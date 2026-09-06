Kicillof acelera el armado federal electoral con una visita a Misiones

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajará el próximo miércoles a Misiones, donde prevé reunirse con su par Hugo Passalacqua

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viajará el próximo miércoles a Misiones, donde prevé reunirse con su par Hugo Passalacqua, intendentes y dirigentes peronistas, como parte de la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara a 2027.

La agenda de Kicillof incluye una reunión institucional con Passalacqua y encuentros con intendentes y referentes del peronismo local, además de un acto partidario en Posadas.

La visita fue precedida por una serie de reuniones que mantuvieron en Misiones dirigentes del MDF, entre ellos el diputado provincial y secretario del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, y el director del Banco Provincia, Julio Pereyra.

Ambos mantuvieron contactos con referentes del peronismo misionero, que desde abril tiene como presidente a Christian Humada.

La estrategia electoral 2027 de Axel Kicillof

"Tenemos que recuperar el gobierno nacional para el peronismo", planteó Cascallares durante una de esas actividades, en la que sostuvo que Kicillof "es el mejor" dirigente para conducir al espacio y llegar a la Presidencia.

Pereyra, por su parte, señaló: "Frente a una realidad que exige respuestas y ante los desafíos que tenemos por delante, necesitamos recuperar la capacidad de dialogar, generar consensos y construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo".

El desembarco en Misiones se producirá diez días antes del plenario federal que el MDF realizará el 19 de septiembre en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Villa Domínico, con dirigentes de las 24 jurisdicciones del país.

Con la visita a Misiones, Kicillof sumará siete provincias recorridas en el marco de su despliegue fuera del territorio bonaerense.

El mandatario ya encabezó actividades en Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa.

El armado territorial también tuvo actividad durante los últimos días en la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó un plenario de la Séptima Sección Electoral en Saladillo, donde afirmó que el espacio continúa "construyendo la alternativa del campo nacional y popular para 2027".

"El futuro es del pueblo argentino, por más que Milei quiera negarlo. Desde abajo, municipio a municipio, escuchando y dialogando con todos, estamos andando el camino de la reconstrucción de nuestra Patria", sostuvo Bianco.

En paralelo, la jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y Cascallares participaron de una actividad del MDF en Córdoba junto a intendentes, dirigentes y representantes sindicales, entre ellos el ex senador nacional Carlos Caserio.

"Frente a la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores en nuestro país, es necesario construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción y una vida mejor para nuestra gente", afirmó Álvarez Rodríguez.