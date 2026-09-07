A pesar del aumento salarial, ATE amenaza con un paro que afectará todos los vuelos

Según el sindicato, el incremento es "insuficiente". Exige que la secretaría de Trabajo convoque a una reunión, sino retomará las medidas de fuerza.

La ANAC aplicó un aumento salarial unilateral no aceptado por ATE, reactivando el conflicto en el sector aéreo.

Si bien la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció un aumento salarial para el personal de la actividad, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que, si este lunes la secretaría de Trabajo no convoca a una audiencia para analizar la situación laboral del sector, se declarará en "libertad de acción" para aplicar medidas de fuerza que afecten los vuelos de pasajeros de los 27 aeropuertos de todo el país.

La organización gremial tenía programadas realizar jornadas de protestas el jueves y viernes de la semana pasada, que levantó ante la posibilidad de retomar las negociaciones, tanto en materia de ingresos como una serie de puntos que vienen solicitando desde principios de año. El viernes, la ANAC dispuso unilateralmente las subas de los haberes y de una serie de asignaciones, decisión oficial que, según adelantó iProfesional, iba a generar malestar y reactivar el conflicto.

Desde las redes sociales, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó: "Si el lunes no hay convocatoria, el sindicato se declara en libertad de acción para retomar las protestas en los aeropuertos". A continuación, subrayó que "la paciencia se agotó" y apuntó contra la Casa Rosada por los efectos que las medidas de fuerza puedan generar en la operación de vuelo.

Por qué ATE había suspendido el plan de lucha y ahora lo reactiva

El dirigente declaró que "la desidia del gobierno pone en evidencia que no considera a la aviación como un servicio esencial. No les interesa resolver el conflicto" y agregó: "Ellos serán los únicos responsables por cualquier demora, reprogramación o cancelación que pueda surgir". Según ATE, la ANAC incumplió acuerdos previos y los salarios se encuentran "absolutamente deteriorados", tanto frente a la inflación como a la responsabilidad de las tareas que cumplen.

Fuentes gremiales reiteraron que el incremento otorgado "no cumple con las demandas ya planteadas", al tiempo que rechazaron el desfinanciamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de las áreas de fiscalización.

Inicialmente, los empleados de ANAC iban a realizar una retención de tareas el jueves y viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Sin embargo, ante la intimación del ministerio de Capital Humano, declarando a la aviación como "servicio esencial" y exigiendo una prestación garantizada del 75 por ciento de las tareas, ATE dejó en suspenso las medidas de fuerza, como una tregua para retomar las negociaciones.

Aguiar explicó: "Hemos decidido suspender las medidas de fuerza durante estos dos días a la espera de la audiencia que debe llevarse adelante en el ámbito de la cartera laboral para definir entre las partes los alcances de la esencialidad" y aseguró: "Si esa reunión no se celebra o la misma fracasa, resolvimos que el próximo lunes se activen las medidas tal y como han sido oportunamente comunicadas".

ANAC aplicó un incremento de sueldo y asignaciones que no conformó al gremio

El viernes pasado, la ANAC detalló que, desde el 1° de este mes, el valor del módulo básico es de $2.098,97 para el régimen escalafonario fijado en el convenio colectivo de trabajo sectorial (Decreto 2314/2009 y su modificatorio 763/2024), estableciendo los siguientes básicos de forma según la categoría:

Nivel A: $2.101.068,97

Nivel B: $1.824.004,93

Nivel C: $1.651.889,39

Nivel D: $1.477.674,88

Nivel E: $1.292.695,52

Nivel F: $1.190.115,99

Nivel G: $1.074.672,64

Nivel H: $959.229,29

Nivel I: $877.369,46

Nivel J: $808.103,45

Nivel K: $738.837,44

Nivel L: $646.482,76

Nivel M: $577.216,75

Asimismo, aplicó aumentos escalonados en línea con la Administración Pública Nacional (APN):

Octubre: el valor del módulo subirá un 1,8% ($2.136,75)

($2.136,75) Noviembre sumará un 1,6% ($2.170,94)

($2.170,94) Diciembre tendrá un reajuste del 1,5% ($2.203,50)

A estos básicos hay que sumarle suplementos según agrupamiento, nivel académico y función desempeñada:

Adicionales por función directiva en las categorías superior:

$1.365.694,83 para Nivel A

para Nivel A $1.185.603,20 para Nivel B

Adicional por título universitario: Va de $735.374,14 para el Nivel A hasta $202.025,86 (Nivel M); en tanto que el título terciario oscila entre $525.267,24 (Nivel A) y $144.304,19 (Nivel M).

Asignaciones por función crítica: de $945.481,04 en Nivel A hasta $259.747,54 en Nivel M; y por función aeronáutica general, de $315.160,35 en Nivel A hasta $86.582,51 en Nivel M.

Suplemento por Densidad de Tráfico, para el personal aeronáutico según el volumen de operaciones anuales, representando un 10 por ciento extra del básico para aeropuertos con más de 20.000 operaciones y un 5 por ciento extra para los que operan entre 3.000 y 20.000 vuelos.