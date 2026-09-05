El diputado sostuvo que, más allá de sus diferencias con el Gobierno, respaldaba las acciones contra el Reino Unido en por la disputa de las islas

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois destacó el cambio en la posición del presidente Javier Milei respecto del reclamo argentino por las Islas Malvinas y respaldó el endurecimiento de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el archipiélago.

El pronunciamiento se produjo horas después de la cadena nacional de Milei, en la que el Presidente reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y anunció nuevas medidas vinculadas con el Atlántico Sur.

"Bienvenido el cambio de 180 grados de Milei", escribió Grabois en sus redes sociales. El diputado sostuvo que, más allá de sus diferencias con el Gobierno, respaldaba las acciones contra el Reino Unido en relación con la disputa por las islas.

"Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien", afirmó. En ese marco, sostuvo que el Presidente "pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina".

Grabois también coincidió con Milei en la posición argentina respecto del principio de autodeterminación aplicado a los habitantes de las islas. Al referirse a los kelpers, afirmó que se trata de una "población implantada" y sostuvo que "no les asiste el derecho a la autodeterminación".

"Ganamos la batalla cultural", agregó en su publicación.

Las sanciones que alcanzarán a 45 personas y empresas por actividades en Malvinas

Uno de los elementos que explicó el cambio de posición destacado por Grabois fue la decisión del Gobierno de avanzar con un procedimiento sancionatorio contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La Oficina del Presidente informó que la medida fue adoptada por instrucción de Milei y se encuadra en la Ley 26.659, que establece restricciones para las personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las aguas circundantes a las islas.

El procedimiento no se limita a las compañías que realizan directamente las tareas de exploración o explotación. Según informó el Gobierno, también alcanzará a accionistas y a empresas que les hayan prestado servicios para desarrollar esas actividades.

La medida forma parte de la política anunciada por la Casa Rosada para reforzar las acciones contra la explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía reclama la Argentina.

En su comunicado, el Gobierno reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, "son argentinos" y sostuvo que la ocupación británica permitió avanzar sobre la explotación de recursos naturales.

Qué anunció Milei sobre Malvinas en la cadena nacional

Durante la cadena nacional, Milei volvió a plantear el reclamo argentino de soberanía y convocó a construir una posición nacional en torno de la cuestión Malvinas.

El Presidente también confirmó la decisión de avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. El proyecto fue presentado como parte del fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de las capacidades vinculadas con la proyección hacia la Antártida.

A esto se sumó el inicio del procedimiento sancionatorio contra los 45 sujetos vinculados con actividades hidrocarburíferas en las islas.

La posición expresada por el Gobierno mantuvo además el rechazo al principio de autodeterminación aplicado a los habitantes del archipiélago y reafirmó que el reclamo argentino de soberanía no depende de quién ejerza actualmente el control sobre las islas.

En el comunicado difundido el jueves 4 de septiembre, la Oficina del Presidente señaló que la Argentina "no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas" y presentó las medidas como parte de las acciones destinadas a hacer valer el reclamo argentino.

Grabois cuestionó el vínculo con Estados Unidos pese al respaldo

Si bien respaldó el cambio de posición sobre Malvinas y las medidas contra las actividades hidrocarburíferas, Grabois planteó reparos respecto de la orientación geopolítica de algunas de las decisiones anunciadas.

En particular, se refirió a la futura Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y advirtió sobre la posibilidad de que la infraestructura quede vinculada con Estados Unidos.

"La cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros", expresó el dirigente.

También hizo referencia a la relación entre Donald Trump y el Reino Unido y a las declaraciones del presidente estadounidense sobre la cuestión Malvinas. En ese contexto, pidió que la Argentina mantenga una política propia respecto de la base proyectada y sostuvo que Milei no debería modificar nuevamente su posición.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también se pronunció después del discurso presidencial y destacó el cambio de posición del Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas.

"Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas", señaló.

Melella sostuvo que la cuestión Malvinas constituye un tema que trasciende las diferencias partidarias y respaldó el llamado de Milei a construir una posición común.

"Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas", afirmó el gobernador.

En ese sentido, manifestó su respaldo a la construcción de "un frente político e institucional unido" para avanzar en acciones vinculadas con el reclamo argentino de soberanía.

El mandatario fueguino también valoró específicamente el anuncio de la Base Naval Integrada. "Valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada. Fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y nuestra proyección antártica reafirma la importancia estratégica de Tierra del Fuego y nuestra condición de país bicontinental", sostuvo.

Al mismo tiempo, Melella reclamó una mayor participación de Tierra del Fuego en las decisiones nacionales vinculadas con Malvinas.

En particular, pidió al Gobierno nacional "una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva" de la provincia en las políticas relacionadas con el Atlántico Sur y la cuestión de soberanía.

Los pronunciamientos de Grabois y Melella coincidieron en destacar el cambio de posición del Gobierno nacional sobre Malvinas. En el caso de Grabois, el respaldo estuvo acompañado por cuestionamientos sobre la orientación de la política exterior y la relación con Estados Unidos. Melella, en tanto, apoyó el fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur y reclamó mayor participación de Tierra del Fuego en las decisiones vinculadas con la región.