reacción de los medios británicos no se hizo esperar. Y en sus análisis apareció un denominador común: el petróleo de las Malvinas y las elecciones presidenciales argentinas de 2027 serían los verdaderos motores detrás del anuncio presidencial.

Sky News fue el primer medio en pronunciarse. Su corresponsal Mark Stone analizó las palabras de Milei bajo un título sugerente: "Trump y el petróleo hacen que la declaración de este presidente argentino tenga un impacto diferente".

Stone calificó el discurso como "contundente" pero aseguró que "no aportó nada nuevo". Para el periodista británico, que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado.

"Es una postura que se remonta a muchos años atrás", agregó Stone al referirse al reclamo argentino sobre el archipiélago. El corresponsal también cuestionó las referencias históricas de Milei sobre la ocupación británica en el siglo XIX.

"Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas. La reclamación británica es anterior a la creación de la Argentina", sostuvo el periodista de Sky News.

El análisis económico: petróleo y negocios en el centro

El enfoque de Stone, sin embargo, fue más allá de la disputa histórica. El periodista puso el foco en el escenario actual y en las declaraciones recientes de Donald Trump sobre el respaldo estadounidense al Reino Unido.

"Es evidente que la Argentina quiere participar en ese mercado, y quizás Trump también", sostuvo Stone. El análisis apuntaba directamente al proyecto petrolero Sea Lion, propiedad de empresas israelí y británica, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, con producción prevista para 2028.

Daily Express siguió la misma línea. El medio evaluó el discurso señalando un presunto enojo del mandatario argentino por la posibilidad de un boom petrolero en torno a las Malvinas y la riqueza asociada a él.

Enfatizó además en la postura de Milei respecto a que impondrá sanciones a cualquier petrolera que opere en la zona "bajo la ocupación británica".

The Daily Telegraph fue más allá en su análisis económico. "Cada vez se especula más con que Buenos Aires y Washington están negociando un acuerdo para que Estados Unidos tenga acceso al petróleo extraído frente a las costas de las Islas Malvinas", sostuvo el portal.

The Telegraph especula con la intenció de EEUU de participar en el negocio del petroleo en Malvinas (Foto: Web The Telegraph)

El medio citó a una fuente de alto rango del Partido Conservador con vínculos con el Partido Republicano. "La retórica de Washington hacia nosotros es increíblemente agresiva y hostil", señaló la fuente al referirse a la postura estadounidense.

La misma fuente agregó un dato revelador sobre Warren Stephens, el embajador de Estados Unidos: "Es un hombre de negocios que entiende muy bien el petróleo y el gas, y esa es su mayor preocupación".

La lectura política interna: elecciones y popularidad en caída

The Guardian tomó un camino diferente. El medio británico remarcó la interpretación de analistas que ven en el reclamo de Malvinas un "nuevo intento de crear una cortina de humo en el punto más bajo de su popularidad desde que asumió el cargo".

Para este medio, el discurso llegó "en medio de denuncias de corrupción que involucran a miembros de su gobierno y de resultados económicos débiles". Apuntaron hacia la "motosierra" de Milei señalándola como una política de "austeridad" que generó "desempleo y pobreza".

The Financial Times profundizó en esta línea. El medio sostuvo que el presidente argentino "está poniendo el reclamo de su país sobre las islas Malvinas nuevamente en el centro de la agenda política" en momentos en que atraviesa dificultades políticas.

El portal británico recordó que Milei es "un anglófilo confeso y admirador de Margaret Thatcher" que había distendido las relaciones con Londres desde su asunción en 2023. Ese cambio de postura había generado críticas de la oposición.

The Financial Times vinculó el discurso con números concretos: la caída en la aprobación del gobierno, del 52% en enero al 38% en julio. También mencionó el desafío electoral que representa para 2027 la vicepresidenta Victoria Villarruel, "una activista pro militar para quien las Malvinas son una bandera".

Financial Times vinculó el discurso de Milei con la caída de la popularidad de su gobierno (Foto: Web The Financial Times)

Según calificó el medio, Argentina atraviesa "un momento de sentimiento nacionalista particularmente fuerte" tras el Mundial de fútbol, en el que Inglaterra cayó ante la Selección.

El medio resaltó que la semifinal "duramente disputada" terminó con los jugadores argentinos, ya victoriosos, al levantar una bandera de un hincha con la leyenda "las Malvinas son argentinas". La escena derivó en sanciones de la FIFA.

Daily Mail siguió la misma interpretación. Calificó el discurso como "sobrio" y señaló que la actitud del Presidente "intensificó hoy las tensiones con el Reino Unido por las Malvinas".

El portal hizo referencia directa a las elecciones presidenciales de 2027 en Argentina. Apuntó a que el reclamo responde a la "caída en las encuestas" del Gobierno; por eso, según el medio, Milei sostuvo que Argentina necesita "recuperar estas islas".

La versión histórica británica: ocupación y guerra

GB News tituló su cobertura de manera contundente: Milei "declaró falsamente" que las islas Malvinas son argentinas, al calificar al territorio británico como "nuestro futuro".

El medio remarcó que "el archipiélago fue alcanzado por primera vez por exploradores ingleses más de un siglo antes de que Argentina se convirtiera en un Estado independiente". Agregó que "las islas no tenían población permanente antes de la llegada de los británicos".

Sobre el conflicto bélico de 1982, GB News señaló que "la junta militar argentina invadió las Malvinas, pero fue derrotada en apenas 74 días por las Fuerzas Armadas británicas y no tardó en izar la bandera blanca de rendición".

El medio agregó un dato sobre las víctimas: "Un total de 649 argentinos murieron en el intento de tomar el territorio británico".

The Independent también puso el foco en las tensiones actuales. Tituló su cobertura señalando que el presidente argentino "amenaza con sanciones a yacimientos petroleros en las Malvinas en medio de tensiones con el Reino Unido".

El portal incluyó la reacción de James Cartlidge, secretario de Defensa en la sombra: "Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado".

La respuesta oficial británica y las críticas internas

The Daily Telegraph recogió la respuesta oficial del gobierno británico. El portavoz del primer ministro afirmó: "Los habitantes de las Islas Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro".

Wes Streeting, secretario de Defensa británico, fue más crítico con el timing del anuncio argentino. "La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política doméstica en Argentina que sobre las Islas Malvinas", calificó el funcionario.

Daily Mail también criticó que Milei hable sobre un declive en el país, cuando Argentina "sufre una caída en la manufactura, importantes pérdidas de empleos industriales y una creciente deuda de los hogares".

Daily Express recordó además la posición histórica de Estados Unidos en el conflicto: "Aunque Estados Unidos es formalmente neutral, Washington brindó apoyo a la campaña británica para recuperar las islas tras la invasión argentina de 1982".

Los portales internacionales Noticias Telemundo y ANSA también se hicieron eco de las declaraciones del mandatario argentino. Su foco estuvo en las sanciones que se impondrán a empresas que exploten recursos en el archipiélago.

Apuntaron puntualmente al proyecto petrolero Sea Lion, con producción prevista para 2028, como el elemento central detrás de las nuevas tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido.