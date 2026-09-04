La senadora defendió la estrategia del Gobierno frente al petróleo de las islas, habló de Trump y respaldó la base naval en Tierra del Fuego

La discusión por las Islas Malvinas volvió a cruzarse con una de las figuras políticas que Javier Milei reivindica como referente: Margaret Thatcher. Mientras el Presidente anunció nuevas medidas frente a la explotación petrolera británica en el archipiélago, Patricia Bullrich sostuvo que valorar la política económica de la ex primera ministra no supone respaldar su actuación durante la guerra de 1982.

La senadora nacional abordó el tema en una entrevista con Radio Mitre y marcó una diferencia entre las dos facetas de Thatcher. "Una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra", separó a Bullrich.

Su argumento apunta a que la admiración que Milei expresó en distintas oportunidades está relacionada principalmente con el programa económico aplicado por la dirigente británica. Bullrich sostuvo que Thatcher transformó una economía afectada por conflictos laborales y problemas industriales hasta convertir al Reino Unido en "la capital financiera del mundo".

Malvinas: Bullrich advirtió por el petróleo y dijo que "es el momento de actuar"

Para Bullrich, el elemento que modifica el escenario actual es el avance de la actividad petrolera en la zona de las islas. La senadora sostuvo que la Argentina no debería esperar a que comience la extracción para responder.

"En diciembre empieza a explorar el petróleo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que salga el petróleo para reaccionar?", planteó.

Según explicó, el Gobierno ya recurrió a la vía diplomática para advertir sobre la situación, pero las actividades británicas continuaron y desembocaron en la firma de contratos relacionados con Sea Lion, el proyecto de explotación offshore ubicado al norte del archipiélago.

"Ya se le hicieron muchas advertencias de manera diplomática. Siguen avanzando. Se firmaron los contratos. Es el momento de actuar", insistió.

La senadora también pidió que la oposición acompañe la iniciativa oficial y sostuvo que el objetivo debe ser preservar los recursos que la Argentina considera propios.

"Súmense. Si esto es de todos. Lo hagan ellos, lo hagamos nosotros, lo haga quien lo haga. Esto es para que el petróleo argentino sea para los argentinos y no para los ingleses".

La definición fue todavía más directa cuando Feinmann resumió el planteo como una apropiación del petróleo argentino. Bullrich coincidió: "Exactamente. Se están robando nuestro petróleo."

Qué medidas impulsa Milei

El paquete anunciado por Milei contempla tres líneas de acción que Bullrich detalló durante la entrevista:

Modificar la Ley 26.659: la normativa ya establece sanciones para quienes desconozcan la soberanía argentina, pero el Gobierno busca ampliar su alcance a las empresas que brinden servicios a las operadoras que trabajan en las islas. Crear un Consejo de Seguridad Nacional: funcionará como ámbito de coordinación entre distintas áreas vinculadas con la política exterior y la defensa. "Los Consejos de Seguridad Nacional trabajan hacia afuera, no hacia adentro", aclaró Bullrich, al diferenciarlo de las tareas del Ministerio de Seguridad. Avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego: la obra comenzó en 2022 durante la gestión de Alberto Fernández, pero posteriormente quedó paralizada por falta de fondos.

Según estimaciones de fuentes del sector citadas en distintos medios, completar la infraestructura requeriría unos 500 millones de dólares. Parte de ese financiamiento podría llegar desde Estados Unidos.

La función que Bullrich le asigna a la base de Ushuaia

La senadora defendió la instalación ante los cuestionamientos sobre su utilidad para una Armada Argentina que actualmente enfrenta limitaciones operativas. Su argumento se concentró en la función logística que tendría la infraestructura.

"Es una base logística. La logística en el Atlántico Sur es fundamental: el abastecimiento a los barcos que van a la Antártida, la capacidad de tener un puesto de control del tránsito", explicó.

Bullrich también puso el foco en la posición geográfica de Tierra del Fuego y comparó la importancia de controlar espacios estratégicos con otros puntos de navegación internacional. "Fíjense lo que es hoy la importancia estratégica de controlar un estrecho como el de Ormuz".

La funcionaria sostuvo que la obra permitiría que Ushuaia funcione como punto de reparación y escala para embarcaciones que se dirijan hacia la Antártida, tanto argentinas como extranjeras. También planteó que la política de defensa debe contemplar el extremo sur del país como un área estratégica.

