Un sondeo de RDT Consultores da al libertario como claro favorito, pero con caída de intención de voto y un rechazo alto. Pisos y techos electorales

Milei registra una intención de voto del 29.2% y un rechazo superior al 53%, lejos de ganar sin balotaje.

Mientras el presidente Javier Milei subraya cada vez más seguido su intención de ser reelecto en 2027, una de las encuestas electorales más recientes reveló que la posibilidad de lograrlo en primera vuelta se aleja, dado que registró una intención de voto por debajo del 30% y un rechazo más alto que sus potenciales rivales.

Se trata de una encuesta nacional realizada por RDT Consultores, que también midió dos escenarios de balotaje para Milei contra dos nombre rutilantes del peronismo: el gobernador bonanerese Axel Kicillof y el excandidato presidencial, Sergio Massa. El libertario se impuso en ambos casos, pero por apenas uno o dos puntos de diferencia.

De hecho, en la medición de intención de voto para las elecciones generales, el conglomerado de posibles candidatos peronista-kirchnerista mostró un crecimiento que lo ubica en un empate técnico con el libertario.

El dato más alentador para Milei en el sondeo se dio en la medición del voto "probable", donde mostró un techo más alto que el de sus eventuales rivales. Sin embargo, el rechazo también fue mayor al de Kicillof y casi el mismo que el de Massa: más del 50% "nunca lo votaría".

¿Cuál es el piso y el techo electoral que registró Javier Milei en la encuesta?

La encuesta de RDT Consultores se realizó entre el 21 y el 24 de agosto, sobre 1.286 casos efectivos. Al enfocarse en los dirigentes, el estudio relevó primero los niveles de imagen positiva y negativa y arrojó una primera curiosidad: Miei y la expresidenta Cristina Kirchner quedaron casi empatados.

Milei encabezó el ranking d eimagen de la encuesta pero quedó casi empatado con Cristina Kirchner

El mandatario lideró el ranking de imagen positiva con el 35% y la expresidenta -actualmente con prisión domiciliaria e impedida de competir- registró el 34,5%. En tanto, en la negativa Milei la superó con 56,4% contra 52,1%.

Tercero en el ranking apareció Kicillof con 30,5%, seguido por la senadora oficialista Patricia Bullrich con 29,4%; la viepresidenta Victoria Villarruel con 26,5% y Massa con 25,7%. Detrás del exministro de Economía quedó la referente del Frente de Izquierda Myriam Bregman con 21%.

El otro dato de la encuesta que favoreció al Presidente fue el de la "potencialidad" del voto. Esto es la suma entre los que lo votarán "seguro" (piso electoral) y los que "probablemente" lo votarían. Aquí Milei registró un piso de 17,8% y un techo de 37,4%, el más alto del sondeo. Por su parte, Kicillof exhibió un potencial de 34,2%.

Milei presenta piso y techo electoral más alto, pero también un rechazo superior al de Kicillof

Sin embargo, el número que más podría preocupar al Gobierno en esta medición es el del 53,1% que afirmó que "nunca lo votaría" a Milei, quien de esta forma presenta un murallón de rechazo mucho más alto que Kicillof (48,9%) y apenas por debajo del que registró Massa (54,1%).

En cuanto a la potencialidad del voto, en tercer lugar se ubicó Villarruel con 33,5%, seguida por Bullrich con 30,4% y Massa con 30,3%. La encuesta dejó otra curiosidad en esta parte, porque la vicepresidenta parece la figura de derecha mejor consolidada después de Milei y la senadora mientras que la exministra de Seguridad queda rezagada, al contrario de lo que muesran otros sondeos.

Milei, lejos de un triunfo en primera vuelta: el dato clave de la encuesta electoral

Más allá de la proyección del voto posible, el punto central de la encuesta está en la intención de voto concreta hoy para las elecciones generales. En este aspecto es donde Milei encuentra su mayor problema, porque el resultado lo muestra como claro favorito, pero muy lejos de poder ganar en primera vuelta.

Milei cosechó una intención de voto del 29,2%, por debajo de los 30 puntos que suelen funcionar como barrera simbólica de los candidatos "comptetitivos". Si bien le sacó una ventaja apabullante a Kicillof, que quedó segundo con apenas 18,3%, el resultado está lejos de los 40 puntos con 10 de diferencia que necesitaría el libertario para ser reelecto en las generales, sin balotaje.

Milei lideró cómodo la intención de voto, pero se ve lejos de ganar en primera vuelta

Ese es el objetivo al que apunta la Casa Rosada, donde entienden que un eventual balotaje puede complicar las chances reelección si los votantes no perciben una mejora tangible en su situación económica personal. Incluso deslizan que la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO en 2027 apunta en esa dirección. Pero según el sondeo, esa hoy meta está lejos.

Los otros dirigentes evaluados en la encuesta quedaron muy atrás. Massa se ubicó tercero con solo el 8,7%, seguido por Villarruel con 6,7%, Bregman con 4,7% y el diputado kirchnerista Juan Grabois con 1,7%.

En ese marco, un dato central que señaló la consultora es que si bien Milei retiene la primera minoría, el bloque peronista kirchnerista suma hoy el 29,5% y con eso "lo alcanza por primera vez en el año". Desde abril hasta agosto, según la serie registrada por RDT, el libertario cayó 2,6 puntos porcentuales en intención de voto mientras que el peronismo subió 3,5.

El estudio agrega que entre el voto en blanco y los indecisos hay un 26,6% y que, por lo tanto, "un cuarto del electorado sigue sin destino: la elección no tiene hoy un ganador, tiene dos pisos empatados y una bolsa a repartir".

¿Cuánto del voto a Milei depende de que la economía mejore?

Una de las posibles claves de esa caída en la intención de voto pasa por aquellos que condicionan su apoyo a la continuidad de Milei a los resultados económicos, según registró la consultora al preguntar a los encuestados si votarían al libertario "aunque su situación económica personal no mejore en el próximo año".

El voto condicionado a una mejora económica se redujo sensiblemente

El 24,6% respondió que igualmente lo votaría, mientras que el 16,8% respondió que no porque su voto depende que de su situación económica mejore. En tanto, el 47% respondió que no lo votaría de ninguna manera.

Si bien los números parecen marcar un apoyo sólido a Milei, ese porcentaje que lo acompaña sin importatar los resultados económicos se mantuvo estable de junio a agosto. La consultora subrayó que "lo que se achicó es el voto condicional, que migró directo al rechazo", el cual alcanzó con ese 47% el "máximo de la serie".

Dos escenarios de balotaje: Milei vs. Kicillof y Milei vs. Massa

De allí que los escenarios de balotaje analizados por la encuesta también muestren a Milei cabeza a cabeza con sus posibles rivales del peronismo. En efecto, la encuesta lo enfrentó primero con Kicillof y luego con Massa, quien en las últimas semanas empezó a moverse y alimenta especulaciones en el variopinto universo peronista.

En el escenario de balotaje Milei se impondría por un punto sobre Kicillof

En el primer escenario, Milei cosechó el 35,9% y le sacó apenas un punto de ventaja a Kicillof, que midió 34,8%. Ambos cayeron respecto del mes anterior, pero el libertario más: su intención de voto se redujo 4 puntos y la del gobernador bonaerense solo 1,5.

Al enfrentarse a Massa, el resultado no varió demasiado. Milei subió un poco y registró el 36,4% de intención de voto, mientras que el exministro de Economía obtuvo el 34,5%, con lo que mostró capacidad de retener casi la totalidad del voto a Kicilloff si llegara al balotaje.

El balotaje hipotético entre Milei y Massa mostró una diferencia similar al de Kicillof

La rareza es que Massa tiene peor imagen que el gobernador bonaerense. Al respecto, el estudio explica que "en un balotaje forzado la gente no elige al que quiere, elige contra el que rechaza". En el caso del tigrense, "su peor imagen no le quita votos, le quita intensidad", ya que "un tercio de sus votantes lo vota sin tener una imagen positiva de él".

En ambos escenarios el voto en blanco asciende al 22%, un nivel muy alto pero lógico cuando falta un año para las elecciones. Ese segmento del electorado que aún medita su decisión o que, por ahora, no se siente atraído por ningún candidato, es el que definirá la competencia. En ese marco, el principal desafío es para Javier Milei.