"Nosotros siempre hablamos de la frontera norte donde tenemos narcotráfico, pero en la frontera sur tenemos un conflicto y tenemos la punta, el lugar más austral del mundo, que es la entrada más importante a la Antártida".

Los aspectos relacionados con la dotación de personal, el muelle militar y el equipamiento de la instalación corresponden al Ministerio de Defensa, según indicó Bullrich.

La posición de Trump que mira el Gobierno

El escenario internacional también forma parte del análisis oficial. Bullrich destacó la postura que Donald Trump habría adoptado respecto de la disputa y la interpretó como una posible modificación de la posición histórica de Estados Unidos. "Estados Unidos piensa un cambio", afirmó.

La senadora consideró que esa eventual modificación tiene relevancia porque durante décadas Washington mantuvo un vínculo estratégico con Londres que tuvo peso durante y después de la guerra de 1982.

Bullrich también se refirió a la frase "estuve allí", atribuida a Trump en una transcripción que circuló sobre su discurso. La interpretó como una referencia a que el mandatario estadounidense viene analizando la cuestión y no como una afirmación literal.

"Como un concepto: América, los americanos somos un continente, y está bien la alianza estratégica que pueden haber tenido con Inglaterra, pero desde ese momento viene pensando qué es lo que hay que hacer ahí", explicó.

En su lectura, el respaldo de los países del continente americano puede ser determinante para la posición argentina frente a la explotación de los recursos.

"Puede ser que los sectores políticos internos contrarios a nosotros no se pongan del lado de la Argentina, pero el apoyo de todo el continente americano en la reivindicación y en que no nos lleven el petróleo es estratégico."

Por qué Milei reivindica a Thatcher

La defensa que hizo Bullrich de la posición presidencial se apoya en una distinción que el propio Milei ya había planteado antes de llegar al Gobierno.

En el debate presidencial de 2023, frente a Sergio Massa, Milei definió a Thatcher como "una de las grandes líderes en la historia de la humanidad". Para explicar su postura, comparó el reconocimiento de las capacidades de una figura política con la posibilidad de admitir la calidad deportiva de Mbappé, pese a su condición de rival de la Argentina.

"Nos tocó una guerra y la perdimos. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo", afirmó en aquella oportunidad.

Un año después, durante una entrevista con la BBC, el entonces presidente volvió sobre la cuestión y sostuvo: "He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. ¿Cuál es el problema?".

Milei agregó que considerar inválida esa valoración únicamente por la nacionalidad de Thatcher constituía "algo muy intelectualmente precario".

Las declaraciones fueron difundidas en abril de 2024, coincidiendo con un acto encabezado por Milei en Retiro por el Día del Veterano de Malvinas. Organizaciones de veteranos cuestionaron entonces sus palabras y recordaron el hundimiento del General Belgrano, ocurrido durante la guerra y en el que murieron 323 soldados argentinos.

En julio de 2026, antes del encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, el vocero presidencial Adrián Ravier había defendido una interpretación similar a la planteada ahora por Bullrich.

"Lo que él valora de Thatcher tiene que ver con el plan de estabilización, la baja de la inflación y alguna parte de su ideología económica. Eso no invalida el hecho de que el presidente esté tratando de recuperar las Malvinas todos los días", sostuvo.

La acusación de utilizar Malvinas con fines electorales

La decisión de Milei también fue cuestionada desde la oposición, que vinculó el anuncio con la campaña por la reelección y trazó un paralelo con la utilización política que la dictadura hizo de la guerra de 1982.

Feinmann planteó durante la entrevista esa comparación y señaló que algunos sectores opositores consideran que el Gobierno recurre a Malvinas de una manera similar a Galtieri, aunque sin recurrir a las armas.

Bullrich rechazó esa interpretación y volvió a poner el foco en el calendario de la actividad petrolera. Para la senadora, la proximidad de la exploración de Sea Lion constituye una razón concreta para que el Gobierno actúe ahora y no después.

En relación con Leopoldo Galtieri, Bullrich fue categórica: "Galtieri es un personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina, que terminó robando la esperanza de todos los argentinos".

Al mismo tiempo, sostuvo que la derrota militar aceleró indirectamente el proceso que terminó con el regreso de la democracia.